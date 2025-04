แบกมาเยอะ "เสมาเพชร" ใช้คำดูถูกเป็นแรงจูงใจ ตั้งเป้าคว้าชัยลบคำสบประมาท

“เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” นักสู้กำปั้นโหด วัย 30 ปี จากเชียงใหม่ ตั้งเป้าลบคำสบประมาททั้งหลายด้วยการดับซ่า “อับดัลลา ดายาคีเอฟ” มวยหมัดเดือดวัย 23 ปี จากรัสเซีย ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE Fight Night 31 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 3 พ.ค.682 ไฟต์ที่ผ่านมา “เสมาเพชร” ไม่สามารถทำผลงานได้ดีอย่างที่หวังไว้ และต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้แบบไม่ครบยก โดยเริ่มจากการพ่ายทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” ในศึก ONE Fight Night 23 เมื่อเดือน ก.ค.67 ส่วนผลงานล่าสุด “เสมาเพชร” เพิ่งถูก “ฟิลิปเป โลโบ” คู่ปรับเก่าดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต จากบราซิล ซัดหล่นไปโดน 4 นับก่อนจะพ่ายทีเคโอ ในช่วงยกสุดท้าย ศึก ONE Fight Night 28 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาศึกครั้งนี้ “เสมาเพชร” จะได้โอกาสพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกครั้ง โดยต้องเจอกับนักชกฟอร์มร้อนแรงอย่าง “อับดัลลา” มวยหมัดโหดจากรัสเซีย เจ้าของสถิติชนะ 6 จาก 7 ไฟต์ และเป็นนักกีฬาที่คว้าสัญญาฉบับที่ 23 จากรายการ ONE ลุมพินี ซึ่งเขาจะก้าวมาขึ้นสังเวียนใหญ่ระดับโลกเป็นครั้งแรกโดย “เสมาเพชร” แบกความกดดันในใจมาอย่างยาวนานจากความผิดหวังใน 2 ไฟต์ที่ผ่านมา ครั้งนี้เขามุ่งมั่นจะสยบคู่ต่อสู้ฟอร์มแรง เพื่อลบคำสบประมาทและเรียกศรัทธาแฟนมวยกลับคืนมาให้ได้“หลายคนสบประมาทว่าเราสู้ไม่ได้ ต้องโดนน็อกแน่ ผมแบกคำสบประมาทมาเยอะมาก แต่ผมนำเอาทุกข้อความมาเป็นแรงผลักดันในการสู้ครั้งนี้ ผมคิดเสมอว่าจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น”“จากความพ่ายแพ้ 2 ไฟต์ที่ผ่านมา ผมย้อนดูความผิดพลาดของตัวเอง และกลับมาแก้ไขอย่างหนัก ในการฝึกซ้อมผมให้เทรนเนอร์รุมกระหน่ำอาวุธใส่อย่างหนัก ฝึกความอดทนมาเป็นพิเศษเพื่อกลับมาสู้ในไฟต์นี้”“สำหรับ อับดัลลา เป็นมวยที่หมัดเร็ว และหนักมากตามสไตล์มวยรัสเซีย ผมศึกษาดูฟอร์ม และเตรียมการรับมือมาอย่างหนัก และให้ทีมงานจำลองสไตล์การชกของเขาเพื่อหาวิธีที่จะเอาชนะให้ได้ ที่ผ่านมา ผมผ่านการปะทะกับมวยหมัดมาเยอะและสามารถผ่านมาได้หมด ครั้งนี้ก็มั่นใจว่าจะต้องรับมือได้เช่นกัน”“ผมดีใจมากที่ ONE ยังมอบโอกาสให้กลับมาแก้ไขความผิดพลาดของตัวเอง ได้กลับมาสร้างผลงาน ไฟต์นี้แพ้ไม่ได้อีกแล้ว หลังชนฝาของจริง ผมต้องทุบหม้อข้าวตัวเอง พร้อมสู้สุดชีวิตเพื่อคว้าชัยชนะและลบคำสบประมาทให้ได้”