สุดยอดนักบิดโลกดวลเดือด โมโตจีพี “กาตาร์ กรังด์ ปรีซ์” ทรูวิชั่นส์ นาว ถ่ายทอดสดเชียร์ฉ่ำรับสงกรานต์เริ่ม 11 เม.ย.นี้

แฟน ๆ กีฬามอเตอร์สปอร์ต เตรียมพบกับความดุเดือด ร้อนแรง รับสงกรานต์ กับโปรแกรมถ่ายทอดสด ที่จัดเต็ม จัดหนักกับการแข่งขัน โมโตจีพี เวิลด์ แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2025 สนามที่ 5 กรังด์ปรีซ์ ออฟ กาตาร์ จับตาดูว่า นักบิดคนไหนจะฟอร์มร้อนแรง และมาร่วมส่งใจเชียร์ ก้อง - สมเกียรติ จันทรา ในการจบด้วยอันดับที่ดีที่สุดมาฝากแฟน ๆ วันที่ 11 -13 เมษายนนี้ ถ่ายทอดสดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ครบทุกรุ่น และมันทุกช่วง ที่แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ทางช่อง MOTO GP 1 (618) สตรีมรับความัน https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/oam1fx4oฤดูกาล 2025 ของโมโตจีพี เวิลด์ แชมเปียนชิพ เริ่มต้นอย่างร้อนแรงสมกับการรอคอยของแฟน ๆ ทั่วโลก รวมทั้งที่เมืองไทย ความสนุกตื่นเต้น และผลการแข่งขันที่ลุ้นกันตัวโก่งทุกสนาม ในการออกสตาร์ท 3 สนามแรก เป็นไปตามความคาดหมาย ผลงานของ ทีมดูคาติ เลอโนโว ทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลี ยังกวาดชัยชนะ และคะแนนสะสมมากกว่าทุกทีม โดยเฉพาะผลงานของ ซูเปอร์สตาร์อย่าง มาร์ก มาร์เกซ อดีตแชมป์โลกหลายสมัยชาวสเปน ที่เพิ่งย้ายมาสังกัดทีมดังของอิตาลีครั้งแรก คว้าแชมป์ และทำคะแนนสะสมนำเป็นอันดับที่ 1 ในขณะที่ผลงานของน้องชายร่วมสายเลือด อเล็กซ์ มาร์เกซ ก็ถือว่าร้อนแรง และท็อปฟอร์มไม่แพ้พี่ชาย สัปดาห์นี้ สนามที่ 4 ไปดวลกันที่ตะวันออกกลาง กับ กรังด์ปรีซ์ ออฟ กาตาร์ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 11 - 13 เมษายนนี้กรังด์ปรีซ์ ออฟ กาตาร์ สัปดาห์นี้ แฟนๆ ทั่วโลกจับตามองมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะบรรดานักบิดที่มีโอกาสขึ้นแย่งตำแหน่งบนโพเดี้ยม มาร์ก มาร์เกซ อาจเป็นเพื่อนร่วมทีมที่มีดีกรีเป็นแชมป์โลก 2 สมัย อย่าง ฟรานซิสโก้ บันญาย่า รวมทั้ง อเล็กซ์ มาร์เกซ น้องชายของ มาร์ก จากทีมเกรซินี ในขณะที่ ฟรังโก้ มอร์บิเดลี่, ไอ โอกุระ น้องใหม่ของโมโต จีพี ที่เลื่อนชั้นมาพร้อมกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่าง ก้อง - สมเกียรติ จันทรา และยังมี แบรด บินเดอร์, โยฮัน ซาร์โก้ ส่วนแชมป์โลกคนล่าสุด ฮอร์เก มาร์ติน หลังจากบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลกับทีมใหม่ อาพริเลีย พร้อมจะกลับมาลงสนามเรซถัดไป ที่สเปน ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคมสมัคร TrueVisions NOW PRIME สนุกได้ทั้งครอบครัว รวมกีฬาดัง และความบันเทิงระดับโลก ทั้งภาพยนตร์ วาไรตี้ สารคดี ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ พร้อมฟินไปกับซีรีส์จีน และอนิเมะสุดปังจากจาก iQIYI และ WeTV สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดีโปรแกรมถ่ายทอดสด โมโตจีพี กรังด์ปรีซ์ ออฟ กาตาร์ ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ช่อง MOTO GP 1 (618)11 เม.ย. รอบฝึกซ้อม 1 17.5512 เม.ย. รอบฝึกซ้อม 2 17.2512 เม.ย. รอบคัดเลือก 19.3512 เมย. โมโตจีพี สปรินท์ 23.3013 เม.ย. รอบแข่งขัน โมโต 3 20.4513 เม.ย. รอบแข่งขัน โมโต 2 21.5513 เม.ย. รอบแข่งขัน โมโตจีพี 23.05