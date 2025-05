ทีมแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 คว้าแชมป์กอล์ฟการกุศล ส.รักบี้ภาคเหนือ

ทีมนักกอล์ฟจากแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 คว้าแชมป์กอล์ฟการกุศลของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนภูมิภาค ประจำภาคเหนือ ที่มี อดีตพ่อเมืองเชียงใหม่ ที่ปรึกษาสมาคมรักบี้ฯ ประธานจัดดวลวงสวิง ที่สนามกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟคลับ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลหารายได้สนับสนุนสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนภูมิภาค ประจำภาคเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2568 ที่สนามกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟคลับ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานจัดการแข่งขันเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนภูมิภาค ประจำภาคเหนือ ในการพัฒนานักกีฬารักบี้ฟุตบอลเยาวชนของภาคเหนือ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักรักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งก็มีทีมนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันถึง 26 ทีม โดยใช้การคิดคะแนนแบบ 36 system stableford คนร่วมงานมากถึง 150 คนผลการแข่งขัน ชนะเลิศประเภททีมได้ครองถ้วยเกียรติยศของ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ทีม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ทำสกอร์รวม 154 คะแนน สมาชิกในทีมประกอบด้วย สหทัศ เที่ยงศรี ,ศธรกัญ เที่ยงศรี ,อุกกฤษ์ พงษ์ประพันธ์,อัคคพล ตั้งสุทธิธรรม และกนก สาธุมนัสพันธ์ชนะเลิศ Over All Low Gross ได้แก่ สหทัศ เที่ยงศรี (35- 36) 71 สกอร์ 39 ชนะเลิศ Flight A ได้แก่ ภัทรพล อ่องฬะ (39- 35) 74 สกอร์ 40 รองชนะเลิศ Flight A ได้แก่ อุกกฤษ์ พงษ์ประพันธ์ (41-36)77 สกอร์ 40ชนะเลิศ Flight B ได้แก่ ณพงศ์ นันทราทิพย์ (41- 41) 82 สกอร์ 39รองชนะเลิศ Flight B ได้แก่ อรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ (43-43)86 สกอร์ 39ชนะเลิศ Flight C ได้แก่ พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ( 47- 51) 98 สกอร์ 36ด้าน นายเกียรติชัย นพตากูล ประธานสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ กล่าวว่า ขอขอบคุณ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย, ท่านสงศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 จ.เชียงใหม่ ,กกท.เชียงใหม่ และ ท่านมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาจังเชียงใหม่ และบอร์ดกองทุนฯ รวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน และนักกีฬาทุกคนที่มาร่วมกันจัดงานเพื่อการกุศลในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้มีทุนในการพัฒนานักกีฬารักบี้ของภาคเหนือ ส่งเสริมศักยภาพในการเตรียมสู่การคัดตัวนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุ ในทุกครั้งที่สมาคมเปิดคัดตัวนักกีฬา"นอกจากนี้ทางรักบี้ภาคเหนือได้วางแผนที่จะจัดการแข่งขันรักบี้ในระดับนานาชาติ เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือมีนักกีฬารักบี้ที่เป็นต่างชาติเยอะ และพร้อมส่งเสริมกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ตอนนี้ถือว่ามีนักกีฬารักบี้มากที่สุดของทุกภาค ให้ได้รับความรู้ในรูปแบบของทีมชาติไทย ซึ่งอนาคตก็คาดหวังว่าจะมีนักกีฬาจากกลุ่มราชประชาฯ ได้ติดธงชาติไทยเหมือนอย่าง นันทัชพร ยอดยา กับ พรรณพัสษา ใจจริม ที่ตอนนี้เป็นกำลังหลักของทีมรักบี้ 7 คนหญิงทีมชาติไทย โดยทั้ง 2 คนนี้มาจากโรงเรียนราชประชาฯ 56 จ.น่าน" เกียรติชัย กล่าว