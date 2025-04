“แอนนิก้า” ร่วมกิจกรรมกอล์ฟ แอนนิก้า อินวิเตชั่นฯ ที่ภูเก็ต

แอนนิก้า โซเรนสตัม นักกอล์ฟหญิงระดับตำนานชาวสวีเดน ผู้ก่อตั้ง แอนนิก้า ฟาวน์เดชั่น ยืนยันเดินทางมาประเทศไทยเพื่อให้กำลังใจกับนักกอล์ฟเยาวชนที่ลงแข่งขันรายการ แอนนิก้า อินวิเตชั่น เอเชีย แอท บลู แคนยอน คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายนนี้สนามบลู แคนยอน คันทรี คลับ ร่วมกับมูลนิธิแอนนิก้า ฟาวน์เดชั่น โดย แอนนิก้า โซเรนสตัม จัดการแข่งขัน แอนนิก้า อินวิเตชั่นแนล เอเชีย ณ สนามบลู แคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในซีรี่ส์แข่งขันของมูลนิธิที่จัดขึ้นทั่วโลก และจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีการคิดคะแนนสะสมคะแนนนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก มอบสิทธิ์ผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด 3 คนและเสมอ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “ฮิลตัน แกรนด์ วาเคชั่นส์ แอนนิก้า อินวิเตชั่นเนล 2026” ในเดือนมกราคมปีหน้าล่าสุด แอนนิก้า โซเรนสตัม นักกอล์ฟระดับตำนานชาวสวีเดน ดีกรีแชมป์เมเจอร์ 10 รายการ และแชมป์ในทัวร์ระดับอาชีพมากกว่า 97 รายการทั่วโลก ยืนยันเดินทางมาร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชน พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม More than golf Activity by Annika Foundation ในวันที่ 22 เมษายน และในวันที่ 24 เมษายน แอนนิก้าจะจัดกอล์ฟคลีนิคให้กับเยาวชนที่สนใจอีกด้วยในเวลา 16.00-17.00 น. อีกด้วยสำหรับการแข่งขันรายการ แอนนิก้า อินวิเตชั่น เอเชีย แอท บลู แคนยอน คันทรี คลับ มีนักกอล์ฟสมัครเล่นสาวจาก 10 ประเทศร่วมแข่งขันประกอบด้วย เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, จีน, อินเดีย, สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ออสเตรเลีย และไทย