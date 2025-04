ขนไก่ไทยชน 16 ทีมชั้นนำของโลก ร่วมเชียร์ 27 เม.ย. นี้ ทรูวิชั่นส์ ยิงสดศึกทีมผสมชิงแชมป์โลก สุธีรมาน คัพ 2025

ถึงเวลาของศึกลูกขนไก่ แบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลกรอบสุดท้าย หรือ สุธีรมาน คัพ 2025 ไฟนอลส์ ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด ตรงจากเซี่ยเหมิน ประเทศจีน แฟนๆ เตรียมส่งใจเชียร์ ทีมแบดมินตันไทย รวมใจสู้กับทีมชั้นนำของโลก 16 ชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม นี้ สดทุกรอบ ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม ถึงรอบน็อคเอ้าท์ และชิงชนะเลิศ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เดียว ทางช่อง True Sports2 (667) และ True Sports7 (686) ที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) สตรีมแล้วมาเชียร์ไปด้วยกัน https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/jgl6uc0yแบดมินตัน รายการใหญ่ระดับชิงแชมป์โลกในเดือนเมษายนนี้ สุธีรมาน คัพ หรือแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก 2025 รอบสุดท้ายที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน มี 16 ชาติชั้นนำของโลกที่ได้สิทธิ์แข่งขัน ทั้งจากได้สิทธิ์อัตโนมัติจากอันดับโลก และผ่านจากรอบคัดเลือก โดย 4 อันดับแรกของแรงกิ้งที่ถูกวางเป็นตัวยืนใน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย จีน เจ้าภาพในฐานะอันดับ 1 ตามด้วย อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น ส่วน อันดับสองของแต่ละสายประกอบด้วย มาเลเซีย, เดนมาร์ก, ไชนีส ไทเป และไทยในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมี 4 ชาติ แข่งขันแบบพบกันหมด และทีมที่จบในอันดับ 1 และ 2 จะผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอ้าท์ 8 ทีมสุดท้าย , รอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ ตามลำดับ แต่ละทีมจะต้องแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ ทีมละ 5 แมตช์ผลของการแบ่งกลุ่มที่แข่งในรอบสุดท้ายที่เซียเหมิน ประกอบด้วยกลุ่ม เอ จีน เจ้าภาพในฐานะเต็ง 1 , ไทย, ฮ่องกง และ แอลจีเรีย กลุ่ม บี เกาหลีใต้, ไชนีส ไทเป, แคนาดา และ สาธารณรัฐเชก, กลุ่ม ซี ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ฝรั่งเศส และ ออสเตรเลีย และกลุ่ม ดี อินโดนีเซีย, เดนมาร์ก, อินเดีย และ อังกฤษจีน เต็ง 1 เจ้าภาพ เป็นแชมป์รายการนี้มาแล้ว 13 สมัย มีนักกีฬาตัวหลักอย่าง ฉี ยู่ ฉี, หลี่ ซี่ เฟิง, หวัง จื่อ อี้, หาน เยี่ย, เหลียง เว่ย เค็ง และ หวัง ชาน, หลิว เช็ง ชู และ ถาน หนิง ทางด้านทีมไทยประกอบด้วย วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์, เมย์ รัชนก อินทนนท์, ศุภนิดา เกตุทอง, หมิว พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ฯลฯเกาหลีใต้ นำโดย อันเซยอง มือ 1 ในประเภทเดี่ยว, เบ็ค ฮา นา และ ลี โซ ฮี ในประเภทคู่, กัง มิน ฮยุค และ เซียว ซึงแจ, ไชนีส ไทเป นำโดย โจว เทียนเฉิน ในประเภทเดี่ยว, ลี เจีย ฮุย และหยาน โป ซวน ในประเภทคู่, ญี่ปุ่น นำโดย อกาเนะ ยามากูชิ, โคได นาราโอกะ, โมโมกะ มิยาซากิ ในปะเภทเดี่ยว, นามิ มัตซึยามะ และ ชิฮารุ ชิดะ , ริน อิวานากะ และ ชิเอะ นากานิชิ ในประเภทคู่TrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดีโปรแกรมถ่ายทอดสด แบดมินตัน สุธีรมาน คัพ ไฟนอลส์ 2025 ที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)ทางช่อง True Sports2 (667) และ True Sports7 (686)27 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 ไชนีสไทเป-แคนาดา 08.30-13.30 TS727 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 เดนมาร์ก-อินเดีย 16.00-21.00 TS727 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 ไทย-ฮ่องกง 08.30-13.30 TS227 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 อินโดนีเซีย-อังกฤษ 16.00-21.00 TS228 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 เกาหลีใต้-แคนาดา 08.30-13.30 TS728 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 จีน-ฮ่องกง 16.00-21.00 TS728 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 มาเลเซีย-ฝรั่งเศส 08.30-13.30 TS228 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 ไชนีส ไทเป-สาธารณรัฐเชก 16.00-21.00 TS229 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส 08.30-13.30 TS729 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 อินโดนีเซีย-อินเดีย 16.00-21.00 TS729 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 มาเลเซีย-ออสเตรเลีย 08.30-13.30 TS229 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 เดนมาร์ก-อังกฤษ 16.00-21.00 TS230 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 ฮ่องกง-แอลจีเรีย 08.30-13.30 TS730 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 จีน-ไทย 16.00-21.00 TS730 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 แคนาดา-สาธารณรัฐเชก 08.30-13.30 TS230 เม.ย. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 เกาหลีใต้-ไชนีสไทเป 16.00-21.00 TS11 พ.ค. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 ญี่ปุ่น-มาเลเซีย 08.30-13.30 TS71 พ.ค. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 1 ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย 16.00-21.00 TS71 พ.ค. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 อินโดนีเซีย-เดนมาร์ก 08.30-13.30 TS21พ.ค. รอบแบ่งกลุ่ม คอร์ต 2 อินเดีย-อังกฤษ 16.00-21.00 TS22 พ.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ คอร์ต 1 08.30-13.30 TS72 พ.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ คอร์ต 1 16.00-21.00 TS72 พ.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ คอร์ต 2 08.30-13.30 TS22 พ.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ คอร์ต 2 16.00-21.00 TS23 พ.ค. รอบรองชนะเลิศ 08.30-13.30 TS73 พ.ค. รอบรองชนะเลิศ 16.00-21.00 TS74 พ.ค. รอบชิงชนะเลิศ 13.00-18.00 TS7