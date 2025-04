ทรูวิชั่นส์ ยิงสดศึกความเร็ว 18 เม.ย. นี้ นอร์ริส-แม็กซ์ แย่งแชมป์เดือด ฟอร์มูลาวัน สนามที่ 5 ซาอุดิอาระเบียน กรังด์ปรีซ์

ถึงเวลาแย่งแชมป์เดือด สำหรับสุดยอดกีฬาความเร็วระดับโลก ฟอร์มูลาวัน เวิลด์ แชมเปียนชิพสนามที่ 5 ของฤดูกาล ในศึก ซาอุดิอาระเบียน กรังด์ปรีซ์ แลนโด นอร์ริส นักแข่งมือ 1 ของทีมแม็คลาเรน ขึ้นแท่นเต็งแชมป์ร่วมกับแชมป์โลก 4 สมัยล่าสุดอย่าง แม็กซ์ เวอร์สแท็ปเพ่น โดยมี เซอร์ลูอิส แฮมิลตัน , จอร์ส รัสเซลล์ พร้อมเบียดแย่งอันดับบนโพเดี้ยม ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว จัดโปรแกรมถ่ายทอดสด สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทางช่อง beIN Sports1 (617) ครบทุกช่วง ตั้งแต่ 18 – 20 เมษายนนี้ จาก เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สตรีมลุ้นแชมป์ได้ด้วยกันที่ https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/25xuxuw9ศึกฟอร์มูลาวัน เวิลด์ แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2025 เดินทางมาถึงสนาม 5 ที่จะลองความเร็วในตะวันออกกลางเป็นรายการที่ 2 ติดต่อกัน กับซาอุดิอาะเบียน กรังด์ปรีซ์ ที่ สนาม เจดดาห์ คอร์นิช เซอร์กิต เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 18 – 20 เมษายนนี้ ซึ่ง ทีมแม็คลาเรน แชมป์โลกประเภททีม นำโดยสองนักแข่งฟอร์มแรง แลนโด นอร์ริส ชาวอังกฤษ และ ออสการ์ ปิแอสทรี มือ 2 ของทีมจากออสเตรเลีย โดย นอร์ริส ถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ ยืนบนโพเดียมสูงสุด ตามด้วยแชมป์โลก 4 สมัยล่าสุด แม็กซ์ เวอร์สแท็ปเพ่น จากทีมเรดบูล เป็นคู่แข่งสำคัญ ในการแย่งคะแนนสะสมประเภทนักแข่ง เช่นเดียวกัน เซอร์ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัยจากทีมเฟอร์รี่, จอร์ส รัสเซลล์ จากทีมเมอร์ซีเดซการแข่งขันใน 4 เรซแรกของปี แม็คลาเรน ที่ถูกจับตามองว่า จะมาเขย่าบัลลังก์แชมป์ ประเภทนักแข่งของแม็กซ์ เวอร์สแท็ปเพ่น จากทีมเรดบลู หลังจากได้แชมป์ประเภททีมมาหมาดๆ เมื่อปี 2024 ที่ผ่านมา และ นอร์ริส ก็ทำได้ดี ผลงานแน่นอน ตั้งแต่ออกสตาร์ท เช่นเดียวกับ ปิแอสทรี ส่วน เวอร์สแท็ปเพ่น ก็ยังไว้ลาย แชมป์โลก 4 สมัยล่าสุด รักษาอันดับในหัวแถวของตารางคะแนนอย่างเหนือชั้น ส่วนเพื่อนร่วมทีมมีการเปลี่ยนเปลงมาเป็น ยูกิ ซึโนดะ ที่มาแทนดาวรุ่งอย่าง เลียม ลอว์สัน ส่วนทางด้าน เซอร์ลูอิส ถูกปรับแพ้ ในไชนีส กรังด์ปรีซ์ แต่ก็ฝากผลงานให้กับทีมใหม่อย่าง เฟอร์รารี ได้ดีพอสมควร ในขณะที่ จอร์ส รัสเซลล์ ก้าวขึ้นมาเป็นมือ 1 ของ เมอร์ซีเดซ แทน แฮมิลตัน ที่ยังออกสตาร์ทฤดูกาลได้ค่อนข้างดีTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่อง ทรูไอดีโปรแกรมถ่ายทอดสด เอฟวัน ซาอุดิอาระเบียน กรังด์ปรีซ์ ถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ทางช่อง beIN Sports1 (617)18 เม.ย. รอบฝึกซ้อม 1 และ รอบฝึกซ้อม 2 20.30 / 00.0019 เม.ย. รอบฝึกซ้อม 3/ รอบคัดเลือก 20.30 / 00.0020 เม.ย. รอบแข่งขัน 00.00-02.00