"นาบิล อานาน" ตอบรับชกมวยสากล ล่าเหรียญโอลิมปิก 2028

หลังจากที่มีข่าวว่าสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เตรียมเจรจา “นาบิล อานาน” ยอดนักชกจากเวที One Championship มาช่วยลุ้นเหรียญโอลิมปิก 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกาล่าสุด พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นาบิล อานาน ตอบรับมาชกมวยสากลทีมชาติไทยแล้ว"หลังจากนี้ก็คงจะมีการพูดคุยกัน และมาดูว่าความเหมาะสมจะอยู่ตรงไหนอย่างไร เพราะทางนู้น (One Championship) เขาก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่ เดี๋ยวก็คงต้องนั่งคุยกัน ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการติดต่อกันแล้ว ประสานกันแล้ว"สำหรับ นาบิล อานาน นักชกลูกครึ่งเชื้อสายไทย-แอลจีเรีย-ฝรั่งเศส เพิ่งเอาชนะ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ในศึก ONE 172 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยสถิติการชกของเจ้าตัว ชก 8 ครั้ง ชนะ 7 แพ้ 1 ครั้งในการชกครั้งแรก ให้กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 นั่นเอง