“ก้องธรณี” โชว์ความพร้อม เล็งย้ำแค้น “น้องโอ๋” ศึก ONE Fight Night 31

“ก้องธรณี ส.สมหมาย” ซ้ายเฉียบคม วัย 28 ปี จากเพชรบูรณ์ โชว์ความฟิตต่อหน้าสื่อมวลชน ก่อนเปิดศึกดวลฝีมือภาคสองกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” เจ้าตำนานมวยไทย วัย 38 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) คู่เอกศึก ONE Fight Night 31 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในวันเสาร์ที่ 3 พ.ค.68ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา “ก้องธรณี” ได้เปิดประตูค่ายมวย พีเค.แสนชัย ที่ตนไปขอฝึกซ้อมด้วยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนขึ้นชกไฟต์ที่จะถึงนี้ โดยเจ้าตัวต้อนรับบรรดาสื่อมวลชนหลายสำนักที่ร่วมกิจกรรมเช็กฟิต (Open Workout) เพื่ออัปเดตความพร้อมล่าสุดการเจอกันระหว่าง “ก้องธรณี vs น้องโอ๋” เกิดขึ้นครั้งแรกในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยวันนั้นทั้งสองต่างสาดอาวุธใส่กันอย่างสนุกสูสี ทำเอากรรมการผู้ให้คะแนนเสียงแตก ตัดสินให้ “ก้องธรณี” เป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง)“ภาคแรกที่เจอกับ น้องโอ๋ รูปเกมเป็นการชิงจังหวะกันอย่างเข้มข้น ผมดีใจที่สามารถเอาชนะมาได้ แต่ก็เห็นข้อบกพร่องของตัวเองเยอะมาก ทั้งในเรื่องของการออกอาวุธที่ยังไม่ค่อยถนัดและช้าไปหน่อย ซึ่งผมได้กลับไปแก้ไขเพื่อมาเจอกันอีกครั้งในไฟต์นี้”ผลการแข่งขันภาคแรกอาจยังค้านสายตาใครหลาย ๆ คน จึงทำให้ต้องมีรีแมตช์ภาค 2 เกิดขึ้น โดยครั้งนี้ “ก้องธรณี” มีโอกาสได้ฝึกซ้อมในค่ายใหญ่อย่าง พีเค.แสนชัย ซึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้การฝึกซ้อมรูปแบบใหม่และหลากหลายเทคนิคจากคู่ซ้อมฝีมือฉกาจมากมาย เจ้าตัวจึงมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่มีข้อกังขาใด ๆ อีก โดยหวังถึงขั้นปิดเกมให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลย“ไฟต์นี้ ผมมาเก็บตัวที่ค่าย พีเค.แสนชัย เป็นครั้งแรก ซึ่งมีการฝึกซ้อมอย่างหนัก โดยเน้นเรื่องพละกำลังและเสริมอาวุธมาเป็นพิเศษ รู้สึกได้เลยว่าผมแข็งแกร่งขึ้น และยังมี พระจันทร์ฉาย ที่ช่วยเสริมเทคนิคให้ ทั้งเรื่องความเร็วและความคล่องตัวด้วย”“ผมมีความมั่นใจเกินร้อย ครั้งนี้ตั้งใจจะเดินเปิดเกมบุกใส่ ไม่อยากให้จบแบบคาใจเหมือนภาคแรก และถ้ามีโอกาสผมจะปิดเกมน็อกเขาให้ได้”