กลยุทธ์คอนเทนต์ ส่ง ONE ฉลุยโลกยุคดิจิทัล / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จอห์น เชลเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ได้ออกมาเปิดเผยถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างประเทศซึ่งการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ ONE สามารถขยายฐานแฟนกีฬาจากแค่ในระดับเอเชีย มุ่งหน้าไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ชัดจากยอดกดไลค์ กดแชร์ หรือยอดผู้ติดตามในแพลตฟอร์มต่างๆ ขององค์กรศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับโลกแห่งนี้ ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ"ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ ONE คือการเริ่มต้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากรอายุน้อยและเป็นชุมชนดิจิทัลที่บริโภคเนื้อหาผ่านสมาร์ตโฟนเป็นหลัก พฤติกรรมนี้แตกต่างจากผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดยทั่วไปจะเข้าถึงเนื้อหาผ่านสื่อพันธมิตรที่ได้รับลิขสิทธิ์และมีการเก็บค่าบริการ" จอห์น เชลเลอร์ กล่าว"เรากำลังมุ่งสู่การสร้างผลกำไรและพิจารณาโอกาสหารายได้ให้เหมาะสมที่สุดในทุกตลาดที่เราขยายไป ขณะเดียวกัน ในฐานะสื่อกีฬาที่กำลังเติบโตในหลายภูมิภาค กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการขยายฐานแฟนคลับ คือการเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้มากที่สุด"ปัจจุบัน ONE ผลิตเนื้อหาคอนเทนต์หลายสิบรายการต่อวันบนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไม่เพียงเพื่อประชาสัมพันธ์อีเวนต์เท่านั้น แต่ยังนำเสนอไฮไลต์การแข่งขัน เบื้องหลังการแข่งขันที่น่าสนใจ และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของนักกีฬา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาทั่วโลกนอกจากนี้ยังจับมือเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการกับสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศไทย รวมไปถึงต่างประเทศ เผื่อผลิตคอนเทนต์พิเศษให้แฟนๆ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ซ้ำ และไม่จำเจกลยุทธ์ด้านโซเชียลมีเดียของ ONE ถือว่าได้ผลเป็นอย่างมาก แม้พวกเขาจะต้องเผชิญความท้าทายในความหลากหลายทางภาษา และวัฒนธรรมในตลาดหลักแถบเอเชีย โดยองค์กรแห่งนี้สามารถสร้างฐานผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคนบน X (ทวิตเตอร์เดิม), มากกว่า 11 ล้านคนบน อินสตาแกรม อีก 11.2 ล้านคน บนยูทูบ รวมไปถึงเฟซบุ๊กที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 50 ล้านคนความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นจากผลตอบรับอันเป็นที่น่าพอใจในการจัดอีเวนต์ ONE 168 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ 2 โดยสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายบัตรประมาณ 1.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ ONE ในตลาดโลกตะวันตกนอกจากนี้ จอห์น เชลเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ วัน แชมเปียนชิพ ยอมรับว่าการสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติ ถือเป็นกลยุทธ์ระยะยาว โดยเน้นย้ำความสำคัญของการมีผู้ชมเต็มความจุของสนามแข่งขันเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจซึ่งการมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของ ONE ที่โด่งดังไปในระดับโลก เช่น ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9, รถถัง จิตรเมืองนนท์, โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี, แสตมป์ แฟร์เท็กซ์, ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ หรือ ทาเครุ เซกาวา ถือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดึงความสนใจของแฟนกีฬาทั่วโลกถึงแม้ล่าสุด ONE มีแผนที่จะเลื่อนศึกใหญ่ ที่เดิมทีจะจัดขึ้น ณ บอล อารีนา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2568 ออกไปจัดในปี 2026 เนื่องจาก แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ขอถอนตัว พร้อมสละตำแหน่งแชมป์โลก เพราะอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า ทำให้คู่เอกนั้นต้องเปลี่ยนไป แต่คาดการณ์ว่าอีเวนต์นี้จะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามถ้าได้จัดขึ้นตามปกติขณะเดียวกันการจัดรายการ ONE ลุมพินี ทุกคืนวันศุกร์ ณ สังเวียนมวยเวทีลุมพินี ถือเป็นฐานสำคัญในการพัฒนานักกีฬาหน้าใหม่ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการขยายตัวสู่ตลาดระหว่างประเทศใหม่ๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากทั้งแฟนๆ ในบ้าน และแฟนๆ ที่เดินทางมาเชียร์ที่สนามในแต่ละสัปดาห์