อ่าวประจวบ หักปากกาเซียน “วานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล - โตโยต้า วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025"

ทัพนักซิ่งเจ็ตสกีจากทั่วฟ้าเมืองไทย รวมกว่า 150 คน จาก 43 ทีม ในทุกภาคทั่วประเทศ ตบเท้าลงชิงชัย สนามเปิดฤดูกาล ของศึกวอเตอร์เจ็ตชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “วานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล - โตโยต้า วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" (VANA NAVA WATER JUNGLE - TOYOTA WGP#1 WATERJET PRO TOUR 2025 – Round 1) ระหว่างวันที่ 4-6 เม.ย. 2568 นี้ ณ อ่าวเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้ของเมืองไทย เจ้า “เจมส์” สรวิชญ์ ผาสุข และ Filin Saly หักปากกาเซียน สร้างเซอร์ไพรซ์ “บอย” สุภทัต ฟูตระกูล แบเบอร์ ขณะที่ อานนท์ หงษ์กลาง คัมแบ็คคว้าแชมป์เรือยืน สนามแรก เมืองสามอ่าวเข้าสู่แชมป์เปี้ยนชิพเดย์ วันที่ 6 เมษายน ได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบรางวัลในพิธีปิดการแข่งขันฯ อย่างเป็นทางการรอบชิงชนะเลิศของเมืองสามอ่าว เริ่มต้นการชิงชัยในรุ่นระดับอาชีพ WGP#1 ที่สุดมันส์ทั้ง 4 รุ่น●รุ่นเรือนั่งอาชีพ 1,100 ซีซี แต่งเครื่องยนต์ PRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN #45 “บอย” สุภทัต ฟูตระกูล เจ้าของแชมป์ประเทศไทย 4 สมัยซ้อนและแชมป์โลกคนปัจุบัน จากทีม K45 MAXIMA YAMAHA TEAM PAW ฟอร์มสุดโหด ทำเฟอร์เฟคเกมส์ ชนะ รวด 3 โมโต ขึ้นโพเดียมครองแชมป์สนามแรก เมืองประจวบคีรีขันธ์ อย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมมุ่งหน้าหวังทำสถิติแชมป์ประเทศไทย 5 สมัยซ้อน คนแรก●ในรุ่นเรือนั่งอาชีพ ที่เร็วและปาดเปรียวที่สุด SPORT GP #77 Filin Saly นักแข่งชาวกัมพูชาจากทีม FLAMINGO กลายเป็นม้ามืด เก็บ 60 คะแนนแรกไปก่อนในโมโตที่ 1ในโมโตที่ 2 และไฟนอลโมโต เจ้า “เจ๋ง” #T9 ธีรภัทร มีชัย จากทีม UBONMOTORSPORT FREEDOM RACING LIQUI MOLY THAILAND เจ๋งสมชื่อ กลับมาปาดหน้า Filin Saly เบียดเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ทั้ง สองโมโต แต่ผลคะแนนรวมทุกโมโต #77 Filin Saly คว้าแชมป์สนามเปิดฤดูกาล ไปครอง โดยทำได้ 166 คะแนน●ขณะที่รุ่นเรือยืนที่แรงและเร็วที่สุด PRO-AM SKI GRAND PRIX #T19 อานนท์ หงษ์กลางแชมป์ประเทศไทยเรือยืนคนปัจจุบัน จากทีม BANGKOK JET CLUB BY FAST POWESPORTS THAILAND ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง เบียดเจ้าแฝดสายฟ้า #T4 ธนวินท์ โมลี เก็บ 60 คะแนนแรกไปก่อนในโมโตที่ 1 แต่ในโมโตที่ 2 #111 นันทวัฒท์ สิงห์อุไร จากทีม DRAGON BY T111 RACING อดีตแชมป์ประเทศไทย ปี 2023 ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ ทำให้การตัดสินแชมป์ในรุ่นนี้ยังคงเปิดกว้างไฟนอลโมโต เป็นการแบทเทิลกันของ #111 นันทวัฒท์ สิงห์อุไร และ #T19 อานนท์ หงษ์กลา ง แต่ #T19 อานนท์ หงษ์กลาง ชิงจังหวะออกตัวขึ้นนำ และทะยานเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1ผลคะแนนรวมทั้ง 3 โมโต #T19 อานนท์ หงษ์กลาง มี 156 คะแนน คัมแบ็คกลับมาขึ้นโพเดียม คว้าแชมป์สนามแรก เมืองสามอ่าว●ในรุ่นยักษ์ใหญ่ เรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุด PRO RUNABOUT GP #27 เจ้า “เจมส์” สรวิชญ์ ผาสุข รุคกี้หน้าใหม่ จากทีม SIAM SEADOO RACING TEAM BY DYNAVOLT สร้างเซอร์ไพรซ์ ขึ้นมาเทียบชั้นรุ่นพี่ เก็บ 60 คะแนนแรกของโมโตที่ 1กลับมาในโมโตที่ 2 และ ไฟนอลโมโต #52 สุภัค เสร็จธุระ นักแข่งจอมเก๋า จากทีม SINGHA WATERSPORTS - PLAN B คัมแบ็คกลับมาเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ทั้งสองโมโตแต่ผลคะแนนรวม #27 เจ้า “เจมส์” สรวิชญ์ ผาสุข มี 156 คะแนน สร้างเซอร์ไพรซ์ คว้าแชมป์สนามเปิดฤดูกาล ประจวบคีรีขันธ์กรังปรีซ์ ถือเป็นแชมป์ ในระดับอาชีพครั้งแรกของตนเองในไฟนอลโมโต เป็นการชิงดำกันของ #51 ธีระ เสร็จธุระ #27 สรวิชญ์ ผาสุข และ #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ซึ่งผลปรากฎว่า คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองสำหรับ ศึกวอเตอร์เจ็ตชิงแชมป์ประเทศไทย “วานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล - โตโยต้า วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" สนามเปิดฤดูกาล ร่วมสนับสนุนโดยสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล หัวหิน, TOYOTA MOTOR THAILAND, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ, YAMAHA, Siam watercraft, ANDAMANDA PHUKET, ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน, บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์, MCOT HD 9, Freedom Racing, WGP#1 Waterjet World Grand Prix, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์