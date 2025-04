บางจากฯ จับมือเอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ดันนักแข่งไทยสู่สนาม Formula 3

บางจากฯ จับมือเอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ดันนักแข่งไทยสู่สนาม Formula 3 พร้อมเติม Bangchak Hi Premium 97 เป็นน้ำมันถังแรกให้ Porsche, Bentley และ Harley - Davidson ทุกคันที่ออกจากศูนย์นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บางจากฯ เป็นแบรนด์พลังงานของคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Greenovative Product โดยมีโรงกลั่นน้ำมันมาตรฐานระดับโลกถึง 2 แห่ง ได้แก่ โรงกลั่นบางจากพระโขนง และโรงกลั่นบางจากศรีราชา บางจากฯ เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวของประเทศไทยจากภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลระดับโลกในด้านการบริหารจัดการในระดับสูงสุด Global Performance Excellence Award ระดับ World Class มุ่งมั่นพัฒนาคุณสมบัติพิเศษและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงได้ในทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองเทคโนโลยียานยนต์ที่พัฒนาไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่การคัดสรรน้ำมันดิบ กระบวนการกลั่นทันสมัย ห้องตรวจสอบคุณภาพ (ห้อง Lab) ระดับโลก รวมถึงการทดสอบจริงในสนามแข่ง และยังมีกระบวนการควบคุมคุณภาพจากโรงกลั่นจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อส่งมอบน้ำมันคุณภาพสูง ด้วยแนวคิดและความมุ่งมั่นดังกล่าว บางจากฯ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของคนไทยในทุกโอกาส รวมถึงการสนับสนุนทีมแข่งรถ AAS Motorsport สู่สนามแข่งระดับโลก เพราะมั่นใจศักยภาพของคนไทย ว่าหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ เช่นเดียวกับที่บางจากฯ ที่ใช้นวัตกรรมพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของคนไทยที่มีมาตรฐานระดับโลกเช่นกันสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันบางจากมาตรฐานระดับโลก พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ Bangchak Hi Premium 97 มีค่าออกเทนสูงเป็นพิเศษมากกว่า 97 ซึ่งมีเฉพาะที่บางจากฯ ที่เดียวเท่านั้น เหมาะสำหรับรถ Supercar รถยนต์สมรรถนะสูง ตลอดจนรถเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จึงทำให้ เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส มั่นใจ เลือกใช้ Bangchak Hi Premium 97 เป็นน้ำมันถังแรก (First Fuel) สำหรับรถ Supercar ที่เอเอเอสจัดจำหน่าย ได้แก่ Porsche, Bentley และ Harley – Davidson ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกท่านBangchak Hi Premium 97 มีค่าออกเทนสูงกว่า 97 มาตรฐาน Euro 5 คัดสรรน้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดพิเศษที่มีความบริสุทธิ์สูง ผนวกสารเพิ่มคุณภาพระดับ World Class ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์สะอาด ทำให้เผาไหม้สมบูรณ์ สามารถดึงสมรรถนะของรถออกมาได้อย่างเต็มที่ ให้เร่งแรงได้ดังใจ ขับขี่ได้สนุกเร้าใจขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และยังประหยัดน้ำมัน อีกทั้งยังร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อให้การใช้พลังงานและการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนนอกจากน้ำมันคุณภาพสูงแล้ว ลูกค้าของ เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก Bangchak GreenMiles - AAS ที่บางจากฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นสิทธิ Exclusive สำหรับลูกค้าเอเอเอสโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษทั้งจากการใช้น้ำมันพรีเมียมคุณภาพสูงและสิทธิพิเศษต่างๆ จากการเป็นสมาชิก Bangchak GreenMilesทางด้าน นายวินธร บุนนาค รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอเอเอส กล่าวถึงการได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณบริษัท บางจากฯ ที่ให้การสนับสนุน AAS Motorsport อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมนักแข่งไทยได้สานฝันและโชว์ความสามารถบนเวทีระดับโลก FIA Formula 3 Championship ตั้งแต่ฤดูกาล 2024 ซึ่ง เติ้น สามารถทำผลงานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ สามารถคว้าโพเดียมอันดับ 2 ที่สนามประเทศฮังการีได้สำเร็จ นับเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่ขึ้นรับรางวัลในรายการนี้ และในปี 2025 นี้ “เติ้น ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์” ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศและเป็นนักแข่งชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวที่เข้าร่วมแข่งขันในสังกัดทีม Campos Racing โดยมีสัญลักษณ์ของบางจากฯ บนชุดแข่ง หมวก และรถแข่ง หมายเลข 11 นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบางจากฯ ซึ่งเรามีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะ เพื่อพาธงชาติไทยโบกสะบัดบนโพเดียม สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและคนไทยได้ภาคภูมิใจ ดังที่ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก”ก้าวย่างความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สนับสนุนการเดินทางครั้งสำคัญของ AAS Motorsport ในการแข่งขัน FIA Formula 3 Championship 2025 และมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพของทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของบางจากฯ ถึงความเป็นผู้นำด้านพลังงานคุณภาพสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของยานยนต์สมรรถนะสูงและไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ยังคงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม