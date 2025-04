"ก้องธรณี" พร้อมโชว์เวอร์ชันใหม่ค่ายพีเค.แสนชัย ลุยแหลกย้ำแค้น "น้องโอ๋"

“ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายอาวุธคม วัย 28 ปี จากเพชรบูรณ์ ขอปรับสไตล์การต่อสู้มาเน้นเกมบุกดุดันมากขึ้น โดยหวังปิดเกมให้เด็ดขาดเพื่อย้ำแค้น “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” คู่ชกจอมเก๋า วัย 38 ปี จากสกลนคร ในไฟต์รีแมตช์ ซึ่งทั้งคู่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในฐานะคู่เอกของศึก ONE Fight Night 31 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 3 พ.ค.68ภาคแรกระหว่าง "ก้องธรณี" และ "น้องโอ๋" เกิดขึ้นในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันในวันนั้น "ก้องธรณี" เฉือนชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ "น้องโอ๋" ที่ลงมาชกในรุ่นฟลายเวตเป็นครั้งแรกใน ONE และเนื่องจากเกมการชกที่คู่คี่สูสีตลอดทั้ง 3 ยก จึงนำมาซึ่งการรีแมตช์ให้หายข้องใจในครั้งนี้เนื่องจากได้รับเกียรติให้ขึ้นชกเป็นคู่เอกบนเวที ONE (ใหญ่) เป็นครั้งแรก ทำให้การเตรียมความพร้อมสำหรับไฟต์นี้จึงต้องพิเศษยิ่งขึ้น โดย "ก้องธรณี" ได้ตัดสินใจย้ายจากค่ายมวย ส.สมหมาย ต้นสังกัด มาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยพีเค.แสนชัย ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวขอให้คำมั่นกับแฟน ๆ ว่าไฟต์นี้จะได้เห็นตนในเวอร์ชันใหม่ที่ดุเดือดกว่าไฟต์ที่แล้วอย่างแน่นอน“การฝึกซ้อมที่ค่ายมวยพีเค.แสนชัย ถือว่าดีมากครับ ที่ผ่านมา ผมได้ล่อเป้ากับ เทรนเนอร์หวัง บอกเลยว่าโหดสมคำร่ำลือจริง ๆ มีการติวลูกหนักมาให้ทั้งหมัดทั้งเตะเลยครับ นอกจากนี้ ยังได้เล่นเชิงกับ พระจันทร์ฉาย และน้อง ๆ ในค่ายด้วย ถึงจะเหนื่อยมาก แต่ผมก็สู้เต็มที่”โดยไฟต์นี้ “ก้องธรณี” ผู้เป็นเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ขอประกาศเป้าหมายชัด ต้องการย้ำชัยแบบไร้ข้อกังขาด้วยการปิดเกม “น้องโอ๋” ให้ได้ โดยหวังปูทางสู่โอกาสสำคัญในการขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ยังว่างอยู่ ในอนาคตข้างหน้า“รูปเกมจะออกมาแตกต่างจากไฟต์แรกเพราะเราเคยเจอกันมาแล้ว ต่างคนต่างก็ต้องเตรียมตัวมาแก้เกม ซึ่งผมเชื่อว่า น้องโอ๋ คงไม่มาสู้แบบเดิม ส่วนตัวผมก็จะมาในเวอร์ชันใหม่จากค่ายพีเค.แสนชัย รับรองว่ามีเดินใส่ มีลูกตื๊อ มีลูกปิดเกม เดือดแน่นอนครับ”“ความตั้งใจของผมในไฟต์นี้คือ อยากปิดเกมให้ได้ ผมไม่อยากให้ใครสงสัยหรือข้องใจอีกว่า ผมชนะในไฟต์ก่อนมาได้ยังไง ถ้ามีจังหวะปิดเกมได้ ผมจะไม่ลังเล ชัยชนะครั้งนี้สำคัญกับผมมาก เพราะอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผมได้ขึ้นชิงเข็มขัดในอนาคตครับ”