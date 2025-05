ONE สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจไทยสูงถึงกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทต่อปี ยกระดับและเผยแพร่ Soft Power

ตามรายงานเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณฉบับล่าสุดของ Nielsen ระบุว่า วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้สูงถึงประมาณ 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท) ต่อปี ผ่านการจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ในหลากหลายแขนงอ้างอิงจากรายงานของ Nielsen เผยว่า ONE คือผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยผลการศึกษาพบว่ามีผู้ชมชาวต่างชาติถึง 82% ที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเข้าชมการแข่งขันของ ONE โดยในกลุ่มนี้กว่า 80% พักอยู่ในกรุงเทพฯ อย่างน้อย 3 คืน ขณะที่อีก 18% คือนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่น่าสนใจคือในจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมการแข่งขันกว่า 65% ยังขยายระยะเวลาการพำนักเพื่อท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วทำให้เหล่านักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 10 วันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาชมการแข่งขัน ONE ส่วนใหญ่เดินทางมาจากออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และแคนาดา ซึ่งล้วนเป็นกลุ่ม “นักท่องเที่ยวคุณภาพสูง” ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง และนิยมเดินทางระยะไกล (long-haul tourism) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลไทยกำลังให้ความสำคัญในการผลักดันเพื่อฟื้นฟูยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมกันนี้ ยังสะท้อนสถานะของประเทศไทย ในฐานะ “จุดหมายปลายทางระดับโลก” สำหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการต่อสู้อีกด้วย โดยมีสนามมวยลุมพินีเป็นจุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวและแฟนศิลปะการต่อสู้จากทั่วโลกอยากมาสัมผัสกีฬามวยไทยระดับโลก ผ่านศึกรายการ ONE ลุมพินี ซักครั้งในชีวิตในฐานะองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ONE ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย ด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปยังกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ทุกรายการแข่งขันของ ONE ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมการแข่งขันที่สามารถดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลก และ เป็นการเผยแพร่ Soft Power ไทย อย่างมวยไทยให้ทั่วโลกได้รับชมในทุกๆอาทิตย์ผ่านรายการ ONE ลุมพินี ที่สร้างปรากฏการณ์ให้แฟนๆกีฬาศิลปะการต่อสู้ทั่วโลก หันมาสนใจและนิยมมวยไทย อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตามรายงานระบุว่าภาคการค้าปลีกและนันทนาการ คือกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากรายการแข่งขันของ ONE ในประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างรายได้รวมกว่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 3,675 ล้านบาท) รองลงมาคือภาคที่พัก (54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,890 ล้านบาท) และภาคอาหารและเครื่องดื่ม (38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,330 ล้านบาท) เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาลนอกจากนี้ Nielsen ยังคาดการณ์ว่าศึก ONE Fight Night ซึ่งออกอากาศในช่วงไพรม์ไทม์ของสหรัฐฯ และจัดการแข่งขันขึ้นที่สนามมวยเวทีลุมพินี เป็นประจำทุกเดือน สามารถสร้างเงินสะพัดต่อเศรษฐกิจไทยได้เกือบ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 238 ล้านบาท) ต่อการจัดอีเวนต์แต่ละครั้ง ขณะที่ศึก ONE ลุมพินี ซึ่งออกอากาศในช่วงไพรม์ไทม์ของเอเชีย เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สนามมวยเวทีลุมพินี ก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 255.5 ล้านบาท) ต่อการจัดอีเวนต์แต่ละครั้งเช่นกันจากรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถาบัน Nielsen ที่เผยแพร่เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ยังระบุว่ารายการแข่งขัน ONE (ตัวเลข) ซึ่งถือเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของ ONE และมักจะมีคู่ชิงแชมป์โลก 2 ถึง 5 คู่ อยู่ในรายการ และสามารถจำหน่ายบัตรเข้าชมได้หมดทุกครั้ง เช่นศึก ONE 170 ที่จัดการแข่งขันขึ้นที่อิมแพ็ค อารีนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ชมเข้าชมเต็มความจุของสนาม สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้ถึงเกือบ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 721 ล้านบาท) ต่อการจัดอีเวนต์แต่ละครั้ง ผ่านภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว,การค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มการเติบโตของ ONE จึงไม่เพียงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงด้านกีฬา ที่สามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้แก่ประเทศ พร้อมทั้งผลักดันวัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริม Soft Power ไทยอย่างมวยไทยที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของคนไทยให้มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสร้างซูเปอร์สตาร์ฮีโร่ชาวไทยให้มีชื่อเสียงในระดับโลก ที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลที่ประเทศไทยและคนไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยมและยั่งยืน