Supersports ร่วมกับ PUMA Thailand ประกาศความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่ หลังนักวิ่งมากกว่า 7,000 คน แห่ร่วมงานวิ่งหนึ่งเดียวที่วัดระยะทางเป็นไมล์บนเส้นทางใจกลางเมืองในงาน Supersports 10 Mile Run 2025 Bangkok Presented by PUMA ด้านผู้ชนะระยะ 10 ไมล์โอเวอร์ออลปีนี้ ตกเป็นของ พงศกร สุขสวัสดิ์ นักวิ่งดีกรีทีมชาติไทย ที่ทำเวลาได้ 54.26 นาทีSupersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ร่วมกับ PUMA Thailand แบรนด์เครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์กีฬาชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี จัดการแข่งขันวิ่งใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิ่งมากกว่า 7,000 คน ร่วมท้าทายตัวเองในการพิชิตเป้าหมายในการแข่งขันนี้ ซึ่งจัดเป็นปีที่ 14 ในรายการ Supersports 10 Mile Run 2025 Bangkok Presented by PUMA ที่แลนด์มาร์คใจกลางเมือง หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2568กิจกรรมดังกล่าว นายอเล็กซองด์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (CRC Sports) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาออกจากจุดสตาร์ท ร่วมด้วยนางสาวพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ Country Manager, PUMA Sports (Thailand) โดยบรรยากาศเป็นไปแบบคึกคักสุด ปีนี้มีเหล่านักวิ่ง อินฟลูเอ็นเซอร์สายกีฬา และคนรักการออกกำลังกายทั้งไทยและต่างชาติที่มาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม และยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาคนพิการจากมูลนิธิเพื่อคนพิการได้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความเท่าเทียม และมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต มาร่วมสร้างสถิติและประวัติศาสตร์งานวิ่งหนึ่งเดียวในประเทศที่วัดระยะเป็นไมล์ในครั้งนี้ด้วยกัน ภายใต้คอนเซปต์ของงาน "Beat Your Mile, Make Your 10 Mile Memory"หลังปล่อยตัว เหล่านักวิ่งได้วิ่งไปตามเส้นทางการวิ่งที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย โดยได้รับการรับรองเส้นทางจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตลอดเส้นทาง การแข่งขันแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 10 ไมล์ (16 กม.) และ วิ่ง 5 ไมล์ (8 กม.) ผ่านเส้นทางใจกลางเมือง โดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และอีกหนึ่งความพิเศษของปีนี้คือได้มีการเพิ่มรางวัล Top 100 ให้กับนักวิ่งระยะ10 ไมล์ (16 กม.) ทั้งชายและหญิงเป็นปีแรกอีกด้วยจากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา โดยมีนางสาวพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ Country Manager, PUMA Sports (Thailand) และนางสาววิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล พร้อมด้วยผู้สนับสนุนอื่นๆ ซึ่งมีส่วนช่วยกันทำให้ Supersports 10 Mile Run 2025Bangkok Presented by PUMA เกิดขึ้นและจบลงได้อย่างสวยงามผลการแข่งขันวิ่ง Supersports 10 Mile Run 2025 Bangkok Presented by PUMA มีดังนี้ ระยะ 5 ไมล์ (8 กม.) แชมป์โอเวอร์ออล ตกเป็นของ ชัชนันท์ เมธาจิตติพันธ์ เวลา 28.18 นาที อันดับ 2 ชาญวิทย์ อมรรังสีกุล เวลา 30.22 นาที และอันดับ 3 ทากาฮิโระ นากายามา จากญี่ปุ่น เวลา 30.49 นาที ส่วนแชมป์ฝ่ายหญิง เป็นของ ศิริรัตน์​ ไชยวัฒน์ธนกูลกิจ เวลา 34.42 นาที อันดับ 2 ภรจริม นิลยนิมิต เวลา 34.44 นาที และ อันดับ 3 สุภาพรรณ อาศัยราช เวลา 0:34:57 นาทีส่วนผลระยะ 10 ไมล์ (16 กม.) แชมป์โอเวอร์ออล ตกเป็นของ พงศกร สุขสวัสดิ์ นักวิ่งดีกรีทีมชาติไทย ทำเวลาได้ 54.26 นาที อันดับ 2 ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม เวลา 55.46 นาที และอันดับ 3 ณัฐวุฒิ อินหนุ่ม เวลา 55.54 นาที ด้านแชมป์ฝ่ายหญิง ได้แก่ อรอนงค์ วงศร เวลา 1.05.44 ชั่วโมง อันดับ 2 โสรยา ต๊ะวงค์ เวลา 1.07.04 ชั่วโมง และ อันดับ 3 อรัญญา หินซุย เวลา 1.08.36 ชั่วโมงนางสาววิยะดา บูรณะภากรณ์ เผยว่า “ต้องขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับกับการจัดงาน Supersports 10 Mile Run 2025 Bangkok Presented by PUMA ในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่เราจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังเป็นสื่อกลางสร้างสังคมการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกระดับมีสุขภาพดี และเปิดโอกาสให้ทุกคนที่รักออกกำลังกายทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมืออาชีพ ครอบครัว คนสูงวัย และผู้ที่เริ่มต้นวิ่งได้มาพบปะ มาใช้พลังมูฟก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเอง ตามไดเรคชั่น แบรนด์ Move You, Move Sports โดยในปีนี้เราจัดงานประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว นอกจากการแข่งขันที่เราเพิ่มมาตรฐานของเส้นทาง ความพิเศษของสิทธิประโยชน์ รางวัล Top 100 กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความประทับใจให้เหล่านักวิ่งแล้ว เรายังมุ่งช่วยสร้างโลกที่ยังยืนด้วยการสร้างอีเว้นท์ในครั้งนี้ให้เป็นงานวิ่งสายกรีน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะกับ 4 กิจกรรม เพื่อสร้าง Eco-Friendly & Sustainable Events ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของงาน Supersports 10 Mile Run ที่ทำต่อเนื่องมา 14 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. Ecocrew แก้วเดียวตลอดการแข่งขัน นักวิ่งสามารถลงทะเบียนรับแก้วเพื่อใช้ในสนาม เพื่อลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก โดยภายในงานจะมีจุดรับน้ำดื่มสะอาดให้บริการ และเพียงพอต่อนักวิ่ง2. Pacer และ Sweeper สายกรีนลดขยะเพิ่มความยั่งยืนด้วยการใช้ “เป้ธงบอกเวลา” แทนการใช้ลูกโป่ง ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรสำคัญ และลดการสร้างขยะที่กระทบต่อธรรมชาติ พร้อม Plogger ที่ร่วมวิ่งเก็บขยะภายในงาน3. Race Pack ที่ใช้ในงานสำหรับแจกนักวิ่งมากกว่า 7,000 ชุด ผลิตจาก BIO PLASTIC ตามกระบวนการ Reuse, Reduce, Recycle4. การแยกขยะใช้หลักการ 3R ในการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง — หลังจบงาน ขยะจะถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมสรุปจำนวนขยะแต่ละประเภทที่เก็บได้ ส่งต่อขยะรีไซเคิลให้กับองค์กร หรือบริษัทที่รับรีไซเคิล และมีประเมินผลการแยกขยะเพื่อนำไปปรับปรุงงานในครั้งหน้าสำหรับนักวิ่ง หรือคนรักการออกกำลังกาย สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมและอัปเดตข่าวสารได้ที่ www.supersports.co.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ Supersports