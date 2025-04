"น้องโอ๋" ยก "นิโค" ตัวอันตรายรุ่นเฟเธอร์เวต เปรยควรเจอ "ชาโด้" เป็นรายต่อไป

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ออกโรงชื่นชมผลงานของคู่ปรับเก่า “นิโค คาร์ริลโล” กำปั้นพลังแกร่งวัย 26 ปี จากสกอตแลนด์ ที่เปิดตัวในรุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ครั้งแรกใน ONE (ใหญ่) ได้อย่างดุดัน เชื่อไฟต์ถัดไปถ้าเขามีโอกาสได้พบกับ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักกีฬา ONE ป้ายแดง รับรองถึงพริกถึงขิงแน่นอน“น้องโอ๋” ในฐานะที่ถูก “นิโค” อัดน็อกมาแล้วเหมือนกัน ได้ออกมาเผยมุมมองส่วนตัวถึงคู่ปรับเก่าที่ปล่อยของกดน็อกยก 2 “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” นักสู้อันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ได้อย่างสวยงาม ในศึก ONE Fight Night 30 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา“ไฟต์ล่าสุดที่ นิโค พบกับ สิทธิชัย เขามีความแข็งแรง สมบูรณ์ และหมัดโหดมาก อาวุธเขาหนักมากจริง ๆ เพราะผมเองก็เคยโดนมาแล้ว (หัวเราะ) จากเดิมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว เมื่อขยับมาชกในรุ่นเฟเธอร์เวต ทำให้พลังของเขายิ่งรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีก ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกอันตรายของรุ่นนี้เลย”นอกจากนั้น “น้องโอ๋” ยังมองว่าคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมรายต่อไปของ “นิโค” คือ “ชาโด้” ที่เพิ่งคว้าสัญญา ONE มาเมื่อไม่นานนี้ และล่าสุดพุ่งแรงแซงโค้งขึ้นมาเป็นรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของรุ่นนี้เรียบร้อย“ไฟต์ต่อไป ถ้าเลือกได้ ผมอยากให้ นิโค มีโอกาสพบกับ ชาโด้ เพราะทั้งคู่ต่างมีอาวุธหนักมาก ถือเป็นคู่ที่เหมาะสมจะเจอกัน รอลุ้นกันเลยว่าสุดท้ายแล้ว นิโค จะได้สู้กับใครเป็นรายต่อไป รุ่นนี้มีคู่ชกเยอะ ระดับแข็ง ๆ ทั้งนั้น มันแน่นอนครับ”ขณะที่ “น้องโอ๋” เองกำลังมีคิวพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยจะเปิดศึกรีแมตช์ถอนแค้นจาก “ก้องธรณี ส.สมหมาย” เจ้าของตำแหน่งอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE Fight Night 31 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 พ.ค.นี้ รับประกันได้เลยว่าเดือดทะลุปรอท!