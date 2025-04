รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาต้อนรับผู้จัด Texas Hold’em จัดแข่งสาธิต หวังบูสต์เศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าพันล้าน

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับคณะผู้จัด Texas Hold’em กีฬาเชิงกลยุทธ์ การวางแผน และการใช้ทักษะปัญญา เพื่อการแข่งขันในรูปแบบกีฬาสาธิต กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ให้การต้อนรับ World Poker Tour (WPT) และบริษัทThailand RF Tourism and Sports Competition Club จำกัด (RF) ที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันก่อนทั้งนี้ร่วมหารือเพื่อแสดงการสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ในการเปิดตัวการแข่งขัน Texas Hold’em ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ และยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียม สำหรับกีฬาเชิงกลยุทธ์ การวางแผน และการใช้ทักษะปัญญาโดยการจัดการแข่งขันกำหนดให้มีขึ้นในกรุงเทพฯ ระยะเวลา 14 วัน ในรูปแบบกีฬาสาธิต คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 10,000 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าแข่งขัน 2,000–4,000 คน พร้อมสมาชิกในครอบครัว และแฟนคลับ ซึ่งจะมีการใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 20,000 บาทต่อคนต่อวัน โดยการแข่งขันมีการถ่ายทอดผ่านช่อง ESPN, EURO Sports และ FOX ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศทั่วโลกกิจกรรมครั้งนี้คาดว่าจะสร้างรายได้โดยตรงให้กับภาคบริการ โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม ค้าปลีก และความบันเทิง รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ชนิดกีฬานี้ได้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในต่างประเทศ อาทิเช่น Havard University และ MIT ได้มีการบรรจุหลักสูตร Texas Hold’em ในคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นหนึ่งในกลยุทธ์และศาสตร์ในการบริหารธุรกิจอีกด้วยนางสาวเคต้า โอโซลินา รองประธาน WPT กล่าวว่า “Texas Hold’em “ เป็นกีฬาเชิงกลยุทธ์ การวางแผน และการใช้ทักษะปัญญาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง การนำ WPT เข้าสู่ประเทศไทยไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาและการจ้างงานในภาคบริการ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเตรียมงานล่วงหน้าและสร้างงานที่มีทักษะแล้วกว่า 1,500 ตำแหน่ง ทั้งในด้านผู้ตัดสิน การถ่ายทอดสด และบริการแปลภาษาข้อมูลจากการแข่งขันในอดีตยังชี้ให้เห็นถึงผลเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ โดยในปี 2566 WPT ได้จัดการแข่งขันในกว่า 25 ประเทศทั่วโลกและสร้างรายได้โดยตรงจากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท ยกตัวอย่าง การแข่งขันในปารีสปี 2565 ที่มีผู้เข้าร่วม 8,000 คน และผู้เยี่ยมชมรวม 25,000 คน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท”นายลีโอ ซู ผู้จัดการทั่วไปของ RF กล่าวว่า “การแข่งขันในรูปแบบกีฬาสาธิตในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น มีแผนที่จะเชิญแบรนด์การแข่งขันระดับนานาชาติเพิ่มเติมเข้ามาจัดในประเทศไทยต่อไป เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Texas Hold’em ให้เป็นชนิดกีฬาการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 และเป็นยุทธศาสตร์ก้าวสำคัญในการสร้างงาน การกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงผลักดันประเทศไทยให้เป็น “Asia’s Premier Tourism and Sports Destination” หรือจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและกีฬาอันดับหนึ่งของเอเชียในอนาคตอันใกล้”