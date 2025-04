ONE ยกระดับกลยุทธ์คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย พิชิตใจแฟนกีฬาทั่วโลกในยุคดิจิทัล

“จอห์น เชลเลอร์” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างประเทศ ส่งผลให้องค์กรซึ่งครอบคลุมศิลปะการต่อสู้หลากหลายรูปแบบทั้งมวยไทย คิกบ็อกซิ่ง การปล้ำจับล็อก และการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) สามารถขยายฐานแฟนกีฬาจากเอเชียสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ“จอห์น เชลเลอร์” กล่าวถึงกลยุทธ์การขยายธุรกิจระดับนานาชาติและการสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้กับการขยายฐานผู้ชมว่า"ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ ONE คือการเริ่มต้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากรอายุน้อยและเป็นชุมชนดิจิทัลที่บริโภคเนื้อหาผ่านสมาร์ตโฟนเป็นหลัก พฤติกรรมนี้แตกต่างจากผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดยทั่วไปจะเข้าถึงเนื้อหาผ่านสื่อพันธมิตรที่ได้รับลิขสิทธิ์และมีการเก็บค่าบริการ""เรากำลังมุ่งสู่การสร้างผลกำไรและพิจารณาโอกาสหารายได้ให้เหมาะสมที่สุดในทุกตลาดที่เราขยายไป ขณะเดียวกัน ในฐานะสื่อกีฬาที่กำลังเติบโตในหลายภูมิภาค กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการขยายฐานแฟนคลับ คือการเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้มากที่สุด"ปัจจุบัน ONE ดำเนินการผลิตเนื้อหาหลายสิบรายการต่อวันบนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไม่เพียงเพื่อประชาสัมพันธ์อีเวนต์เท่านั้น แต่ยังนำเสนอไฮไลต์การแข่งขัน เบื้องหลังการแข่งขันที่น่าสนใจ และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของนักกีฬา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาทั่วโลกกลยุทธ์ด้านโซเชียลมีเดียดังกล่าวสร้างผลตอบแทนเชิงประจักษ์ แม้จะเผชิญความท้าทายด้านความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในตลาดหลักแถบเอเชีย โดย ONE สามารถสร้างฐานผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคนบน X (ทวิตเตอร์เดิม), มากกว่า 11 ล้านคนบน อินสตาแกรม และอีก 11.2 ล้านคน บนยูทูบความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นจากผลตอบรับอันเป็นที่น่าพอใจในการจัดอีเวนต์ ONE 168 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ 2 โดยสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายบัตรประมาณ 1.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ ONE ในตลาดโลกตะวันตกนอกจากนี้ “จอห์น เชลเลอร์” ยอมรับว่าการสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติเป็นกลยุทธ์ระยะยาว โดยเน้นย้ำความสำคัญของการมีผู้ชมเต็มความจุของสนามแข่งขันเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งการมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของ ONE เช่น "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9", “รถถัง จิตรเมืองนนท์”, "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" และ "ทาเครุ เซกาวา" มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดึงความสนใจของแฟนกีฬาทั่วโลก"สิ่งที่จำเป็นคือการได้นักกีฬาที่สามารถสร้างกระแสได้ในวงกว้าง โดยไม่จำเป็นต้องมาจากประเทศที่เราจัดการแข่งขัน หากเราสามารถนำเสนอแบรนด์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมเรื่องราวของนักกีฬาที่โดนใจผู้ชม เราจะประเมินความเป็นไปได้ในการจัดอีเวนต์และโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น" ”"การพัฒนาฐานแฟนคลับในตลาดใหม่ต้องอาศัยการลงทุนและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่มีศักยภาพและเรื่องราวที่น่าติดตาม จะสร้างความได้เปรียบเหนือตัวเลือกความบันเทิงอื่น ๆ ในตลาด เมื่อมีองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว เราจึงจะเริ่มพิจารณาสถานที่จัดงานที่เหมาะสม"ทั้งนี้ ONE เตรียมตอกย้ำสถานะผู้นำในวงการศิลปะการต่อสู้ระดับโลกอีกครั้ง ด้วยการจัดการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ 3 ในศึก ONE 173 ณ บอล อารีนา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ในวันที่ 2 สิงหาคม 2568 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนอกจากนี้ การจัดรายการ ONE ลุมพินี ทุกคืนวันศุกร์ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ถือเป็นฐานสำคัญในการพัฒนานักกีฬาหน้าใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการขยายตัวสู่ตลาดระหว่างประเทศใหม่ ๆ ในอนาคตด้วยติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH