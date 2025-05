ONE ลงดาบแบน "ฉลามดำ" ตลอดชีวิต หลังพ่ายน็อกคู่แข่งหมดรูป จนถูกสงสัยว่าล้มมวย

ควันหลงศึก ONE ลุมพินี 106 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีดราม่าการชกของ ฉลามดำ ส.บุญมีฤทธิ์ ที่พ่ายน็อกยกแรกให้กับ ซื่อสัตย์ มานพยิม แบบหมดรูป จนถูกตั้งคำถามถึงฟอร์มการชกที่ต่ำกว่ามาตรฐานจนน่าเกลียดล่าสุด "มิสเตอร์ป๋อง" กูรูมวยไทยชื่อดัง เปิดเผยคำพูดของ "บิ๊กแดง" พลเอก สุชาติ แดงประไพ ที่ปรึกษาบริษัท ONE Championship Thailand ว่า "เรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ เห็นและรับรู้ทุกอย่างแต่ระบบของ ONE จะไม่มีการไล่นักมวย มีแค่แจกใบเหลืองและใบแดง แต่ภายในเรามีการตรวจสอบเข้มข้น และมีมาตรการที่เด็ดขาด""ใครจะมาแทรกแซงไม่ได้เด็ดขาด ทุกคนต้องเป็นมืออาชีพ เพราะเราจะพามวยไทยสู่สากลให้โลกยอมรับ จึงทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างรายได้ให้นักมวยสูงสุด""นักมวยเมื่อขึ้นเวทีไปแล้วจะต้องรู้ดีว่าควรทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ กรณี ฉลามดำ ถือว่าชกไม่ได้มาตรฐานของเรา แถมยังมีสิ่งผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อรายการ""ผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขาล้มมวย แต่เขาชกไม่ได้มาตรฐานของ ONE จึงไม่สมควรมาชกที่นี่อีกตลอดชีวิต ส่วนค่ายมวย ส.บุญมีฤทธิ์ ต้องมีส่วนรับผิดชอบ หากเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีก จะถูกสั่งห้ามยกค่ายด้วยเช่นกัน" บิ๊กแดง กล่าวปิดท้าย