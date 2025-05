เปิดฤดูกาล อย่างยิ่งใหญ่! เจ็ตสกี โอซาก้า กรังปรีซ์ 2025

เปิดฤดูกาล อย่างยิ่งใหญ่!!! ศึกชิงเจ้าความเร็วบนผืนน้ำสะสมคะแนนชิงแชมป์โลก “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ ซีรีส์ 2025” (WGP#1 Waterjet World Series 2025) ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคมนี้ ที่ชายหาดนิชิกิโนฮามะ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เหล่าสุดยอดนักเจ็ตสกีจาก 5 ทวีปทั่วโลก รวมตัวกันกว่า 200 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกาวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 วันแรกของการแข่งขันเจ็ตสกีอาชีพเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ ซีรีส์ 2025” (WGP#1 Waterjet World Series 2025) ณ ชายหาดนิชิกิโนฮามะ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคมนี้ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายทาคาชิ ทาเคชิตะ ประธานสมาชิกสภาเมืองโอซาก้า (Takashi Takeshita, Executive Chairperson of Osaka City Councilman / Osaka Kansai Expo member of Executive) นายมัตซูชิซะ โคจิมะ ประธานสมาคมเรือเร็วแห่งประเทศญี่ปุ่น (Matsushisa Kojima, Chairman of Japan Powerboat Association) นางนาโอมิ ยามาซากิ ประธานสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศญี่ปุ่น (Naomi Yamazaki, Chairwomen of Japan Jet Sports Association) นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเม้นต์กีฬาเจ็ตสกีโลก WGP#1 (MR.Parikhet Subsahakarn, WGP#1 Tournament Director) นายเซฟูล ซูตัน อัซวาร์ ประธานสมาคมเจ็ตสกีแห่งเอเชีย (Fully Aswar, President of Asian Association of Waterjet Federation) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดนายทาคาชิ ทาเคชิตะ ประธานสมาชิกสภาเมืองโอซาก้า และเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน “เจ็ตกีเวิลด์ซีรีส์ 2025” กล่าวว่า ทางเมืองโอซาก้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในปีนี้ นอกจากจะมีนิทรรศการโลก เช่น World Expo 2025 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ในส่วนของสปอร์ตอีเว้นต์ ยังมี “เจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์ 2025” มาจัดที่เมืองโอซาก้าด้วย ซึ่งปีที่แล้วเมืองเราได้รับเลือกจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์เอเชีย และปีนี้ทาง WGP#1 ได้เลือกโอซาก้า อีกครั้งในจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก โดยแสดงให้เห็นว่า ชายหาดนิชิกิโนฮามะ รวมทั้งเมืองโอซาก้า คือหนึ่งในศูนย์กลางและสนามแข่งเจ็ตสกีที่ดีที่สุดของโลก และท้ายสุดนายทาเคชิ กล่าวต้อนรับผู้ชมและเหล่านักแข่งจากทั่วโลกที่เดินทางมาที่เมืองโอซาก้าในครั้งนี้ เป็นการทิ้งท้ายด้าน “บิ๊กเดรค” นายปริเขต สืบสหการ ในฐานะผู้อำนวยการทัวร์นาเม้นต์กีฬาเจ็ตสกีโลก WGP#1 และเจ้าของลิขสิทธิ์ WGP#1 กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอีกครั้งของวงการกีฬาเจ็ตสกี การแข่งขันเวิลด์เวิลด์ซีรีส์ ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว ปีนี้มีนักเจ็ตสกีจากทั่วโลกให้ความสนใจ ลงชิงชัยในโอซาก้า กรังปรีซ์ 2025 กว่า 200 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลก และมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก กว่า 200 ล้านครัวเรือน ตอกย้ำการเป็นทัวร์นาเม้นต์กีฬาเจ็ตสกีอันดับ 1 ของโลก รวมทั้งเป็นแบรนด์กีฬาลิขสิทธิ์ของคนไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในเดือนธันวาคมนี้ ทัวร์นาเม้นต์ “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์คัพ 2025” จะนำเข้านักเจ็ตสกีจากทั่วโลก เดินทางมาร่วมการแข่งขันฯ ในประเทศไทยมากกว่า 3,000 คน ถือเป็นการสร้างมูลค่าทางการกีฬา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงเตรียมตั้งตารอ การถ่ายทอดสดทาง LIVE Streaming! ผ่านทาง Facebook และ Youtube ช่อง Jet Ski World Series และถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมทาง true visionsกับโปรดักชั่นมืออาชีพ ของกีฬาเจ็ตสกีที่ดีที่สุดในโลก 16-18 พ.ค. 2568 เชียร์รุ่นและนักแข่งที่คุณชอบ เต็มอิ่มตลอดวัน ทั้ง 3 วันร่วมกด Like Follow และ Subscribe ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของนักเจ็ตสกีไทยและการแข่งขัน “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ ซีรีส์ 2025” (WGP#1 Waterjet World Series 2025) สนามเปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค. 2568 นี้ ณ ชายหาดนิชิกิโนฮามะ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้ทาง :Website : http://www.jetski-worldseries.com/Facebook : Jet Ski World SeriesYoutube : jetski worldseriesInstagram : jetskiworldseriestiktok : @wgp1_tournament