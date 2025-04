“Honda Academy Thailand 2025” เปิดฤดูกาล บิดล่าฝัน ปูทางสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย เปิดฤดูกาล สนามแรก บิดล่าฝัน “Honda Academy Thailand 2025” ก้าวสู่ปีที่ 8 บันไดก้าวแรกตามโร้ดแม๊ป “Honda Race to The Dream” เผยโฉมหน้า The Next Successor 11 นักแข่งเยาวชนไทยและ 2 เยาวชนนักแข่งจากประเทศเวียดนามและประเทศญี่ปุ่น เข้าโปรแกรมปูพื้นฐานอย่างเข้มข้นเพื่อฝึกฝนทักษะการขับขี่และพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเป้าหมายสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการพัฒนาอย่างถูกต้องในช่วงเริ่มต้นอาชีพนักแข่ง ภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพ และความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา ประเดิมสนามแรก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่แก่งกระจานเซอร์กิต จ.เพชรบุรี“มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช ยอดนักบิดสาวชาวไทย เฮดโค้ช “Honda Academy Thailand 2025” กล่าวว่า “บันไดขั้นแรกเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมาก นักแข่งจึงจำเป็นต้องได้ฝึกฝนทักษะการขับขี่และพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ฝึกฝนทักษะในทุกมิติด้วยการวางโครงสร้างมาตรฐานทุกขั้นตอน โดยมีที่ปรึกษาอย่าง มร.ชินอิจิ อิโต อดีตนักแข่งระดับเวิลด์กรังด์ปรีซ์ มาร่วมวางแผนการฝึกที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากนักแข่งมากฝีมือจากทีม “Honda Racing Thailand” อย่าง โค้ช “ดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง, “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร ที่ผ่านศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลกโซนยุโรปมาแล้วทั้ง “FIM JuniorGP World Championship” และ “Red Bull MotoGP Rookies Cup” รวมถึง “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว เจ้าของผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาด้วย 1 Win 8 Podiums โดยเป็น 1 Win จาก MSBK และ 1 Podium จาก ARRC ที่จะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนักแข่งเยาวชนทั้ง 11 คน จะได้ฝึกฝนอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการจำลองการขับขี่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ จิมคานา ด้วย Racing Machine อย่าง “Honda NSF100” ที่ถูกผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ พร้อมดีไซน์ขึ้นมาเพื่อใช้ขับขี่ในสนามแข่งขันโดยเฉพาะที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคัน ซึ่งถ่ายทอด DNA มาจากรถแข่ง 2 จังหวะ ในคลาสระดับโลกอย่าง Honda NSF250 ที่ให้พลังพอเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกควบคุมรถและเรียนรู้ไลน์การขับขี่ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หรือแม้แต่ “โยฮัน ซาร์โก” ต่างก็เคยมีประสบการณ์กับรถแนวนี้มาก่อนนอกจากนี้ยังต้องควบคู่กับการการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งทางโค้ชจะมีการถ่ายทอดต่อยอดให้ทางผู้ปกครองนำกลับให้นักแข่งได้ดูแลแลพัฒนาตนเองที่บ้านอีกด้วย โดยตลอดทั้งฤดูกาลรวมทั้งสิ้น 6 สนาม จะมีการฝึกฝนที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น Racing Training/ Dirt Training และ Race Program ซึ่งทาง “ไทยฮอนด้า” เป็นผู้ดูแลสนับสนุนให้ทั้งหมด เพื่อสนับสนุนให้นักแข่งที่มีพรสวรรค์ได้มีความสามารถอย่างสมบูรณ์แบบจาก “Honda Academy Thailand” โครงการแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนและพัฒนานักแข่งรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปสู่นักแข่งมืออาชีพระดับโลก เปิดตัวอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งตลอดระยะเวลา ได้ผลิตนักแข่งไทยที่สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับโลกมากมายทั้งนี้ “Honda Academy Thailand 2025” สนามถัดไปจะฝึกในรูปแบบ Drit Training ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนนี้ ที่ สนามวิบาก สะพานเลือก จังหวัดจันทบุรี