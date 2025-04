"มิลลิ" เก็บตัวที่ค่ายแฟร์เท็กซ์ ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ "แสตมป์" รอขึ้นสังเวียนชกจริง 17 พ.ค.นี้

“มิลลิ” แร็ปเปอร์สาวชื่อดัง เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ พัทยา พร้อมฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์ของ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ยอดนักสู้สาวอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รวมทั้งเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต คนปัจจุบันสำหรับ “มิลลิ” ถือเป็นหนึ่งในศิลปินดังจากวงการเพลงที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของ ONE ดังจะเห็นได้ว่าแร็ปเปอร์สาวมากความสามารถรายนี้เข้าไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสังเวียนอยู่หลายครั้ง รวมทั้งยังเคยร้องเพลงเปิดตัวให้กับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE 170 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาด้วยล่าสุด “มิลลิ” ศิลปินสาวมากความสามารถที่หลงใหลในกีฬาการต่อสู้แบบเข้าเส้น ได้ออกมาเผยว่าตนเข้าไปเก็บตัวฟิตซ้อมอย่างจริงจังที่ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ เมืองพัทยา ในฐานะลูกศิษย์ของ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” นักสู้หญิงคนแรก และคนเดียวในโลกที่สามารถครองแชมป์โลกถึง 3 กติกา เพื่อขอเคล็ดลับวิชาการต่อสู้แต่ก่อนที่ “มิลลิ” จะได้เข้าไปเก็บตัวฝึกวิชากับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ทั้งสองคนก็ได้ฝากข้อความทักทายกันพอหอมปากหอมคอผ่านโซเชียล โดย “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ได้กล่าวต้อนรับนักร้องสาวไว้ว่า “สวัสดีค่ะ อยากจะฝากแค่เรื่องเดียวค่ะ ทำใจมา พกใจมา เพราะว่ามาที่นี่โหดแน่นอน!”ด้าน มิลลิ ก็ได้ตอบกลับถึง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ด้วยความมุ่งมั่นว่า “ฝากถึงพี่แสตมป์ นะคะ ถึงเข่าจะบวม แต่ใจเกินร้อยนะครับผม เจอกันที่แคมป์ Fairtex ครับ!”ขณะเดียวกันแรปเปอร์สาวชื่อดังมีคิวขึ้นสังเวียนชกมวยครั้งแรกในชีวิต ในศึก Fairtex Fight: มวยมันส์พันธุ์ EXTREME วันที่ 17 พฤษภาคม 2568