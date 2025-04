"นิโค" มาแล้ว "ตะวันฉาย" มีหนาว / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

จบลงไปแบบไม่เกินคาดเท่าไหร่นัก สำหรับศึก ONE Fight Night 30 ณ เวทีมวยลุมพินี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เอก โรมัน เคร็กเคลีย ยอดกำปั้นจากยูเครน ปิดจ๊อบน็อก ลินดอน โนลส์ นักชกสหราชอาณาจักร ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต เอาไว้ได้ขณะที่คู่รอง รีเกียน เออร์เซล ที่แม้จะต้องผิดหวังเพราะทำเข็มขัดหลุดบนตาชั่ง จากการทำค่าน้ำไม่ผ่าน แต่ก็มีสปิริตแบบลูกผู้ชาย ขึ้นชกกับ อเล็กซิส นิโคลัส กำปั้นฝรั่งเศส ในการชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต และก็เป็น รีเกียน ที่เอาชนะคะแนนเสียงข้างมาก คว้าชัยเหนือคู่ชก 2 ไฟต์ติดต่อกัน และคาดว่าคู่นี้เราอาจได้เห็นภาค 4 เพราะทุกไฟต์ที่ดวลกันนั้นสูสีเหลือเกินอย่างไรก็ดี 3 นักชกไทย ที่ขึ้นสังเวียนในไฟต์ที่ผ่านมา ผ่านแพ้คู่แข่งแบบไม่ครบ 3 ยก ทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ ทองพูน พีเค.แสนชัยฯ ที่ต้องเจอกับน้องชายของคู่ปรับเก่า อย่าง เอลเมห์ดี เอล จามารี จากโมร็อกโก ก่อนจะโดนหมัดซ้ายคู่แข่งในช่วงปลายยกแรก จนลงไปกองกับพื้นต่อมา เสกสรร อ.ขวัญเมือง กำปั้นเจ้าของฉายา "คนไม่ยอมคน" ไฟต์นี้อาจเตรียมตัวมาไม่ดีพอ สู้พลังหมัดของ เอซา เทน พาว จากสหรัฐอเมริกา ไม่ไหว ถูกจับทีเคโอ ในยกที่ 3 ส่วนหนึ่งในคู่ที่คนสนใจมากที่สุด ได้แก่ การประเดิมหนแรกในรุ่นเฟเธอร์เวต ของ นิโค คาร์ริลโล ยอดนักสู้ชาวสก็อตต์ ที่ขยับขึ้นมาจากแบนตัมเวต ถูกรับน้องจาก สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง กำปั้นจอมเก๋า อดีตแชมป์คิกบ็อกซิ่งกลอรีคู่นี้ดวลกันในกติกามวยไทย ของถนัดของ นิโค คาร์ริลโล ซึ่งเมื่อเข้าสู่ยกที่ 2 นักชกจากแดนวิสกี ก็ออกอาวุธใส่คู่ชกจากไทยแบบไม่ให้ได้ตั้งตัวจนใบหน้าแตกอาบเลือด สุดท้ายอัดเข้าไปที่ท้องจน สิทธิชัย ลงไปนอนทรุด เอาชนะน็อกไปอย่างสวยสดงดงาม พร้อมทั้งคว้าโบนัสจาก ชาตรี ศิษย์ยอดธง 50,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1.7 ล้านบาทแน่นอนว่าการประเดิมในรุ่นเฟเธอร์เวตของ นิโค สามารถเอาชนะนักชกที่อยู่ในแรงกิ้ง อย่าง สิทธิชัย ได้ เจ้าตัวก็จะได้แทรกขึ้นไปติด 1 ใน 5 ของรุ่น ส่วนคู่ต่อกรคนต่อไปของเขาคาดว่าน่าจะเป็น ชาโด้ สิงห์มาวิน ในแรงกิ้งอันดับ 4 หรืออาจจะเป็น โจ ณัฐวุฒิ ในแรงกิ้งอันดับ 3 ซึ่งไม่ว่าจะเจอกับใครก็น่าดูด้วยกันทั้งสิ้นการขยับรุ่นขึ้นมาอยู่เฟเธอร์เวตของกำปั้นจากสก็อตแลนด์ สร้างแรงกระเพื่อมเป็นอย่างมากในรุ่นนี้ เพราะเดิมทีดูเหมือนว่ากติกามวยไทย ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ เจ้าของเข็มขัดเส้นเดิม ดูจะไร้คู่ชก เพราะน็อก ซุปเปอร์บอน แบบหมดรูป แต่การมาของ นิโค ก็น่าจะสร้างความกระชุ่มกระชวยได้มากพอตัวแม้ ตะวันฉาย จะพลาดท่าพ่ายน็อก มาซาอากิ โนอิริ นักชกญี่ปุ่น ในศึกใหญ่ ONE 172 ก็เหมือนเป็นการทำให้เขาได้รู้ว่าการชก คิกบ็อกซิ่ง กับ มวยไทย ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้น ทั้งแผนการชก หรือรูปแบบการเข้าทำ ต่างกันโดยสิ้นเชิง ถ้าเขาอยากเอาดีด้าน คิกบ็อกซิ่ง จริง ลูกน้องของ "เสี่ยแขก" ก็ต้องกลับไปทำการบ้านมาให้ดีกว่านี้แต่แทนที่ ตะวันฉาย จะหันไปโฟกัสกับ คิกบ็อกซิ่ง ที่ตัวเองอยากได้แชมป์มาครองอีกเส้น ตอนนี้เขากลับต้องมาพะวงกับกติกามวยไทยที่ตัวเองเป็นเจ้าของเข็มขัดอยู่ เพราะการมาของ นิโค คาร์ริลโล ตัวเขานั้นจะประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้กระดูกมวย ตะวันฉาย จะเหนือกว่า แต่ใน ONE สู้กันแบบนวมเล็ก อะไรก็เกิดขึ้นได้ หลังจากนี้ถ้า นิโค สามารถไต่แรงกิ้งจนพาตัวเองขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงอันดับ 1 ได้เมื่อไหร่ บอกเลยว่า ตะวันฉาย ก็มีหนาวอย่างแน่นอน