TSS The Super Series และ SRO ผนึกกำลังขับเคลื่อนมอเตอร์สปอร์ต ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่สากล

TSS The Super Series ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ SRO Motorsports Group เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ การประกาศความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2568 และปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการด้านกฎหมาย เพื่อวางรากฐานสำหรับการพัฒนาระยะยาวในอนาคตTSS The Super Series ได้รับการยอมรับในฐานะรายการแข่งขันรถยนต์ประเภท GT ระดับแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยดึงดูดนักแข่งชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ความร่วมมือกับ SRO ครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการแข่งขัน ด้วยมาตรฐานทางเทคนิคและระบบจัดการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกหนึ่งในองค์ประกอบหลักของความร่วมมือคือการนำ Balance of Performance (BoP) ของ SRO มาใช้ในรุ่น TSS Supercar GT3 และ GT4 โดย BoP นี้จะช่วยควบคุมสมรรถนะของรถแต่ละคันให้มีความสมดุล เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมและยกระดับความน่าเชื่อถือของรายการในระดับสากลนอกจากนี้ ฤดูกาล 2025 จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคเพิ่มเติม โดย Pirelli จะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องยางอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับรายการอื่นภายใต้การจัดของ SRO ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย อาทิ รายการ GT World Challenge powered by AWS, รายการ GT2 European Series powered by Pirelli และรายการ GT4 ทั่วโลกTSS The Super Series ฤดูกาล 2025 จะยังคงจัดการแข่งขันในสนามหลักของประเทศไทย ได้แก่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และสนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต พร้อมทั้งมีการแข่งขันแบบสองครั้งติดกันที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น รายการแข่งขันจะมีการถ่ายทอดสดพร้อมคำบรรยายในหลายภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน และเยอรมัน ทั้งทางโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์Stéphane Ratel, ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ SRO Motorsports Group กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือครั้งใหม่นี้กับ TSS The Super Series เรา (SRO) ได้สร้างฐานที่แข็งแกร่งในเอเชียในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และข้อตกลงนี้จะช่วยเสริมสถานะของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้น เรารู้สึกยินดีที่ TSS จะนำ BoP ของเราไปใช้ และเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นการร่วมมือกับ Pirelli ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ SRO ทำงานด้วยมาอย่างยาวนาน ผมมั่นใจว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งการเติบโตที่น่าตื่นเต้นสำหรับ TSS”นายสนธยา คุณปลื้ม, ประธาน TSS กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับ SRO ถือเป็นก้าวสำคัญของ TSS The Super Series แม้ว่าเราจะมีบทบาทในระดับนานาชาติแล้ว แต่ความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมแพลตฟอร์มการแข่งขันให้แข็งแกร่งขึ้น ด้วยมาตรฐานระดับโลกของ SRO ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และ BoP ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว รวมถึงการร่วมมือกับ Pirelli ยิ่งไปกว่านั้น ความร่วมมือนี้ยังเปิดโอกาสให้นักแข่งจากภูมิภาคสามารถเติบโตสู่เวทีโลก และเราจะร่วมกันพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน”ฤดูกาลใหม่ของ TSS The Super Series 2025 เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการทดสอบสนาม 2 วัน ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต โดยมีรถแข่งมากถึง 106 คัน จากรายการ TSS The Super Series by B-Quik และ B-Quik Thailand Super Series เข้าร่วมการทดสอบ มีรถแข่งจาก 14 แบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำของโลก อาทิ Aston Martin, Audi, Chevrolet, Ferrari, Ford, Honda, Isuzu, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Porsche, Suzuki และ Toyota อีกทั้งแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตยังมีโอกาสได้เห็นการลงสนามเป็นครั้งแรกของ Ferrari 296 GT3 และ Porsche 911 GT3 R (Type 992) ในการทดสอบครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีนักแข่งระดับตำนานเข้าร่วมทำการทดสอบรถ อาทิ Markus Winkelhock (อดีตนักแข่ง F1), Earl Bamber, Edoardo Mortara และ Pierre Kaffer ในระหว่างการทดสอบนี้ Gianni Morbidelli อดีตนักขับ F1 ชาวอิตาเลียน ยังได้ขับ Ford RR Daytime GT Coupe รุ่นต้นแบบในคลาส GTC อีกด้วยก้าวต่อไปด้วยแรงผลักดันที่ไม่เคยมีมาก่อน การร่วมมือระหว่าง TSS และ SRO กำลังจะผลักดันวงการมอเตอร์สปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ไปสู่ระดับใหม่อย่างแท้จริง นี่คือการผสานพลังระหว่างจุดแข็งของ TSS และความเชี่ยวชาญระดับโลกของ SROเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฤดูกาลแห่งความมันส์ที่กำลังจะมาถึง!ปฏิทินการแข่งขัน TSS The Super Series 20251. 22–25 พฤษภาคม 2568 – สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต2. 2–6 กรกฎาคม 2568 – สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต3. 8–10 สิงหาคม 2568 – เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต4. 19–21 กันยายน 2568 – เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต5. 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 – สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตแฟน ๆ จากทั่วโลกสามารถติดตามความเร้าใจได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไทยและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ พร้อมคำบรรยายภาษาไทย อังกฤษ จีน และเยอรมันสำหรับนักแข่งและทีมที่สนใจ ตอนนี้ยังพอมีกริดว่างอยู่! อย่าพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับนานาชาติท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่: info@racingspirit.co.thคาดเข็มขัดให้แน่น แล้วเตรียมตัวสู่ฤดูกาลที่คุณจะไม่มีวันลืม – การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว!