“Honda Academy Thailand 2025” เดินหน้าบิดล่าฝัน สนาม 2 เสริมทักษะตะลุยทางฝุ่นกับนักแข่งโมโตครอสด้วย Honda CRF สนามจันทบุรี

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย เดินหน้าบิดล่าฝัน สนาม 2 “Honda Academy Thailand 2025” ฝึกนักบิดเยาวชน The Next Successor ตามโรดแม็ป “Honda Race to the Dream” กับหลักสูตรการขับขี่ทางฝุ่น “Dirt Training” ด้วยรถสูตรเดิร์ทไบค์สายแข่ง Honda CRF125 ณ สนามแข่งรถวิบากสะพานเลือก จ.จันทบุรี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดิร์ทโปรแกรม เป็นการฝึกฝนทักษะการขับขี่แทร็กบนทางฝุ่น (Flat Track) เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานสำคัญของการฝึกการควบคุมรถ โดยใช้รถแข่ง Honda CRF125 ด้วยการวางรูปแบบสนามฝึกขับขี่แบบวนซ้ายและขวาในลักษณะเลขแปด เพื่อให้นักบิดเยาวชนได้ฝึกขับขี่การควบคุมคันเร่ง ฝึกการใช้เบรกหน้าและเบรกหลังอย่างสมดุล พร้อมสร้างความแม่นยำในการเข้าโค้งนอกจากนี้ยังมีฐาน Stop and Go โดยรถทุกคันจะมีการถอดเบรกหน้าออกให้เหลือแต่เบรกหลัง ฝึกการขับขี่ที่ใช้ความเร็วแล้วหักเลี้ยวในการเข้าโค้งซึ่งใช้เพียงแค่เบรกหลังเท่านั้น เพื่อเรียนรู้การควบคุมรถในสภาพพื้นผิวที่ลื่นไถล ฝึกการเดินคันเร่งให้เหมาะสมกับสภาพแทร็กที่แตกต่าง ที่จะช่วยสร้างทักษะการขับขี่ที่แม่นยำและการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์จริงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการฝึกฝนทักษะจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจาก โค้ชแอดไวเซอร์ชาวญี่ปุ่น อดีตนักบิดเวิลด์กรังด์ปรีซ์ “มร.ชินอิจิ อิโตะ” และทีมโค้ชจาก “Honda Racing Thailand” นำโดย เฮดโค้ชมุกข์ (มุกข์ลดา สารพืช) และแชมป์นักแข่งโมโตครอส อย่าง โค้ชแซงค์ (กฤษฎา จำรูญจารีต), โค้ชนีโม่ (จิรัฏฐ์ วรรณลักษณ์) และโค้ชโออิชิ (พัสกร ปริยวงศธร) ที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการคอนโทรลรถอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักบิดเยาวชนได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการขับขี่ และเสริมสร้างศักยภาพของนักแข่งอย่างมืออาชีพทั้งนี้ “Honda Academy Thailand 2025” สนามที่ 3 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม นี้ ที่ สนามบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เรซซิ่ง สคูล & โกคาร์ท จังหวัดบุรีรัมย์