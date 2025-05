“ยอดไอคิว” อัดหนักชนะแต้ม “บริซ” คว้าชัย 7 ไฟต์ติด ในศึก ONE ลุมพินี 109

ศึก ONE ลุมพินี 109 จัดเต็มความมันส่งถึงแฟนมวยใน 195 ประเทศทั่วโลก โดยนักกีฬาทั้ง 22 คน พร้อมใจกันแสดงผลงานสุดความสามารถเพื่อชิงแต้มชัยมาครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยซ้ายฟอร์มแรง วัย 23 ปี จากบุรีรัมย์ ท้าชนอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย “บริซ เดลวัล” วัย 25 ปี จากแอลจีเรีย ที่หวนคืนรายการในรอบ 5 ปี ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตยกแรก “ยอดไอคิว” สาดแข้งซ้ายอาวุธเด็ดเข้าใส่ต่อเนื่อง ส่วน “บริซ” อาศัยความสูงใหญ่กำยำปักหลักสู้นักชกชาวไทยได้อย่างเหนียวแน่น ช่วงที่เหลือ “ยอดไอคิว” งัดความดุดันออกอาวุธครบเครื่อง แต่ “บริซ” ยังแกร่งต้านทานได้จนจบเกม เมื่อครบ 3 ยก ผู้ชี้ขาดบนเวทีชูมือให้ “ยอดไอคิว” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ บวกสถิติชนะรวดเป็นไฟต์ที่ 7คู่เอกภาคอินเตอร์ “คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล” นักสู้ดีกรีแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซัน 3 วัย 22 ปี จากสุรินทร์ เปิดตัวครั้งแรกชน “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” กำปั้นหนุ่ม วัย 23 ปี จากอิตาลี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตยกแรกรูปเกมดูตึงเครียดเมื่อทั้งคู่ต่างชกอย่างรัดกุม ยกสองพายุหมัดของ “อาเลสสิโอ” เริ่มทำงานรัวเข้าใส่ชุดใหญ่ แม้ “คัมภีร์เทวดา” จะพยายามกัดฟันสู้เต็มที่แล้ว แต่สุดท้ายฝืนไม่ไหวหล่นลงไปนอนกองลุกไม่ขึ้น เป็นผลให้ “อาเลสสิโอ” ชนะน็อกไปในนาทีที่ 2:28 ของยก 2 พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านได้เป็นครั้งที่ 3นอกจากนี้ ยังมีสองนักคิกบ็อกซิ่งชื่อดังชาวญี่ปุ่นมาปรากฏตัวครั้งแรกในรายการของ ONE เริ่มที่ “ยูกิ โยซะ” เจ้าของแชมป์โลก K-1 รุ่นไลต์เวต 62.5 กก. โชว์เพลงเตะสุดร้อนแรงชนะคะแนนเอกฉันท์ หยุดสถิติไร้พ่ายของ “เอลบรุส ออสมานอฟ” จอมบู๊ลีลาพลิ้วจากรัสเซีย เอาไว้ที่ 6 ไฟต์ ขณะที่เพื่อนร่วมชาติอย่าง “คาอิโตะ” พ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “โมฮัมหมัด เซียซารานี” นักสู้มาดกวนจากอิหร่านที่ออกอาวุธได้แม่นยำกว่าตลอดการแข่งขันที่ได้รับเสียงเชียร์ดังสนั่นจากแฟนมวยในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีจอมบู๊ฝีมือดี 4 ราย โชว์ผลงานเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงประกาศแจกโบนัสพิเศษให้เป็นรางวัลทันทีคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ได้แก่ “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา”, “เบอร์หนึ่ง ส.สละชีพ”, “ชามา ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” และ “วุฒิไกรว.จักรวุฒิ”คู่เอก ยอดไอคิว อ.พิมลศรี ชนะคะแนนเอกฉันท์ บริซ เดลวัล (แอลจีเรีย) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)คู่รอง วุฒิไกร ว.จักรวุฒิ ชนะทีเคโอ เอ มุย (เมียนมา) นาทีที่ 2:37 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)ชามา ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ชนะทีเคโอ ซุปเปอร์เจ๋ง ทีเด็ด99 นาทีที่ 1:57 ของยก 3 (มวยไทย 141 ป.)เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดทองไท ส.สมหมาย (มวยไทย 129 ป.)เบอร์หนึ่ง ส.สละชีพ ชนะน็อก ชาไทย บางแสนไฟต์คลับ นาทีที่ 2:10 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)อาเลสสิโอ มาลาเทสตา (อิตาลี) ชนะน็อก คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล นาทีที่ 2:28 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)อภิวัฒน์ ส.สมนึก ชนะคะแนนเอกฉันท์ เจค็อบ ทอมป์สัน (สหราชอาณาจักร) (มวยไทย 132 ป.)ยูกิ โยซะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอลบรุส ออสมานอฟ (รัสเซีย) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)โมฮัมหมัด เซียซารานี (อิหร่าน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ คาอิโตะ (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)โทเรบชี ดงกัค (รัสเซีย) ชนะทีเคโอ มาร์วิน กีรานเต (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 4:01 ของยกแรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)ชาซาดา อาตาเอฟ (เติร์กเมนิสถาน) ชนะซับมิชชัน ฌอง โคลด ซาคลาก (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 3:47 ของยก 2 (MMA รุ่นฟลายเวต)