23 เม.ย. คอร์ทดินระอุที่ มาดริด โอเพน “ซาบาเลนก้า - อัลคาราซ” นำทัพลุยศึกเทนนิสระดับโลก ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด

ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสดเทนนิสระดับโลกกับการแข่งขันบนคอร์ทดิน รายการ “มาดริด โอเพน” ถ่ายทอดสดแบบจัดเต็มจากกรุงมาดริด ประเทศสเปน รายการสำคัญบนตารางการแข่งขันเทนนิสระดับโลก ทั้งเทนนิสฝั่งผู้หญิง WTA 1000 ตั้งแต่ 23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2568 ทาง True Tennis HD (670) และฝั่งการแข่งขันของผู้ชาย อย่าง ATP 1000 ที่จะเริ่มในวันที่ 23 เมษายน – 4 พฤษภาคมนี้ ทางช่อง beIN Sports2 (608) เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรายการที่นักกีฬาเทนนิสระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย เชียร์กันให้มันผ่าน ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) สตรีมได้ที่ https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/9xr1g954สำหรับประเภทหญิง อารีนา ซาบาเลนก้า นักเทนนิสมือวางอันดับที่ 1 ของรายการ และแชมป์เก่า 2 สมัย แม้ว่าซาบาเลนก้าจะไม่ถนัดการแข่งขันบนคอร์ทดินแต่เธอทำผลงานได้ดี เพราะรายการนี้ลูกเทนนิสวิ่งเร็วกว่าปกตินักเทนนิสหญิงอีกคน อิกา ซิออนเทค ได้รับฉายาว่า “ราชินีบนคอร์ทดิน” จะเป็นมือวางอันดับที่ 2 และปีที่ผ่านมาเธอเป็นแชมป์เก่าเอาชนะซาบาเลนก้าได้ในรอบชิงชนะเลิศ โดยในการแข่งขันเซ็ตสุดท้ายเธอเอาชนะทายเบรคต่อ ซาบาเลนก้าไปได้ 7-6 (ท้ายเบรก 9-7)การแข่งขันในประเภทชาย นำโดย คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสชาวสเปน มือวางอันดับที่ 1 ของรายการ ซึ่งคาร์ลอส อัลคาราซ เพิ่งคว้าแชมป์รายการ ATP 1000 รายการมอนติ คาร์โล มาสเตอร์มาได้สด ๆ ร้อน ๆ โดยเอาชนะ ลอเรนโซ มูเซตติ นักเทนนิสชาวอิตาเลียนไปได้ 2 - 1 เซ็ตและยังมี เล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ นักเทนนิสมือวางอันดับ 2 ของรายการชาวเยอรมัน ซเวเรฟเคยเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ 2 สมัย นอกจากซเวเรฟจะแกร่งในการแข่งขันคอร์ทดินแล้ว ตัวเขาเองยังสามารถเล่นได้ดีในสภาพอากาศที่เบา เพราะสนามแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลนอกจากนั้นยังมี เทเลอร์ ฟรีส เป็นมือวางอันดับที่ 3 และมือวางอันดับที่ 4 คือ โนวัค ยอโควิช ยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบีย ซึ่งโนวัคเคยเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ 3 สมัย โดยเป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2019สมัคร TrueVisions NOW MAX แพ็กเดียวจบ กีฬาสดมากที่สุด ชมพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD อีกทั้งยังมี NFL, F1, Moto GP, เทนนิส, แบดมินตัน, กอล์ฟ และอีกมากมาย ชมพร้อมกันสูงสุด 4 จอ เต็มอิ่มไปกับรายการบันเทิง จาก iQIYI ,WeTV, MAX สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดีเทนนิสหญิง มาดริด โอเพน (WTA 1000 Madrid Open 2025)23 Apr รอบที่ 1 16.00 True Tennis24 Apr รอบที่ 2 16.00 True Tennis25 Apr รอบที่ 2 16.00 True Tennis26 Apr รอบที่ 3 16.00 True Tennis27 Apr รอบที่ 3 16.00 True Tennis28 Apr รอบที่ 4 16.00 True Tennis29 Apr รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 18.00 True Tennis30 Apr รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 01.00 True Tennis30 Apr รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 18.00 True Tennis1 May รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 01.00 True Tennis1 May รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 21.00 True Tennis2 May รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 02.30 True Tennis3 May รอบชิงชนะเลิศ 23.30 True Tennisเทนนิสชาย มาดริด โอเพน (ATP 1000 Madrid Open 2025)23 Apr วันที่ 1 16.00 beIN 224 Apr วันที่ 2 16.00 beIN 225 Apr วันที่ 3 16.00 beIN 226 Apr วันที่ 4 16.00 beIN 227 Apr วันที่ 5 16.00 beIN 228 Apr วันที่ 6 16.00 beIN 229 Apr วันที่ 7 16.00 beIN 230 Apr รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 / 2 21.00 beIN 21 May รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 / 4 18.00 beIN 22 May รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 21.00 beIN 23 May รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 01.00 beIN 24 May รอบชิงชนะเลิศ 23.30 beIN 2