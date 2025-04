มวยไทยไม่ใช่แค่กีฬา! 'จ้าวเสือใหญ่' กับการเดินทางจากเด็กเกเรสู่ซุปเปอร์สตาร์

นี่คือประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทย “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” เป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงในเวที ONE ลุมพินี มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่น่าจับตามอง เขาได้รับความสนใจจากแฟนๆ มวยไทยอย่างมาก ด้วยทักษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและสไตล์การชกที่ดุดัน ที่ล่าสุด จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี โชว์ฟอร์มสดชนะน็อคเอาท์ยกที่2 “เดนิส พูริช” ในศึก ONE ลุมพินี เมื่อได้รับเชิญมา พูดคุย ในรายการ DRAFT Story 101โดย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตวัยเด็กคนหนึ่ง สู่จอมเข่าลอยระดับประเทศ "จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี" นักมวยผู้ไม่เคยยอมแพ้ ที่เริ่มต้นจากแค่ความสนุกในวัยเด็ก แต่ด้วยใจรักและความมุ่งมั่น ทำให้เขาก้าวขึ้นเป็นนักมวยอาชีพที่มีรายได้หลักล้านแม้มีชื่อเสียง แต่ก็ไม่เคยทิ้ง"การเรียน" เพราะเชื่อว่าความรู้คือพื้นฐานชีวิตหลังเลิกชก"รศ.ดร.ดวงฤทธิ์" ซึ่งเคยเป็นผู้จัดการทีมชาติมวยไทย กล่าวว่า จะมีกีฬากี่ประเภทที่คนทั่วโลกรู้จัก และจะมีกีฬาสักกี่ประเภทที่ทุกคนทั่วโลกให้ความชอบ ให้ความนิยม สนใจและที่สำคัญครับจะมีกีฬาสักกี่ประเภท"ที่มีชื่อประเทศในกีฬานั้นๆ" ก็คือ "มวยไทย" ของเรานี่แหละได้ถาม จ้าวเสือใหญ่ รู้จักมวยไทยได้อย่างไร ผมรู้จักมวยไทยตั้งแต่เด็กครับ แค่เล่นกับเพื่อน ๆ ตามประสาเด็กทั่วไป เห็นทีมมวยซ้อมกันก็น่าสนใจ เลยชวนเพื่อนไปดู จนวันหนึ่งเทรนเนอร์ที่เห็นผมอยู่ประจำก็ชวนให้ลองเตะกระสอบทรายดู จากวันนั้น...ผมก็ไม่เคยหันหลังให้มวยอีกเลย"หลงเสน่ห์มวยไทยได้เริ่มต้นจากความสนุก จนกลายเป็นความรักที่หยั่งรากลึกในกีฬามวยไทย และมีแรงบันดาลใจที่สำคัญมาจากคุณพ่อ ผู้พาเขานั่งดูมวยช่อง 7 ทุกวันอาทิตย์จุดเปลี่ยนชีวิตจากแค่ "เล่น" ไปสู่ "มืออาชีพ""ผมเริ่มชกมวยตอนอายุ 7 ขวบ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีรายได้ จนชกไปสักพัก เริ่มได้เงิน ซื้อข้าวเอง ซื้อของเอง ช่วยพ่อแม่ได้ ผมเลยเริ่มจริงจังมากขึ้น กลายเป็นเป้าหมายว่า…ผมอยากเป็นแชมป์"ผมฝึกซ้อมอย่างหนัก มีช่วงเวลาที่ต้องลดน้ำหนักภายในไม่กี่ชั่วโมงก่อนชั่งน้ำหนัก บางวันวิ่งจนหมดแรงแต่น้ำหนักก็ยังเกิน แต่ผมไม่เคยยอมแพ้“ไม่ยอมแพ้” คือคติประจำใจ"นักมวยระดับโลกหลายคนที่ผมเคยเจอ มีคำพูดเดียวกันคือ ไม่ยอมแพ้ ผมเองก็เคยเจอจุดที่ท้อเหมือนกัน ตอนเด็กเคยชั่งน้ำหนักไม่ผ่าน ถอดใจพักไป 4-5 เดือน แต่สุดท้ายก็คือคำว่า ‘ไม่ยอมแพ้’ นี่แหละที่พาผมกลับมา"จากนักมวยธรรมดา สู่จอมเข่าลอย จนถึงความฝันบนเวที ONE Championship เคยผ่านรายการดังอย่างมวยช่อง 7, ลุมพินี, ราชดำเนิน และฝันว่าจะได้ขึ้นเวที ONE Championship "ผมอยากชกกับ ‘รถถัง’ มากครับ เขาเป็นระดับต้น ๆ ของประเทศ ถ้ามีโอกาส ผมพร้อมครับ!"จ้าวเสือใหญ่ ย้ำว่า มวยไทยไม่ใช่แค่กีฬา แต่มันคือศิลปะวัฒนธรรม เป็นอาชีพ เป็นรายได้ และเป็น Soft Power ที่สร้างชื่อให้ประเทศไทยเรียนไปด้วย ชกมวยไปด้วยแม้จะมีรายได้หลักล้าน แต่เขาไม่เคยทิ้งการเรียน "ปัจจุบันเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และต้องขอขอบคุณ ท่าน "ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล" อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ให้ทุนสนับสนุนในเรื่อง การศึกษาของผมครับ"เมื่อก่อนผมเคยคิดแค่ว่าได้เงินจากการชกมวยก็พอ แต่พอได้คิดว่าชีวิตมันไม่ใช่แค่ตอนนี้ ผมเลยตั้งใจเรียน เพราะการศึกษาจะเปิดโอกาสอีกหลายอย่าง เช่น การสื่อสารกับชาวต่างชาติ การวางแผนชีวิตหลังเลิกชก"เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของจ้าวเสือใหญ่"อยากเป็นนักมวยอาชีพ ต้องมี 3 อย่างครับ เป้าหมาย, ความมุ่งมั่น และ 'ไม่ยอมแพ้'"ความฝันระยะยาว: เป็นนักแสดงแม้ตอนนี้ยังอยู่บนสังเวียน แต่เขาเตรียมวางแผนชีวิตหลังมวยไว้แล้ว หนึ่งในความฝันคือ “อยากแสดงหนัง”"กีฬาต่อสู้มีอายุของมันครับ เราไม่สามารถต่อยมวยไปจนเกษียณได้ ผมอยากทำอะไรที่ได้ใช้ประสบการณ์ ความสามารถ และความเป็นตัวตนของผมต่อไป""ไม่ยอมแพ้" คือคีย์เวิร์ดของแชมป์ทุกคน และจ้าวเสือใหญ่ก็เชื่อว่า ถ้าเรามีเป้าหมาย มีใจสู้ สักวันหนึ่ง…เราจะเป็นแชมป์ได้เหมือนกัน และเชื่อว่าวันนี้เขาจะไม่หยุดฝัน แต่อยากพัฒนาตัวเองต่อไปทั้งในฐานะนักกีฬา และอนาคตในวงการบันเทิงเพราะว่ามวยไทยสำหรับเขา...ไม่ใช่แค่กีฬา แต่คือชีวิต ศิลปะ แรงบันดาลใจและ Soft Power ของประเทศไทย