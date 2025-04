เบดร็อค-ดีป้า-เอ็นเอ็มบี ผนึกกำลังวางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน “ท้องถิ่นอัจฉริยะ”

เบดร็อค อนาไลติกส์ (Bedrock Analytics) - ดีป้า (depa) - เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย (NMB-Minebea Thai) ผนึกกำลังวางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน “ท้องถิ่นอัจฉริยะ” ทั่วไทยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองและ IoTบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค อนาไลติกส์ (Bedrock Analytics) ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัด การข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งสำคัญร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกมิติ และ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด หรือ เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย (NMB-Minebea Thai) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ (Smart Lighting) รวมถึงอุปกรณ์เซ็นเซอร์อัจฉริยะอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับศักยภาพท้องถิ่นทั่วประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น "ท้องถิ่นอัจฉริยะ" (Smart Local) ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาไปสู่การสร้าง “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) อย่างยั่งยืน โดยพิธีลงนามจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญและเป็นรากฐานอันมั่นคงสำหรับการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งสำหรับภาคท้องถิ่น ครอบคลุม ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) คุณภาพชีวิตที่ดี (Smart Living) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) อันเป็นผลสืบเนื่องจากความตระหนักถึงความสำคัญและความท้าทายในการบริหารจัดการเมืองในยุคดิจิทัล ทั้งสามหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) และเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในฐานะเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนและสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเป้าหมายหลักของความร่วมมือในครั้งนี้คือ การบูรณาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อวางรากฐานดิจิทัล ที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น โดย เบดร็อค อนาไลติกส์ จะดำเนินการผสานรวมเทคโนโลยี City Digital Data Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ของเมือง ขณะที่ เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย มุ่งเน้นการจัดหาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ล้ำสมัย ซึ่งสนับสนุนการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ อาทิ ระบบโคมไฟถนนอัจฉริยะทั้งระบบ (Smart Street Lighting System and Solutions) เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม (Weather and Environmental Sensor) และเซ็นเซอร์ที่จอดรถ (Parking sensor) เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับแพลตฟอร์มของ เบดร็อค อนาไลติกส์ ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน จะส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การนำเทคโนโลยีข้อมูลเมืองและ IoT ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมทั้งยกระดับทักษะความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่ “ท้องถิ่นอัจฉริยะ” ได้อย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมคุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) โดยระบุว่า เบดร็อค อนาไลติกส์ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของข้อมูลหลากหลายมิติ ที่สามารถสะท้อนภาพรวมของเมืองในการยกระดับเมืองให้ดียิ่งขึ้น แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นนี้ มีบทบาทเป็นศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของเมือง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนยุทธศาสตร์ และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ“ความร่วมมือกับ ดีป้า และ เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย ในครั้งนี้ จะส่งเสริมและเร่งรัดให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอัจฉริยะ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วยิ่งขึ้น"ขณะที่ Mr. Yoshihiro Sakanushi ประธานบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด กล่าวเสริมว่า “เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย จะให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ และโซลูชันที่จำเป็นสำหรับเมืองอัจฉริยะ อาทิ ระบบโคมไฟถนนอัจฉริยะที่สามารถปรับระดับความสว่างได้ เซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการที่หลากหลาย ครอบคลุมถึง การวัดอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน และอื่น ๆ ทั้งหมดในอุปกรณ์เดียว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเสนอแนะเซ็นเซอร์จอดรถอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยควาสะดวกในการค้นหาที่จอดรถ“อุปกรณ์เหล่านี้จะมีบทบาทเสมือน 'ระบบรับรู้' ของเมือง ในการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากสภาพแวดล้อมจริง เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และการใช้งานต่อไป”ด้าน คุณ ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ดีป้าจะดำเนินบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 'ท้องถิ่นอัจฉริยะ' ในหลากหลายมิติ อันได้แก่ การยกระดับทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่สนใจ และการส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จริง”“ความร่วมมือกับ เบดร็อค อนาไลติกส์ และ เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย ในครั้งนี้ จึงเป็นการผสานศักยภาพของภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีเข้ากับการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาพัฒนาท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างยั่งยืน"ภายใต้กรอบความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี ทั้งสามหน่วยงานจะดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง อาทิ การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและโซลูชันต่าง ๆ การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยและการตีพิมพ์บทความ เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเมืองอัจฉริยะ ​(Smart City) ในระยะยาว“ผลลัพธ์อันเกิดจากความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการนำเทคโนโลยีมาติดตั้ง หากแต่เป็นการก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น การยกระดับทักษะบุคลากร และการสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย” คุณวีรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย