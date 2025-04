"ชาโด้" พร้อมเขย่ารุ่นเฟเธอร์เวต / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ชาโด้ สิงห์มาวิน นักสู้ยอดกตัญญู วัย 25 ปี จากจังหวัดตาก ได้รับข่าวดีโดยชื่อของเขาได้ขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต สดๆ ร้อนๆ หลังก่อนหน้านี้เขาเพิ่งคว้าสัญญานักกีฬา ONE Championship มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ มาครอง ในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาแม้จะย้ายมาจาก RWS และเปิดตัวใน ONE ลุมพินี ด้วยการแพ้คะแนนเอกฉันท์ให้กับ มามูกา อูซูบายัน มวยหมัดจากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 52 เมื่อช่วงต้นปีก่อน แต่กำปั้นรายนี้ก็ไม่ย่อท้อกลับไปมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนพัฒนาฝีมือขึ้นมา จนสามารถกลับมาคว้าชัยชนะเหนือคู่ชกระดับพระกาฬได้ถึง 4 ไฟต์ติดต่อกันโดยย้อนกลับไปในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 100 ชาโด้ สานต่อฟอร์มโหด ด้วยการขนอาวุธมวยไทยครบเครื่อง ไล่ถล่มน็อก ฮัสซัน วาห์ดานิราด นักสู้พลังแกร่งจากอิหร่าน ไปได้ในยกที่ 2 พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท มาครอง หลังจากเคยพิชิตดับเบิลโบนัส 7 แสนบาทมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยผลงานอันร้อนแรงตลอด 5 ไฟต์หลังที่ไล่ถล่มเอาชนะคู่ชกมาอย่างเหนือชั้นทุกไฟต์ ประกอบกับฟอร์มการชกอันยอดเยี่ยมในค่ำคืนนั้น จึงทำให้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ไม่รอช้า มอบรางวัลอันล้ำค่าเป็นสัญญานักกีฬา ONE ที่นักสู้ทุกคนหมายปองให้กับ ชาโด้ สิงห์มาวิน อย่างสุดเซอร์ไพรส์ ซึ่งนับเป็นคนที่ 24 ของรายการหลังคว้าสัญญามาครองราว 1 เดือน ล่าสุดเจ้าตัวที่ได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬา ONE อย่างเต็มภาคภูมิ ได้ก้าวเข้ามามีชื่อติดอยู่ในตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ที่เต็มไปด้วยเหล่านักชกระดับซูเปอร์สตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสาเหตุที่ ชาโด้ สิงห์มาวิน โผล่ไปมีชื่อเข้ามาอยู่ในแรงกิงอย่างรวดเร็วนั้น เป็นผลมาจากการที่ก่อนหน้านี้เขาเคยฝากผลงานขั้นเทพเอาไว้ ด้วยการเอาชนะนักสู้ระดับท็อปในแรงกิงมาแล้วถึง 2 คน ได้แก่ จิมมี วีโนต์ ยอดฝีมือจากฝรั่งเศส และ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ในกติกามวยไทย นั่นเองหลังรู้ตัวว่าได้ย่างก้าวเข้าสู่แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต สำเร็จ ชาโด้ ก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึก พร้อมเผยถึงเป้าหมายใหม่ที่ตั้งใจจะก้าวไปให้ถึงในอนาคตข้างหน้า“ความรู้สึกมันเกินคาดมากเพราะผมเพิ่งได้รับสัญญามาไม่นาน ไม่คิดว่าจะได้มีชื่ออยู่ในแรงกิงได้เร็วขนาดนี้ ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก ๆ เพราะนี่คือแรงกิงระดับโลก การได้มีชื่ออยู่ในนี้เหมือนฝันที่เป็นจริงเลยครับ” ชาโด้ กล่าว“เป้าหมายต่อจากนี้ ผมอยากพัฒนาฟอร์มให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ให้สมกับการเป็นนักกีฬาของ ONE และเก็บชัยชนะต่อไป เพื่อรักษาตำแหน่งในแรงกิงให้นานที่สุด ซึ่งถ้าวันหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาไปได้ไกลพอ ผมก็จะมุ่งเป้าไปที่เข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ต่อไปครับ”ปัจจุบันเจ้าของบัลลังก์แชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นเฟเธอร์เวต ได้แก่ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ที่ขึ้นมาครองเข็มขัดตั้งแต่ปี 2022 และตอนนี้ก็ยังไม่เพลี่ยงพล้ำให้แก่ผู้ใดในกติกามวยไทย แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะต้องหนักใจพอสมควร เพราะตอนนี้มีแต่นักชกแข็งๆ ขึ้นมาอยู่ในรุ่นนี้เต็มไปหมดเพราะนอกจาก ซุปเปอร์บอน กับ โจ ณัฐวุฒิ 2 นักชกสุดแกร่งที่อยู่ในแรงกิงก่อนหน้าอยู่แล้ว ยังมี บัมปารา คูยาเต กำปั้นก้านยาวชาวฝรั่งเศส-มาลี กับ นิโค คาร์ริลโล ที่เพิ่งเอาชนะ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ผู้ที่อยู่ในแรงกิงก่อนหน้ามาหมาดๆ รวมไปถึงล่าสุดยังมี ชาโด้ สิงห์มาวิน อีกคน บอกเลยว่ารุ่นนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง