“10K Thailand Championship 2025 Presented by LG” คาดนักวิ่งกว่า 7,000 ร่วมชิงชัย ณ ท้องสนามหลวง

สมาคมก้าวท้าใจ ผนึกกำลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนนักวิ่งร่วมประชันฝีเท้า เพื่อเฟ้นหาแชมป์ “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG” ในวันที่ 15 มิ.ย.2568 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย เดิน-วิ่ง สู่สังคมสุขภาพดี และเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่งานเดิน-วิ่งระดับสากล คาดนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 7,000 คนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ณ ห้องลิโด้ 1 ชั้น 2 ศูนย์การค้า ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้มีการแถลงข่าวการแข่งขัน ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG โดยมี พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจ, นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมก้าวท้าใจ, รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร,พล.ต.อาณัติ รัตนพล ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มร.ซอง ฮันจอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมภายในงาน รวมทั้งยังมีนักวิ่งอินฟลูเอนเซอร์ นำโดย "โค้ชแบงค์ Kids Go Tri" ศตวรรษ แสงอินทร์, "จีจี้ HYB Team" สโรชา ศิลประสพ, "แบงค์ นักวิ่งขี้โม้" ธนาทรัพย์ บุณยบวรวิวัฒน์ และ "แก้ม HYB Team" สุรดา ฤกษ์ปฐมศักดิ์ ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิ่งอีกด้วยสมาคมก้าวท้าใจ สานพลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญนักวิ่งทั่วประเทศมาร่วมประชันฝีเท้า เฟ้นหาแชมป์ในการแข่งขัน "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG" พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายเดิน-วิ่ง สู่สังคมสุขภาพดี และเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่งานเดิน-วิ่งระดับสากล โดยคาดว่าการแข่งขันปีนี้จะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7,000 คน ซึ่งเตรียมพร้อมที่จะจัดการแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2568 ณ ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร และกำหนดวันรับอุปกรณ์ก่อนการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2568 (Expo Day) เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ สเตเดียม วันพญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การแข่งขันจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 หลังจาก 2 ครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก ครั้งนี้กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง และถนนบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเส้นทางการแข่งขันที่สวยงามใจกลางกรุงเทพฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 10 กม. และ 5 กม. โดยประมาณการผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 7,000 คน ที่สำคัญได้รับการรับรองการแข่งขันระยะ 10 กม. จากสมาคมกีฬากรีฑาฯ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขภาพทุกระดับ โดยจะบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อขยายผลกิจกรรมลักษณะนี้สู่ระดับจังหวัดและชุมชน เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มจากก้าวแรกดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจ กล่าวว่า การแข่งขันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของสมาคมก้าวท้าใจ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งการวิ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สะดวกและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สมาคมจึงริเริ่มจัดการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship ขึ้น ซึ่งเราจะผลักดันให้โครงการก้าวท้าใจไม่ใช่แค่กิจกรรมรายปี แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ผ่านแคมเปญเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพ ทั้งในโรงเรียน ที่ทำงาน และชุมชน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี เช่น แอพพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยกระตุ้นให้คนทำกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ ซึ่งก็อยากให้ทุกคนมาร่วมพิสูจน์ว่า สุขภาพดีสร้างได้จากการลงมือทำ เริ่มจาก 1 ก้าวเล็กๆ ที่สนามหลวง ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ เรารับรองว่าคุณจะได้ทั้งความภูมิใจ ความสนุก และแรงบันดาลใจกลับบ้านแน่นอนรศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กล่าวว่า การสนับสนุนครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สสส. ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในรูปแบบที่สนุก เข้าถึงง่าย และมีส่วนร่วมจากภาคีหลากหลาย เราคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในระยะยาว และสร้างกระแสสุขภาพดีในระดับประเทศมร.ซองซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในฐานะผู้สนับสนุนหลักของโครงการก้าวท้าใจ 10K ยกระดับคุณภาพ ของผู้คน ผ่านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘Life’s Good’ พร้อมสนับสนุนให้การวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทย”การแข่งขัน "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG" จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้นผ่านการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อให้การจัดการแข่งขันวิ่ง ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 เป็นมาตรฐานงานเดิน-วิ่ง ระดับสากล และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจในระดับประเทศ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น Overall Championship Mini Marathon 10K ค่าสมัคร 750 บาท, Mini Marathon 10K ค่าสมัคร 550 บาท และ Micro Marathon 5K ค่าสมัคร 450 บาท โดยเฉพาะพิเศษ!! ในปีนี้มีกิจกรรม ก้าวท้าใจ 10K Virtual Run 2025 Presented by LG ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถร่วมพิชิตระยะทาง 10K ไปพร้อมกับเราได้! แค่มีใจ... ก็วิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา! ค่าสมัครเพียง 395 บาทเท่านั้น!สำหรับความโดดเด่นของสนามแข่งขันจะเป็นสนามรวมตัวขาแรง! ถ้าคุณอยากประชันฝีเท้ากับเหล่านักวิ่งสายสปีด ที่นี่คือสนามของคุณ! พร้อมกับโอกาสสร้าง New PB! สถิติเวลาดีที่สุดของตัวเองในการวิ่งด้วยเส้นทางที่ออกแบบมาเพื่อทำความเร็ว พร้อมบรรยากาศระดับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย! ค่าสมัครสุดคุ้ม! ระยะ 10K เพียง 550 บาท เท่านั้น! ราคาน่ารัก แต่ความมันส์จัดเต็ม! บนเส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฯ ฟินทั้งเส้นทาง สายวิ่งชิวๆ เพื่อสุขภาพต้องฟินสุดๆ วิ่งไป ถ่ายรูปไป เก็บความประทับใจได้เพียบ!ผู้สนใจร่วมแข่งขัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2568 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/10Kchampionship?locale=th_TH เฟสบุ๊ค : ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship