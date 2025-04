ครั้งนี้ต้องขาดลอย “น้องโอ๋” พร้อมจัดหนัก “ก้องธรณี” ขอเอาคืนให้เด็ดขาด

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 38 ปี จากสกลนคร ตั้งใจใส่เต็มร้อยเพื่อเอาคืน “ก้องธรณี ส.สมหมาย” กำปั้นฟอร์มดุ วัย 28 ปี จากเพชรบูรณ์ เจ้าของอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในไฟต์ล้างตา ขึ้นป้ายคู่เอกของศึก ONE Fight Night 31 ที่จะส่งต่อความมันไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ของวันเสาร์ที่ 3 พ.ค.นี้ทั้งสองคนเคยปะทะกันในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่ง “น้องโอ๋” ลดพิกัดจากรุ่นแบนตัมเวตลงมาสู้ในรุ่นฟลายเวตเป็นครั้งแรกใน ONE และตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไม่เอกฉันท์ให้กับ “ก้องธรณี” ที่ขณะนั้นรั้งอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต โดยเจ้าตัวยอมรับว่าการขึ้นเวทีสู้ในพิกัดใหม่นั้น ร่างกายและการออกอาวุธอาจยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ ทำให้ตนต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายไปในที่สุด“ไฟต์แรกที่พบกับ ก้องธรณี เป็นการลดน้ำหนักมาชกในรุ่น 135 ป. เป็นครั้งแรก แม้จะชกได้ตามแผนที่วางไว้แล้วแต่ยังไม่ดีพอ ช่วงแรกผมตั้งใจเน้นตั้งรับเพื่อดูจังหวะของเกมก่อน เพราะกลัวตัวเองหมดแรงเหมือนกันครับ”“เมื่อครบ 3 ยก ผมมั่นใจมากว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะ เพราะออกอาวุธได้เข้าเป้าและเดินเข้าทำได้มากกว่า เมื่อผลออกมาเป็นฝ่ายแพ้ ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย แต่ผมเป็นนักมวยมืออาชีพ พร้อมยอมรับคำตัดสิน ทุกคนทุกฝ่ายต่างมีมุมมองของตัวเอง ว่ากันไม่ได้ครับ”“ส่วนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผมก็นำไปปรับปรุงเพื่อมาแก้ตัวใหม่ในไฟต์นี้ ผมยอมรับว่ายังรู้สึกคาใจอยู่เพราะไฟต์นั้นสูสีมาก ออกหน้าไหนก็ได้ครับ”กลับมารอบนี้ “น้องโอ๋” แสดงความมั่นใจว่าตนสามารถปรับตัวเตรียมความพร้อมก่อนชกให้เข้ากับรุ่น 135 ป. ได้ดีขึ้น ทำให้ตอนนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เต็มที่ พร้อมชำระแค้น “ก้องธรณี” ให้สำเร็จ“ไฟต์นี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสรีแมตช์กับ ก้องธรณี และตื่นเต้นที่ได้ขึ้นป้ายเป็นคู่เอกของรายการด้วย หลังจากไม่ได้ขึ้นชกเป็นคู่เอกมานาน ส่วนการฟิตซ้อมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก แค่เน้นออกอาวุธและเพิ่มความขยันให้มากขึ้น เพื่อชกให้เข้าตากรรมการมากที่สุดครับ”“จุดแข็งสำคัญของ ก้องธรณี ยังคงเป็นความแข็งแกร่ง เพราะร่างกายของเขาสดมาก และต้องยอมรับว่าการต่อสู้ในระดับ วัน แชมเปียนชิพ เราจะหาจุดอ่อนของคู่ชกได้ยากมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการช่วงชิงจังหวะบนเวทีกันมากกว่า ซึ่งคงต้องปรับแผนการต่อสู้แบบยกต่อยก”“แต่ภาพรวมของไฟต์นี้จะออกมาแตกต่างจากการเจอกันครั้งแรกแน่นอน เพราะผมมีความพร้อมในการชกรุ่น 135 ป. มากขึ้น โดยสามารถคุมน้ำหนักได้ดีกว่าเดิม ซึ่งช่วยให้การวางโปรแกรมซ้อมมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้ผมตั้งใจมาใส่เต็มที่และหวังเอาชนะให้ได้ครับ”