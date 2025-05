ประสบการณ์ล้ำค่า! “ชาโด้” ปลื้มใจ ไม่เคยคิดฝันได้โอกาสเผยแพร่มวยไทยต่างแดน

ชาโด้ สิงห์มาวิน” กำปั้นพลังแกร่ง วัย 25 ปี จากเมืองตาก เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เปิดเผยความรู้สึกขอขอบคุณ ONE จากเบื้องลึกของหัวใจ หลังได้รับโอกาสให้เดินทางไปจัดสัมมนาเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยต่างแดนเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ประเทศอังกฤษ“ชาโด้” เพิ่งประสบความสำเร็จขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาคนที่ 24 จากเวที ONE ลุมพินี ที่คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.3 ล้านบาท) มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา จากผลงานการคว้าชัยเหนือคู่ชกระดับพระกาฬได้ถึง 5 ครั้งจาก 6 ไฟต์ที่ลงแข่งขันด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมประกอบกับชื่อเสียงที่ดังไกลไปทั่วโลก จึงทำให้ “ชาโด้” ได้รับโอกาสครั้งสำคัญให้เดินทางไปจัดสัมมนาเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อช่วงกลางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุด “ชาโด้” ที่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงไทยเมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ก็ได้กล่าวเปิดใจถึงประสบการณ์ที่จะจดจำไปไม่รู้ลืมในครั้งนี้“ผมได้รับการติดต่อจากเสี่ยหนึ่ง (หัวหน้าค่ายสิงห์มาวิน) ให้ไปรำมวยไทยและจัดสัมมนามวยไทยที่ประเทศอังกฤษ ร่วมกับพี่นำศักดิ์น้อย (ยุทธการกำธร) ซึ่งมีประสบการณ์สอนมวยในต่างประเทศมาก่อน ตอนแรกผมกังวลมาก เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย แต่พอไปถึงกลับรู้สึกคลายความกังวลไปเยอะ เพราะมีแฟนมวยรอเรียนกับผมเยอะมาก และทุกคนรักมวยไทยกันสุด ๆ ทำให้ผมรู้สึกตื้นตันและดีใจมาก ที่ได้เห็นว่ามีคนชอบมวยไทยขนาดนี้ในต่างประเทศ”“บอกตรง ๆ เลยครับ ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเด็กบ้านนอกอย่างผมจะมีโอกาสได้มาสอนมวยที่ต่างประเทศ ต้องขอบคุณ ONE จริง ๆ ที่เปลี่ยนชีวิตผมไปขนาดนี้ ถ้าไม่ได้มาชกในรายการ ONE ผมก็นึกไม่ออกเลยครับว่าตัวเองจะมีโอกาสแบบนี้ได้ยังไง”อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญในการเดินสายครั้งนี้ก็คือการได้โอกาสให้ร่วมฝึกซ้อมกับ 2 สตาร์ดังแห่งเกาะอังกฤษอย่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) และ “จอร์จ จาร์วิส” ซึ่ง “ชาโด้” ไม่พลาดที่จะถ่ายทอดประสบการณ์สุดประทับใจจากการซ้อมร่วมกับสองดาวดังในครั้งนี้ด้วยตัวเอง“การได้ซ้อมร่วมกับทั้ง แฮ็กเกอร์ตี และ จอร์จ บอกเลยว่าโหดมากครับ พวกเขาซ้อมกันหนักจริง ๆ วันนั้นผมเหนื่อยจนขาลากเลย และจากที่ได้ซ้อมมาด้วยกัน ผมมองว่าทั้งสองคนเก่งมาก ๆ ทักษะมวยไทยถือว่าครบเครื่อง เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากจริง ๆ ครับ”