สองปีซ้อน! ONE ลุมพินี คว้ารางวัลนาฏราช ครั้งที่ 16 ประเภท “รายการกีฬายอดเยี่ยม”

เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2568 ที่สเฟียร์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ได้มีการประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในปีนี้มีการแจกรางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูแก่บุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผู้สร้างสรรค์รายการวิทยุ โทรทัศน์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ออกอากาศตลอดปี 2567 ทั้งสิ้นรวม 52 รางวัล และรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุและโทรทัศน์ 2 รางวัล โดยตัดสินจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์โดยรางวัล "รายการกีฬายอดเยี่ยม" มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงรางวัลทั้งหมด 4 รายการ ซึ่งผลปรากฏว่ารายการ "ONE ลุมพินี" ที่ออกอากาศสดทุกคืนวันศุกร์ ผ่านทางช่อง 7HD กด 35 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. - 23.30 น. สามารถคว้ารางวัลไปครองอย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากเคยได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 มาแล้วในปีที่ผ่านมาสำหรับรายการ ONE ลุมพินี คือรายการที่นำเสนอการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงโดยปราศจากความกดดัน การพนัน ให้คะแนนตามกติกา ด้วยกรรมการและผู้ตัดสินคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการแข่งขันที่สนุกดุเดือด ถูกใจคอกีฬาทั่วประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งในรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด และสามารถสร้างเรตติงได้อย่างถล่มทลายในทุกสัปดาห์ทั้งนี้ ONE ลุมพินี คือรายการที่จ่ายค่าตัวนักมวยไทยด้วยเรตสูงที่สุดในประเทศ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักกีฬาให้ดีขึ้น รวมถึงยังช่วยผลักดันนักกีฬาให้มีชื่อเสียง มีเกียรติ และก้าวขึ้นมาเป็น “ฮีโร่” ระดับประเทศ อย่างแท้จริง ตามปณิธานของ ONE ที่มุ่งมั่นยกระดับนักกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น