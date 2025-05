กำลังใจมาเต็ม “น้องโอ๋” โล่งถอนแค้น “ก้องธรณี” พร้อมชนทุกคนในรุ่นฟลายเวต

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 38 ปี จากสกลนคร มั่นใจพร้อมปะทะฝีมือกับทุกคนในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) หลังล้างตาคว้าชัยเหนือ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายฟอร์มดุ วัย 28 ปี จากเพชรบูรณ์ ได้สำเร็จ ในศึก ONE Fight Night 31 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมาภาคแรกระหว่างทั้งคู่เกิดขึ้นในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งวันนั้นจบลงด้วยชัยชนะของ “ก้องธรณี” แบบไม่เอกฉันท์ ทำให้การกลับมาเจอกันครั้งนี้ทั้งสองต่างฝ่ายต่างเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อหวังจะทำให้ผลการแข่งขันเด็ดขาดกว่าเดิมเกมการชกบนเวทีครั้งนี้ ต่างฝ่ายต่างงัดทุกกลยุทธ์ออกมาสู้กันอย่างดุเดือด เพื่อหวังคว้าชัยชนะไปครองให้ได้ ซึ่งเมื่อเกมการชกจบลง กรรมการผู้ให้คะแนนก็พร้อมใจกันตัดสินให้ “น้องโอ๋” เป็นฝ่ายชนะไปแบบเอกฉันท์ คว้าชัยแรกในรุ่นฟลายเวตได้สำเร็จ พร้อมฟันโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) ติดมือกลับบ้านไปแบบสุดเซอร์ไพรส์“ไฟต์นี้ถือว่าสูสีกันมาก ในยกสองที่ผมโดนหมัดหนัก ๆ เข้าไป ก็มีอาการเมาชัดเจน แต่เพราะการเตรียมตัวซ้อมมาอย่างดี บวกกับวางแผนมาเยอะ และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ เลยทำให้ผมเอาตัวรอดไปได้”“หลังจบยกสอง ตอนนั้นในหัวคิดว่าสถานการณ์ยังสูสีกันอยู่ ซึ่งยกสุดท้ายจะต้องเป็นตัวชี้ขาดผลแพ้ชนะแน่นอน ผมเลยออกมาใช้ลูกประสบการณ์ที่มีมากกว่า ในการหาจังหวะออกแข้ง ออกเข่าให้มากขึ้น ลดการเล่นงานที่ขา แล้วเปลี่ยนมาโจมตีลำตัวแทน เพราะเห็นว่าเขากังวลเรื่องการโดนเตะขา เลยทำให้ลำตัวเปิดกว้าง ซึ่งเป็นช่องให้ผมเล่นงานได้ครับ”“ตอนรอฟังการประกาศคะแนน ผมรู้สึกมั่นใจมากกว่าในไฟต์แรกว่าจะต้องเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนครับ”ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ “น้องโอ๋” ในวัย 38 ปี สามารถล้างแค้นได้สำเร็จ แต่ยังเพิ่มความมั่นใจให้เขาอย่างมาก ในการท้าชนกับคู่ชกระดับพระกาฬในรุ่นฟลายเวต ทุกคนหลังจากนี้“ตอนนี้ร่างกายผมเข้าที่และพร้อมเต็มที่สำหรับการชกในรุ่นฟลายเวตแล้ว อนาคตข้างหน้าผมพร้อมพิสูจน์ฝีมือกับทุกคน ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใคร ผมพร้อมเผชิญหน้าหมด รวมไปถึง ก้องธรณี ด้วย เพราะการเจอกันของเราสองคนเป็นไฟต์ที่สนุกมาก ซึ่งถ้าเรายังโชว์ฟอร์มกันได้ดีแบบนี้ ในอนาคตผมเชื่อว่าแฟน ๆ จะได้เห็นภาคสามแน่นอน”“หลังจากนี้ผมจะกลับไปพักฟื้นร่างกาย และถ้าหายเจ็บเมื่อไหร่ ผมจะกลับมาซ้อมทันที ขอบคุณทุกแรงใจจากแฟน ๆ ที่ส่งมาให้ในไฟต์นี้ แล้วเจอกันใหม่ในการกลับมาครั้งหน้า รับรองว่าต้องดีกว่าเดิมครับ”