"แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" น่าเป็นห่วง / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ถือเป็นข่าวที่น่าตกใจไม่น้อยเมื่อ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ประกาศถอนตัวจากการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต ที่คิวขึ้นชกกับเพื่อนรัก เดนิส แซมโบอันกา แชมป์เฉพาะกาลของรุ่น ในศึก ONE 173: Denver ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่สังเวียน บอล อารีนา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2025การถอนตัวดังกล่าวสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ แสตมป์ เธอได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หัวเข่าจากการฝึกซ้อม MMA อย่างเข้มข้นในช่วงปีที่แล้ว ทำให้เวลานั้น แฟร์เท็กซ์ ต้นสังกัดของเธอตั้งโต๊ะแถลงใหญ่โต ถอนตัวจาก "ดรีมไฟต์" ที่จะพบ ซง จินหนาน ยอดนักสู้ชาวจีนมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้อาการบาดเจ็บดังกล่าวของเธอจะดีขึ้นมาพอสมควร แต่ยังไม่ดีพอที่จะกลับมาขึ้นสังเวียนต่อสู้ในไฟต์ใหญ่ขนาดนี้ได้ ทางค่ายมวยต้นสังกัดคิดอย่างถี่ถ้วนจึงขอให้เธอถอนตัวเลยจะดีกว่า พร้อมกับสละตำแหน่งแชมป์โลกเส้นดังกล่าวทันที เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้สัมผัสเข็มขัดเส้นนี้จะดีกว่าจากการสละเข็มขัด ONE MMA รุ่นอะตอมเวต ของแสตมป์ ทำให้ล่าสุด วัน แชมเปียนชิพ ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่งตั้ง เดนิส แซมโบอันกา แชมป์เฉพาะกาล มานั่งแท่นแชมป์โลกคนใหม่อย่างเป็นทางการ รวมถึงอีเวนต์ที่เมืองเดนเวอร์ สหรัฐฯ ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่สังเวียน บอล อารีนา ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2025 ก็ถูกเลื่อนอีเวนต์ออกไปจัดในปี 2026ที่น่าสนใจหลังจากนี้คืออนาคตของ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ จะเป็นเยี่ยงไร เพราะอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอาจจะตามหลอกหลอนเธอไปตลอดก็ได้ เพราะนี่ถือเป็นการได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดในชีวิตการเป็นนักมวยของเธอสำหรับอาการบาดเจ็บของอดีตแชมป์โลก 3 กติกาชาวไทยนั้น เป็นการบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกเข่าข้างซ้ายฉีกขาดระหว่างการซ้อม ถ้าใครเป็นนักกีฬาคงทราบกันดีว่าการบาดเจ็บ ณ จุดนี้ มันหนักหนาสาหัสเพียงใด ไม่ต่างจากเอ็นไขว้หน้าเลยด้วยซ้ำถึงแม้จะรักษาอาการดังกล่าวให้หายกลับมาได้ แต่ก็ต้องทำกายภาพบำบัดให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม แล้วยิ่งนักกีฬาประเภทการต่อสู้ ช่วงขาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ ถ้าไม่สมบูรณ์ดั่งเก่า ก็ยากที่จะคัมแบ็คกลับมาจริงๆมิหนำซ้ำตอนนี้ตัวของ แสตมป์ ก็แต่งงานมีครอบครัวเป็นที่เรียบร้อย การจะหันมาทุ่มเทกับการฝึกซ้อมแบบ 100 เปอร์เซนต์ดังเดิมอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเวลาชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่เหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้อนาคตบนสังเวียนการต่อสู้ของ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ถือว่าน่าเป็นห่วงจริงๆ ดีไม่ดีเธออาจไม่สามารถกลับมาชกได้ดังเดิม แต่ทุกอย่างยังเป็นเรื่องของอนาคต ตราบใดที่เธอยังไม่ประกาศเลิกชก ทุกอย่างก็ยังเป็นไปได้แฟนหมัดมวยชาวไทยก็คงต้องส่งกำลังใจไปให้นักสู้สาววัย 27 ปีรายนี้ ให้เธออาจสลัดอาการบาดเจ็บตรงนี้ทิ้งไปได้แบบถาวร พร้อมกับมีสภาพร่างกายที่พร้อมกลับมาทวงบัลลังก์ที่เป็นของเธออยู่นั้นคืนกลับมาให้ได้ซึ่งจริงๆ แล้ว หลังเอาชนะ ฮาม ซอ ฮี จากเกาหลีใต้ จนได้เข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต มาครองได้นั้น ไฟต์ต่อไป ชาตรี ศิษย์ยอดธง ปธ.ONE ยืนยันว่าเธอกำลังจะได้ค่าตัวแตะหลัก 10 ล้านบาทแล้วแท้ๆ แต่อาการบาดเจ็บดังกล่าวกลับมาพรากค่าตัวนี้มหาศาลนี้ไปเสียก่อน เธอจึงยังไม่มีโอกาสได้คว้ามันมาครอบครอง