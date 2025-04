“วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2568 โดย ซูเปอร์สปอร์ต” ประกาศความพร้อมเต็มพิกัด พร้อมต้อนรับนักวิ่งทั่วโลก 14-15 มิถุนายนนี้

งานวิ่งมาราธอนสุดยิ่งใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต! Laguna Phuket Marathon 2025 Presented by Supersports (วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2568 โดย ซูเปอร์สปอร์ต) กลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง ประกาศจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 พร้อมต้อนรับทัพนักวิ่งกว่า 8,000 คน จาก 50 ประเทศ ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2568 นี้ ณ ลากูน่าโกรฟ ลากูน่า ภูเก็ต จับมือทุกภาคส่วนร่วมผลักดันขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกนับเป็นอีกปีที่ยิ่งใหญ่ของงานวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการวิ่งมาราธอนที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากผู้เข้าร่วมจากทั่วทุกมุมโลก และได้รับการรับรองจาก AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) หรือ สมาคมนักจัดงานวิ่งระยะไกล โดยปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 19 อันยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากมาย อาทิ จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลากูน่า ภูเก็ต ซูเปอร์สปอร์ต และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย ที่ร่วมกันส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานกีฬาระดับนานาชาติ (Sport Event) อย่างแท้จริง ตอกย้ำความเป็นสนามแข่งระดับสากลที่ผสานธรรมชาติอันงดงามของภูเก็ตเข้ากับมาตรฐานการแข่งขันที่เข้มข้นงานวิ่งประจำปี 2568 นี้ ยังถือเป็นยุคใหม่ของการแข่งขัน Laguna Phuket Marathon Presented by Supersports ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นงานวิ่งระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของการทำงานร่วมกันระหว่างกีฬา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสุขภาพของชุมชน โดยมีไฮไลท์และประสบการณ์ใหม่ ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสมากกว่าที่เคย พร้อมการกลับมาของ Run Sunset & Run Sunrise วิ่งยามเย็น...ตื่นเช้าลุยต่อ! มีการเพิ่มถ้วยรางวัลประเภทรุ่นอายุ (Age Group Rank) สำหรับผู้เข้าแข่งขันอายุ 70 ปีขึ้นไป ทั้งในระยะ Half Marathon และระยะ Marathon เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นโดยงานวิ่งบนถนนอันทรงเกียรติที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ลากูน่าโกรฟอันงดงามของภูเก็ต ซึ่งรับประกันประสบการณ์การวิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักกีฬาจากทั่วโลก ต่อเนื่องตลอด 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน กับการนำเสนอ “Lifestyle weekend Night Market” หรือตลาดนัดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ที่จะเติมเต็มสีสันของมหกรรมกีฬาครั้งนี้ ให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้มารวมตัวกันสนุกกับกิจกรรมและสินค้ามากมายกับงานแสดงสินค้า ก่อนจะเริ่มอุ่นเครื่องในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน กับกิจกรรมวิ่งที่สนุกสนานสำหรับทุกคนในครอบครัวในยามเย็น “Run Sunset” ได้แก่ การแข่งขันประเภทวิ่งยุวชน ระยะทาง 2 กม. Fun Run ระยะทาง 5 กม. และ มินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กม. และระเบิดความมันส์แบบจัดเต็มในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน กับ “Run Sunrise” การแข่งขันประเภทฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง 21.0975 กม. ประเภทมาราธอน (Full Marathon) ระยะทาง 42.195 กม. สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบความแข็งแกร่งและความอดทน และประเภททีมผลัดมาราธอน (Marathon Relay) ให้ได้ร่วมทีมกับเพื่อน ๆ เพื่อพิชิตเส้นทางมาราธอนไปด้วยกัน โดยทุกประเภทการแข่งขันเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้สัมผัสความงดงามของภูเก็ตไปพร้อมกับการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งผ่านธรรมชาติอันงดงามของภูเก็ต ทั้งสวนยางพารา ชายหาดที่สวยงาม หมู่บ้านท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่สวยงาม พร้อมมาตรการความปลอดภัยและการแพทย์ครบครัน รวมถึงจุดบริการน้ำและเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทาง เพื่อให้นักวิ่งได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดนอกจากนั้น Laguna Phuket Marathon Presented by Supersports ยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจ ความสามัคคี และการตอบแทนสังคม ผ่านกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิลากูน่าภูเก็ต และกองทุนเพื่อเด็ก Children First Fund (กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ) ซึ่งจะนำไปใช้จัดสรรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็กกำพร้าและเด็กยากไร้กว่า 400 คน จากสถานสงเคราะห์ 4แห่งในจังหวัดภูเก็ต โดยเปิดรับบริจาคทั้งในขั้นตอนการลงทะเบียนและกิจกรรมภายในงานนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเลือกดื่มด่ำการพักผ่อนอันหรูหราในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือลากูน่า ภูเก็ต จุดหมายปลายทางครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่แข่งขัน มีบริการรถรับส่งและเรือรับส่งฟรีไปยังสนามแข่งขัน พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสำหรับห้องพัก โดยจองได้ที่ https://phuketmarathon.com/race-information/นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งมาราธอนระดับโลกอย่าง วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2568 โดย ซูเปอร์สปอร์ต อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ซึ่งไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภูเก็ตในการเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมของจังหวัดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็นเมืองกีฬา (Sports City) อย่างยั่งยืนกิจกรรมในครั้งนี้ ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักวิ่งจากทั่วโลกตลอดทั้งปี ผ่านกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสุขภาพ และส่งต่อคุณค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของภูเก็ตทั้งในด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม และการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ระดับโลกในงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยกัน”ด้าน พอล วิลสัน (Mr. Paul Wilson) กรรมการผู้จัดการ ลากูน่า ภูเก็ต กล่าวเสริมว่า “‘มหกรรมวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2568 โดย ซูเปอร์สปอร์ต นับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับงานสู่บทใหม่ที่เราต้องการสื่อสารว่าการวิ่ง ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันเท่านั้น แต่เป็นการ ‘วิ่งไปข้างหน้า’ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพส่วนบุคคล เศรษฐกิจของชุมชน หรือแม้แต่การดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจในทุกย่างก้าวของการพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่เราเป็นผู้นำอาณาจักรแห่งการพักผ่อนที่ครบวงจรระดับเวิลด์คลาส ในปีนี้เรายังคงมุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายและความมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ทั้งนักวิ่งมืออาชีพ ครอบครัว คนสูงวัย และผู้ที่เริ่มต้นวิ่ง พร้อมนำกิจกรรมใหม่ ๆ มาเติมเต็มประสบการณ์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมกันสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ที่ภูเก็ต พร้อมวิ่งไปด้วยกันสู่อนาคตที่สดใส และยั่งยืนไปพร้อมกัน”เตรียมตัวให้พร้อม เลือกระยะทางที่ใช่ แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมความมันส์แห่งปีที่ Laguna Phuket Marathon 2025 Presented by Supersports พร้อมสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันในสนามวิ่งระดับนานาชาติท่ามกลางความงดงามของภูเก็ต ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2568 นี้ เปิดลงทะเบียนแล้วช่องทางออนไลน์ www.phuketmarathon.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/phuketmarathon/