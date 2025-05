กรุงไทย-แอกซ่า จัดงาน “หงส์แดงแห่งชาติ” ฉลองแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ 20 วันที่ 25 พ.ค.นี้ ที่เซนทรัลเวิลด์ “รีเซ่” ร่วมแจม

หงส์แดงแห่งชาติ presented by กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จับมือ 5 พันธมิตร จัดงานฉลองแชมป์ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับแฟนหงส์แดงในประเทศไทย พร้อมร่วมชมนัดปิดฤดูกาลพบกับ คริสตัล พาเลซ และกิจกรรมมากมายเพื่อเหล่าแฟนๆหงส์แดงโดยเฉพาะ ในวันที่ 25 พ.ค.2568 ที่ลานหน้าเซนทรัลเวิลด์ พิเศษสุด มี ยอร์น อาร์เน่ รีเซ่ ตำนานแบ็กซ้ายตีนระเบิดของลิเวอร์พูลร่วมแจมบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานแถลงข่าว "วันหงส์แดงแห่งชาติ" ซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับสาวกหงส์แดงในประเทศไทย โดยงานนี้จัดขึ้นที่ เซ็นทรัลพระราม 9 เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของหงส์แดงในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่ 20 โดยจะมีขบวนแห่ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีก ทั่วกรุงเทพฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย- แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก กล่าวว่า "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับแฟนบอลหงส์แดงในประเทศไทย โดยการจัดงานแถลงข่าว “วันหงส์แดงแห่งชาติ”ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย และกีฬาฟุตบอล อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และร่วมสร้างพลังกายพลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทุกคนทำได้ "Know You Can" โดยบริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุน อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป”"งานนี้ไม่ใช่แค่งานฉลองแชมป์ธรรมดา แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของแฟนหงส์แดงในประเทศไทยที่เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน เราหวังว่าในวันงาน “วันหงส์แดงแห่งชาติ” กับการฉลองแชมป์ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับหงส์แดงในประเทศไทยครั้งนี้ จะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทุกคน และเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลในเมืองไทย"จิรายุ อาจสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MAIN STAND CREATOR (THAILAND) เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นว่าโครงการเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะจัดงานฉลองแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้หงส์แดง หลังจากการรวมตัวของทีมงานได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยทุกฝ่ายเห็นตรง กันว่าต้องสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี“เกมส์เอง” ศุภวุฒิ ศรขวัญ อินฟลูเอนเซอร์สาวกหงส์แดงขวัญใจเด็กแนว เล่าว่า “ได้รับการติดต่อจากคุณกอล์ฟเพื่อร่วมงานฉลองแชมป์นัด สุดท้ายให้กับแฟนหงส์แดงไทย โดยเสนอให้ยกระดับเป็นงานใหญ่ด้วยการจัดขบวนแห่ฉลองแชมป์ หลังจากนั้นได้ชักชวนทีม THE STADIUM เข้าร่วมจนเกิดเป็นโครงการ "วันหงส์แดงแห่งชาติ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ ให้แฟนบอลหงส์แดงได้แสดงตัวตน ความรักและความภาคภูมิใจ ต่อสโมสร ซึ่งการได้รับการสนับสนุน จาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และ CRC Sports ทำให้มั่นใจในความสำเร็จของงาน พร้อมกับ เชิญชวนแฟนบอลหงส์แดงทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของประวัติศาสตร์ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้”เบลล์ ขอบสนาม เปิดเผยว่า “แม้จะเป็นแฟนแมนยูฯ แต่รู้สึกตื่นเต้นกับโครงการนี้มาก เนื่องจากเคยมีแนวคิดจัดงานในลักษณะนี้ ตั้งแต่หงส์แดงได้แชมป์คราวก่อน แต่ต้องยกเลิก เพราะสถานการณ์ โควิด ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันงานที่ Central World จะเริ่มตั้งแต่ 13.00 น. ด้วยกิจกรรมฟุตบอลคลินิกตามด้วยการรวมตัวของแฟนบอลเพื่อร่วมขบวนแห่ฉลอง แชมป์ตามเส้นทางที่กำหนด และกลับมาสิ้นสุดที่ Central World โดยทีมงานตั้งใจทำงานนี้อย่างเต็ม ที่เพื่อแฟนบอลหงส์แดงโดยเฉพาะ”“แจ็คเล็ก” สุวินัย โพธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THE STADIUM กล่าวว่า “เมื่อได้รับการติดต่อให้ร่วมโครงการนี้ ทาง THE STADIUM รู้สึกตื่นเต้นและพร้อมสนับสนุน เต็มที่ เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะสร้างชุมชนแฟนบอลหงส์แดงให้แข็งแกร่งอยู่แล้ว พร้อมยังเน้นย้ำ ว่างานนี้จะไม่เพียงเป็นที่พูดถึงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแฟนบอลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย และแฟนบอลจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของ แฟนหงส์แดงและความรักที่มีต่อหงส์แดงแม้จะอยู่ห่างไกลกัน”“ยักษ์” จิตกร ศรีคำเครือ Content Director ของ MAIN STAND กับเนื้อหาดีๆใน Football Lista เปิดเผยว่า “เมื่อได้รับการติดต่อเกี่ยวกับโครงการนี้จากคุณกอล์ฟ ตนตอบรับทันที เพราะเห็นว่าเป็น โครงการที่ยิ่งใหญ่สำหรับแฟนหงส์แดงประเทศไทย และจะเป็นจุดเด่นของเอเชีย โดยความพิเศษ ของงานนี้จะเป็นครั้งแรกของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ในประเทศไทย เพื่อฉลองแชมป์หงส์แดงโดยได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของหงส์แดงในประเทศไทย ได้แก่ CRC Sports และ กลุ่มแฟนคลับอย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยให้กิจกรรมได้รับการรับรองและการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ”สุภาภรณ์ ปรีเปรม Head of Soccer Brands, CRC Sports กล่าวว่า “CRC Sports รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประวัติศาสตร์ "วันหงส์แดงแห่งชาติ" โดยในฐานะผู้นำใน วงการธุรกิจกีฬาของประเทศไทย CRC Sports มุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมโยงแฟนกีฬาชาวไทย กับสโมสรระดับโลกอย่างหงส์แดง และมองว่างานนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงพลัง และความแข็งแกร่งของชุมชนแฟนบอลหงส์แดงในประเทศไทย”ทั้งนี้สื่อมวลชน และแฟนคลับหงส์แดง สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/KrungthaiAXALife หรือ หน้าเพจ Main Stand หรือ โทร 086-040-2494