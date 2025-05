JAS จับ PLANB ร่วมมือเชิงกลยุทธ์พิเศษ สร้างคอมมูนิตี้และแผนการตลาดโฆษณา ถ่ายทอดสดคอนเทนต์ลีกฟุตบอลระดับโลกร่วมกับ Monomax

เปิดตัวพันธมิตรที่พร้อมร่วมกันสร้างปรากฏการณ์การถ่ายทอดสดลีกฟุตบอลระดับโลกอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS หลังจากได้รับลิขสิทธิ์จาก The Football Association Premier League Limited (Premier League) ในการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งการถ่ายทอดสด รีรันและไฮไลท์ เป็นระยะเวลา 6 ฤดูกาล ตั้งแต่ 2025/26 ถึง2030/31 ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชาและลาวล่าสุด JAS และ Monomax ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์พิเศษ (Exclusive Strategic Partnership) ร่วมกับ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ผู้นำสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีแพลตฟอร์มหลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างทั้งสามองค์กรมีเป้าหมายเพื่อวางแผนงานดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดคอนเทนต์กีฬาระดับโลกผ่านสื่อในรูปแบบ 4Os Media ได้แก่ Out of Home, Online, On-Air, และ On-Ground นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างและบริหารชุมชนผู้รับชมแฟนบอลผ่าน Official Fan Page และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตลอดฤดูกาลแข่งขัน เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการแข่งขันได้อย่างง่ายดายและต่อเนื่อง PLANB จะมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ และประสานงานกับผู้ให้การสนับสนุน เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ให้กับแบรนด์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพซึ่งการผนึกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับคอนเทนต์กีฬาระดับโลกครั้งนี้ นำโดย ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS , นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO และ ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ที่เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธในฐานะตัวแทนบริหารสิทธิทางการตลาดอย่างเป็นทางการนับเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจคอนเทนต์กีฬาระดับโลกในประเทศไทย ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ด้าน Sport Marketing ของPLANB ที่มีนวัตกรรมแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านคอนเทนต์กีฬาที่พวกเขาหลงใหลได้อย่างตรงจุดและทรงพลัง