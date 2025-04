"ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม" ประเดิมเทสต์ ARRC "อนุภาพ-กฤตภัทร" เริ่มต้นสวยรั้งรองจ่าฝูงที่ บุรีรัมย์

ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ประเดิมการทดสอบ "พรีซีซั่นเทสต์" อย่างเป็นทางการของ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 ด้วยทิศทางบวกของนักบิดทั้ง 2 คน โดย "ตี" อนุภาพ ซามูล เจอเซ็ตอัปที่ต้องการแล้ว รั้งรองจ่าฝูงในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ขณะ "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งของทีมยกระดับต่อเนื่องในคลาส เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ขณะการทำงานภาพรวมสมบูรณ์แบบ พร้อมล่าแชมป์สนามแรกสุดสัปดาห์นี้ที่ บุรีรัมย์การทดสอบ "พรีซีซั่นเทสต์" อย่างเป็นทางการของ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโฮมเรซของนักบิดไทยฤดูกาลนี้ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ที่ผ่านการแข่งขันระดับโลกในศึก เวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต แชมเปียนชิพ มา 2 ฤดูกาลเต็ม กลับมาสร้างความแข็งแกร่งในระดับทวีปอีกครั้ง ด้วยการส่งนักบิดมากประสบการณ์ของทีมอย่าง "ตี-อนุภาพ" ลงล่าแชมป์ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี รวมถึงดาวรุ่งเลือดใหม่ของทีมอย่าง "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ ในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซีหลังผ่านการทดสอบ 3 ช่วงในวันพุธ จากการทำงานอย่างหนักร่วมกับทีมเพื่อค้นหาเซ็ตติ้งรถแข่งที่สมบูรณ์ที่สุด รวมถึงฟีลลิ่งการขับขี่ในสภาพอากาศร้อนจัด ซึ่งอุณหภูมิแทร็กพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 60 องศาเซลเซียส ทำให้ทีมต้องหาแนวทางรับมืออย่างรัดกุมผลการทดสอบในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ปรากฏว่า "ตี-อนุภาพ" ภายใต้รถแข่ง Yamaha YZF-R6 คู่ใจหมายเลข 500 ยกระดับความเร็วอย่างต่อเนื่อง จาก 1 นาที 40.607 วินาที ในช่วงแรก สู่ 1 นาที 40.190 วินาที ในช่วงที่ 2 ก่อนจะกดเวลาลงไปเหลือ 1 นาที 39.419 วินาที รั้งอันดับ 2 จากการเทสต์ครั้งนี้ ตามหลังผู้นำเพียง 0.122 วินาทีเท่านั้นส่วน "ไอเดีย" กฤตภัทร ทำงานอย่างหลากหลายกับรถแข่ง Yamaha YZF-R3 หมายเลข 39 เพื่อพยายามค้นหาเซ็ตติ้งให้ลงตัวที่สุด ทำความเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดคือ 1 นาที 52.195 วินาทีทั้งนี้ "ตี-อนุภาพ" และ "ไอเดีย-กฤตภัทร" จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 25 เมษายนนี้ และจับเวลารอบควอลิฟายก่อนจะแข่งขันเรซแรกในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายนนี้P3 | 1’53.672 l +1.25P2 l 1’52.195 l +0.219P5 l 1’52.653 l +1.078YTRT SS600 Official testpractice 1#500 Anupab S.P2 l 1’40.607 l +0.204P3 l 1’40.190 l +0.208P2 l 1’39.419 l +0.122YTRT AP250 Official testPractice 1#39 Krittapat K.P3 | 1’53.672 l +1.25P2 l 1’52.195 l +0.219P5 l 1’52.653 l +1.078YTRT SS600 Official testPractice 2#500 Anupab S.YTRT AP250 Official testPractice 2#39 Krittapat K.P2 l 1’52.195 l +0.219YTRT AP250 Official testPractice 3#39 Krittapat K.P5 l 1’52.653 l +1.078YTRT SS600 Official testPractice 3#500 Anupab S.-----------------------------#60ปีไทยยามาฮ่ามอเตอร์ #ดีใจที่ได้เจอ#YamahaThailandRacingTeam#RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits#YamahaRacing #No1RacingTeam#YamahaSocietyThailand #YamahaRidersclubThailand#RaceMachine #ARRC2025 #TheBlueShif #YamahaR6 #AS51 #YamahR3 #KK39#YamahaThailandRacingOfficial