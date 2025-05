แอสคอทท์และเชลซีร่วมเฉลิมฉลองการปิดฉากความสำเร็จ The Famous CFC 2024/25 ที่กรุงเทพฯ ตำนาน โซล่า แจมสร้างความประทับใจ

สโมสรฟุตบอลเชลซี ร่วมกับพันธมิตรโรงแรมระดับโลกอย่างเป็นทางการอย่าง The Ascott Limited (แอสคอทท์) นำทีม "สิงห์บลูส์" มาเยือนกรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปิดฉากทัวร์ The Famous CFC ประจำฤดูกาล 2024/25 ที่จัดขึ้นเป็นแห่งที่สี่และแห่งสุดท้ายของฤดูกาลนี้ นอกจากนี้ แอสคอทท์ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานเปิดตัวประสบการณ์ระดับโลกสำหรับแฟนๆ ในฤดูกาลนี้ที่สิงคโปร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสองงานได้รับเกียรติจาก จิอันฟรังโก โซลา ตำนานของสโมสร มาร่วมสร้างประสบการณ์ปิดท้ายทัวร์ได้อย่างน่าประทับใจในฐานะพันธมิตรโรงแรมระดับโลกอย่างเป็นทางการของเชลซี และพันธมิตรหลักในการจัดกิจกรรมการเยือนกรุงเทพฯ ในงาน The Famous CFC ครั้งนี้ แอสคอทท์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้มาให้แฟนๆ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับทั้งแฟนบอลเชลซีและสมาชิก Ascott Star Rewards โดยการจัดงาน The Famous CFC ครั้งนี้ ถือเป็นการกลับมาเยือนกรุงเทพฯ ของเชลซีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยได้จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ของวันที่ 25 และ 26 เมษายน 2568 ณ โรงแรมในเครือแอสคอทท์ ได้แก่ Ascott Embassy Sathorn Bangkok, Somerset Rama 9 Bangkok และ lyf Sukhumvit 8 Bangkok ซึ่งเป็นโรงแรมหลักของแอสคอทท์ในกรุงเทพฯ งานสองวันประกอบด้วยกิจกรรมชมการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยระหว่างเชลซีและเอฟเวอร์ตัน พร้อมโอกาสพิเศษในการพบปะและทักทายกับ จิอันฟรังโก โซลา ตำนานของสโมสรจิอันฟรังโก โซลา กล่าวว่า ผมมีช่วงเวลาที่น่าทึ่งมากที่งาน The Famous CFC ในกรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองที่ได้ร่วมงานกับแอสคอทท์ และเป็นประสบการณ์ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง แฟนบอลเชลซีในกรุงเทพฯ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอย่างน่าเหลือเชื่อ ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสในการได้พบปะและใช้เวลากับพวกเขาอย่างใกล้ชิด พลังที่พวกเขาส่งมานั้นยอดเยี่ยมเหนือคำบรรยายจริงๆ และที่พิเศษกว่านั้น ทริปนี้ยังส่งท้ายด้วยชัยชนะจากการแข่งขันครั้งสำคัญที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์อีกด้วย!"แคสเปอร์ สไตลส์วิก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของสโมสรฟุตบอลเชลซี กล่าวว่า "การจัดงาน The Famous CFC ร่วมกับแอสคอทท์เป็นครั้งที่สองที่กรุงเทพฯ ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง และเราขอขอบคุณแอสคอทท์ในฐานะพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้ โดยเครือข่ายและทรัพยากรระดับโลกของแอสคอทท์ได้เปิดโอกาส ให้เราได้สานสัมพันธ์กับแฟนๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย และสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือนี้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการที่ได้รับชมการแข่งขันของสโมสรกับเอฟเวอร์ตันร่วมกับแฟน ๆ ในประเทศไทย การมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับสมาชิก Ascott Star Rewards รวมถึงการสร้างความทรงจำไม่รู้ลืมระหว่างจิอันฟรังโก้ โซลา และเด็ก ๆ จากมูลนิธิสายเด็ก1387”มิส ตัน บี เล็ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของแอสคอทท์ กล่าวว่า “จำนวนผู้เข้าร่วมและพลังอันน่าทึ่งในงาน The Famous CFC ที่กรุงเทพฯ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการรวมพลังอันแข็งแกร่งระหว่างแบรนด์แอสคอทท์และเชลซี ตั้งแต่การพบปะสุดพิเศษกับ จิอันฟรังโก โซลา ตำนานของเชลซี ไปจนถึงกิจกรรมที่แฟนๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยทุกช่วงเวลาได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสุขและความทรงจำที่จะคงอยู่ไปอีกแสนนานให้กับสมาชิก Ascott Star Rewards ของเรา สุดสัปดาห์นี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันทรงพลังระหว่างกีฬา แฟนบอล และการบริการของโรงแรม งานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอสคอทท์ในการสร้างนิยามใหม่ให้กับการบริการในระดับโลก โดยการเปลี่ยนการเข้าพักในโรงแรมให้กลายเป็นประสบการณ์ที่อบอุ่นและประทับใจ ซึ่งแขกของเรารู้สึกได้รับการต้อนรับที่เหนือระดับ พร้อมกับการเฉลิมฉลอง และการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ซึ่งเราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะนำงานนี้ รวมถึงประสบการณ์พิเศษอื่นๆ ไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบแรงบันดาลใจ พลัง และความอบอุ่นแบบเดียวกันนี้ให้กับสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนและแฟนบอลเชลซีทั่วโลก”"พวกเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะสานต่อการตอบรับที่ดีนี้ไปสู่การเปิดตัว lyf Stamford Bridge London ที่กำลังจะมาถึงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ด้วยแนวคิดที่โดดเด่น เน้นการสร้างประสบการณ์สุดประทับใจ ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชน ซึ่ง lyf เข้ากันได้อย่างลงตัวกับจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของเชลซี และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของสแตมฟอร์ด บริดจ์ โรงแรมแห่งนี้จะเป็นมากกว่าแค่ที่พัก แต่จะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบสังคม (social living) ที่สะท้อนถึงความหลงใหลของสโมสร พวกเราแทบรอไม่ไหวที่จะต้อนรับแขกในการมาพักผ่อนและสัมผัสหัวใจของลอนดอนและเชลซี" มิส ตัน บี เล็ง กล่าวเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับหัวใจสำคัญของ The Famous CFC ในการคืนความสุขสู่สังคม กิจกรรมที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน จิอันฟรังโก้ โซลา ได้เดินทางไปยัง เดอะฮับสายเด็ก ศูนย์พักพิงสำหรับเด็กเร่ร่อน ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิสายเด็ก1387 และได้รับการสนับสนุนจาก Safe Child Thailand ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรการกุศล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ขาดโอกาสในประเทศไทย โดยเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิสายเด็ก1387 ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมฟุตบอลในช่วงเช้า และเข้าร่วมการแข่งขันมินิทัวร์นาเมนต์ในสนามที่กรุงเทพฯ โดยโซลาได้แบ่งปันเคล็ดลับลูกหนังและมอบกำลังใจให้กับนักเตะรุ่นเยาว์ในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วยช่วงบ่ายวันเดียวกัน โซลายังได้เที่ยวชมบรรยากาศรอบกรุงเทพฯ รวมถึงสัมผัสชีวิตชีวา และเยี่ยมเยือนโรงแรมในเครือแอสคอทท์หลายแห่งในกรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทำคอนเทนต์สุดพิเศษเพื่อแฟนๆ ไม่ว่าจะเป็น Somerset Rama 9 Bangkok, lyf Sukhumvit 8 Bangkok และ Ascott Embassy Sathorn Bangkok ซึ่งเป็นโรงแรมที่เขาได้เข้าพักระหว่างการเยือนครั้งนี้อีกด้วยต่อมาในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน สมาชิก Ascott Star Rewards กว่า 100 ท่านยังได้รับโอกาสสุดพิเศษในการร่วมรับประทานอาหารเช้ากับโซลาที่โรงแรม Somerset Rama 9 Bangkok ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพบปะอย่างใกล้ชิด พร้อมโอกาสในการพูดคุย ถ่ายภาพร่วมกับโซลา และถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2016/17 ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและน่าประทับใจ กิจกรรมยังต่อเนื่องไปในช่วงบ่ายที่โรงแรม Ascott Embassy Sathorn Bangkok ที่โซลาได้ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง แลกเปลี่ยนเรื่องราวส่วนตัว หวนรำลึกถึงช่วงเวลาที่น่าประทับใจจากเส้นทางอาชีพนักฟุตบอล และตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ก่อนการชมการแข่งขันในช่วงเย็น โซลา และสมาชิก Ascott Star Rewards ยังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงพิเศษก่อนการแข่งขัน ซึ่งมีโซนกิจกรรมให้ถ่ายภาพ และกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุกอย่างเต็มที่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเริ่มเต้นขึ้นที่งานชมการแข่งขันที่ Hobs ICONSIAM ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 ท่าน มารวมตัวกันที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันสวยงาม เพื่อชมการถ่ายทอดสดแมตช์สำคัญระหว่างเชลซีและเอฟเวอร์ตัน บรรยากาศเต็มไปด้วยด้วยความคึกคัก และความรักของแฟนบอล เมื่อแฟนๆ จากทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมใจเชียร์ทีมในดวงใจ พร้อมรับชมวิดีโอสุดพิเศษจาก มาร์ค กูกูเรย่า, เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ, คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู, เคียร์แนน ดิวส์บิวรี่-ฮอลล์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และโอมาริ เคลลีแมน รวมถึงของรางวัลสุดพิเศษจากการจับฉลากโดย โคล พาลเมอร์, มาร์ค กูกูเรย่า และเอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ ที่เติมเต็มความสนุกสนานตลอดค่ำคืน งานชมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการปิดฉากสองวันแห่งการเฉลิมฉลองอันน่าประทับใจและการทัวร์ระดับโลก The Famous CFC ประจำฤดูกาลได้อย่างงดงามสามารถติดตามข้อมูลล่าสุด และข้อเสนอสุดพิเศษจากความร่วมมือระหว่างแอสคอทท์ และเชลซี รวมถึงกิจกรรม The Famous CFC ได้ที่เว็บไซต์ https://www.discoverasr.com/en/ascott-chelseafc