ONE เอาจริงเรื่องโด๊ป / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ONE ประกาศลงโทษแบน “บันหม่า ตั่วจี๋” นักสู้มากฝีมือวัย 27 ปี จากจีน จากการแข่งขัน หลังถูกตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกาย พร้อมเปลี่ยนคำตัดสินในไฟต์ที่เขาลงแข่งล่าสุดเป็น “ไม่มีผลการแข่งขัน”ทั้งนี้ ทีมงานขององค์กรตรวจสารกระตุ้นระหว่างประเทศ (International Doping Tests & Management: IDTM) ได้เก็บตัวอย่างของนักกีฬาที่ลงแข่งขันในศึก ONE Fight Night 29 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา และนำส่งตรวจสอบตามกฎระเบียบสากลโดยผลปรากฏว่า “บันหม่า” ที่ลงแข่งขันในรายการดังกล่าว ถูกตรวจพบสารต้องห้ามทางการกีฬา ตามอ้างอิงของ WADA ได้แก่ สาร Furosemide ซึ่งเป็นยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่งจากการพบสารต้องห้ามในครั้งนี้ส่งผลให้ “บันหม่า” ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงแข่งขันในรายการของ ONE เป็นเวลา 6 เดือน และมีการเปลี่ยนผลการตัดสินในไฟต์ล่าสุดที่เขาเอาชนะทีเคโอ “โจชัว เพอร์เรรา” เป็น “ไม่มีผลการแข่งขัน”“บันหม่า” เป็นนักกีฬาคนล่าสุดที่ ONE ลงโทษแบนจากการใช้สารกระตุ้น หลังจาก อีเลียส มาห์มูดี, เคียมรัน นาบาติ, เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ และ ดีมิทรี เมนชิคอฟ ที่ถูกแบนในกรณีเดียวกัน ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาสำหรับองค์กรตรวจสารกระตุ้นระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวีเดน โดยในเดือน ก.ย.61 ได้ควบรวมกิจการกับองค์กรกีฬาปลอดสารต้องห้ามนานาชาติ (Drug Free Sport International: DFSI) เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานต่อด้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬา ซึ่งปัจจุบันได้ทำงานร่วมกับองค์กรกีฬาชั้นนำมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก อาทิ NFL, MLB, NBA, NASCAR, PGA Tour, LPGA และ NCAAONE ให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่ง สำหรับการตรวจหาสารต้องห้าม ถือเป็นกฎระเบียบและมาตรฐานสากลที่องค์กรและนักกีฬาต้องให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และให้แน่ใจว่าการแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจะเห็นได้ว่าองค์กรอย่าง ONE เข้มงวดจริงๆ ในเรื่องของการใช้สารกระตุ้นสำหรับนักกีฬา โดยพวกเขาจับมือกับองค์กรที่ขึ้นชื่อ และมาตรฐานสูงอย่าง WADA เพื่อการนี้โดยเฉพาะ และก็มีนักชกชื่อดังที่รอดในการตรวจหาสารกระตุ้นไปแล้วหลายคน ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ อาทิ เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส, เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์, เคียมรัน นาบาติ จนโดนแบนเป็นปี หรือ ดิมิทรี เมนซิคอฟ ซึ่งรายหลังดูจะออกแนวไม่พอใจ และไม่เชื่อว่าตัวเองใช้สารกระตุ้น ถึงขั้นบอกว่า WADA องค์กรระดับโลก “ตรวจมั่ว” เสียอย่างงั้น