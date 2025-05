ทรูวิชั่นส์ ยิงสดนัดชิง ยูฟ่า ยูโรปา ลีก 2024-25 “สเปอร์ส” ปะทะ “แมนยู” คืนวันที่ 21 พฤษภาคมนี้

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนท์กีฬาระดับโลก กับการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลถ้วยรายการใหญ่ ยูฟ่า ยูโรปา ลีก 2024-25 รอบชิงชนะเลิศ การพบกันเองของสองทีมจากพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคมนี้ เวลา 02.00 น.ชมสด ๆ ติดขอบสนาม ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueViions NOW) ช่อง beIN Sports1 (607) คลิกรับความมัน พร้อมเชียร์ได้เลย https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/b0phi4m8ศึกฟุตบอล ยูฟ่า ยูโรปา ลีก 2024-25 รอบชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรมาพบกันของสองทีมยักษ์ใหญ่จากเกาะอังกฤษ กลายเป็นเกม ออล อิงแลนด์ ไฟนอลที่รับประกันความสนุกอย่างแน่นอน “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ทีมแกร่งจากลอนดอนเหนือ พบ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมขวัญใจชาวไทย โดยมีโควต้าฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่เป็นเดิมพัน ลงเล่นกันที่สนาม ซาน มาเมส ประเทศสเปน ซึ่งผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก และทำศึก ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ ในซีซั่น 2025-26ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ของกุนซือ แอนจ์ ปอสเตโคกลู เจอกับซีซั่นสุดย่ำแย่ในพรีเมียร์ลีกด้วยปัญหานักเตะตัวหลักเจ็บระนาวตั้งแต่ต้นซีซั่น จนเก้าอี้ของเฮดโค้ชชาวออสเตรเลียร้อนฉ่าเลยทีเดียว บางทีการคว้าแชมป์รายนี้อาจเป็นทางเดียวที่จะเซฟตำแหน่งของเขาเอาไว้ได้ โดย สเปอร์ส ที่ผ่านทีมอย่าง โบโด กลิมท์ มาในรอบรองชนะเลิศ จะได้โอกาสลุ้นแชมป์ ยูโรปา ลีก สมัยที่ 3 ของสโมสร และหวังว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปีด้านแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ของกุนซือ รูเบน อโมริม เคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว 1 สมัย ผ่านการเข้าชิงฯ ด้วยการเอาชนะ อัตเลติก บิลเบา มาในรอบรองชนะเลิศ มีสถานการณ์ในทีมย่ำแย่ไม่แพ้คู่ชิงฯ พวกเขาแพ้เยอะมากในเกมลีก และทุ่มเดิมพันอนาคตทั้งหมดของทีมไว้ที่แชมป์รายการนี้ ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำให้ได้เพื่อโควตา แชมเปียนส์ ลีก ในซีซั่นหน้าTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดีUEFA Europa League 2024-25 FinalDate Matches Time Live ChannelsThu 22 May Tottenham vs Man United (LIVE) 02.00-04.00 beIN 1