ฝันเป็นจริง! “อาลีฟ” ปลื้มนำเงินจาก ONE ไปเปิดค่ายมวยไทยที่มาเลย์

“อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” กำปั้นฟอร์มร้อน วัย 21 ปี ลูกครึ่งไทย-มาเลย์ ทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการนำเงินที่สะสมจากการชกมวยตลอดอาชีพของตัวเอง ไปเปิดค่ายมวยไทยที่ประเทศมาเลเซีย พร้อมวางเป้าขอปั้นนักกีฬาในการดูแลของตัวเองส่งไปชกในรายการของ ONE ในอนาคตด้วย“อาลีฟ” สร้างชื่ออย่างรวดเร็วด้วยการเปิดตัวเก็บชัย 4 ไฟต์รวดในศึก ONE ลุมพินี จนได้รับสัญญานักกีฬา ONE มาครอง พร้อมคว้าเงินรางวัลโบนัสทะลุหลักล้านบาทไปเรียบร้อย โดยปัจจุบันเจ้าตัวกำลังไปได้สวยในอาชีพ เมื่อชนะ 3 ไฟต์ติดต่อกันในรายการ ONE (ใหญ่) รวมถึงได้ชื่อว่าเป็นนักมวยหนุ่มไฟแรงที่มีค่ายมวยเป็นของตัวเองแล้วด้วย“ผมเพิ่งเปิดค่ายมวย KIB Boxing Muaythai Gym ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งใช้ส่วนหนึ่งของชื่อคุณพ่อ (RAKIB) มาตั้งชื่อ ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากที่อายุแค่นี้กลับมีค่ายมวยเป็นของตัวเองแล้ว ผมได้เงินมาจาก ONE ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถึงมีค่ายมวยแห่งนี้ได้ เพราะผมไม่มีรายได้จากทางอื่นเลยครับ”“กระแสตอบรับจากลูกค้าถือว่าค่อนข้างดี ตอนนี้ที่ค่ายมีสอนทั้งมวยไทย, มวยสากล และเทควันโด ซึ่งในอนาคตผมมีแผนอยากสร้างนักมวยให้เข้ามาชกในรายการของ ONE ด้วย ตอนนี้ผมให้พี่ชายและเพื่อนของเขาช่วยดูแลอยู่ หากผมชกเสร็จเมื่อไร ก็พร้อมกลับไปช่วยทันที ส่วนถ้ามีโปรแกรมชก ค่อยขึ้นมาซ้อมที่ค่าย ส.เดชะพันธ์อีกครั้ง หลังจากนี้ผมคงต้องเดินทางไปกลับไทย-มาเลเซีย บ่อยขึ้นครับ”“ผมอยากเชิญชวนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่สนใจมาเรียนที่ค่ายมวยของผมได้ จะแค่มาออกกำลังกายหรือมีนักมวยคนไหนอยากใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมก็ติดต่อเข้ามาได้เลย ค่ายของผมพร้อมต้อนรับบริการทุกคนเต็มที่แน่นอนครับ”“อาลีฟ” มีโปรแกรมขึ้นชกในศึก ONE Fight Night 32 วันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.นี้ โดยจะต้องพบกับ “เอลเมห์ดี เอล จามารี” จอมบู๊พลังแกร่ง วัย 27 ปี จากโมร็อกโก ซึ่งเจ้าตัวมุ่งมั่นหวังเก็บชัยเป็นไฟต์ที่ 4 ติดต่อกันให้ได้ เพื่อเปิดโอกาสตามล่าฝันขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์จาก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” ต่อไป มาลุ้นกันว่าเขาจะเก็บชัยได้เหมือนที่หวังหรือไม่ ห้ามพลาดชม!