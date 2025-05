“อาลีฟ” ท้าชน “เอลเมห์ดี” ชิงไต่ล่าฝันรุ่นสตรอว์เวต ศึก ONE Fight Night 32

ONE เปิดคู่มวยเด็ดเพิ่มความสนุกในศึก ONE Fight Night 32 โดยวางคู่ให้ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” กำปั้นฟอร์มร้อน วัย 21 ปี ลูกครึ่งไทย-มาเลย์ ท้าชน “เอลเมห์ดี เอล จามารี” จอมบู๊พลังแกร่ง วัย 27 ปี จากโมร็อกโก ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) พร้อมถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.68สำหรับ “อาลีฟ” นักสู้จากศึก ONE ลุมพินี รายที่ 7 ที่คว้าสัญญา ONE ไปครองเมื่อเดือน พ.ย.66 กำลังเดินหน้ากลับสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยม ด้วยการเก็บชัยชนะในศึก ONE (ใหญ่) ได้ 3 ไฟต์ติด โดยหนึ่งในเหยื่อของเขาคือ “ซากาเรีย เอล จามารี” พี่ชายแท้ ๆ ของ “เอลเมห์ดี” พร้อมทำสถิติในรายการไว้ที่ 7-2ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา “อาลีฟ” โชว์ทีเด็ดชนะน็อกยกแรก “ชามิล อาดูคอฟ” จากรัสเซีย ซึ่งมาเข้าเวรแทน “ทองพูน พีเค.แสนชัย” ที่มีอาการเจ็บขอถอนตัวไปได้สำเร็จ โดยครั้งนี้ “อาลีฟ” หวังลุยบวกเก็บแต้มชัยเพิ่มจาก “เอลเมห์ดี” เพื่อเปิดโอกาสได่ขึ้นไปท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต จาก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” ต่อไปขณะที่ “เอลเมห์ดี” นักสู้ดีกรีแชมป์โลก WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล, แชมป์มวยไทยระดับประเทศ และภูมิภาคตะวันออกกลาง แจ้งเกิดได้อย่างน่าจดจำในศึก ONE Fight Night 30 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ด้วยการบุกรัวอาวุธเรียกนับ 8 จาก “ทองพูน” ได้ ก่อนตามปิดจ็อบด้วยหมัดฮุกซ้ายส่งนักชกขวัญใจชาวไทยแพ้น็อกครั้งแรกบนเวทีของ ONEตอนนี้ “เอลเมห์ดี” กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเกินร้อยพร้อมแล้วที่จะสานต่อความเร้าใจ ด้วยการหยุดความฮอตของ “อาลีฟ” ลงให้ได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการล้างแค้นแทนพี่ชาย “ซากาเรีย” ที่เคยแพ้น็อก “อาลีฟ” ในยกแรกแล้ว ยังถือเป็นการเพิ่มโอกาสสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยของ “พระจันทร์ฉาย” คนต่อไปอีกด้วยสุดท้าย “อาลีฟ” หรือ “เอลเมห์ดี” ฝ่ายใดจะสานต่อฟอร์มแกร่งชิงแต้มชัยสุดสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาขยับเข้าใกล้โอกาสสู่การชิงบัลลังก์มวยไทยรุ่นสตรอว์เวต เช้าวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.นี้ แฟนมวยทั่วประเทศพลาดไม่ได้เด็ดขาด!แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH