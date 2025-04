"โลมา" คว้าชัย 4 ไฟต์ติด ใน UFC หวังก้าวติดแรงกิ้ง 1 ใน 15 เพื่อโอกาสชิงแชมป์

โลมา ลูกบุญมี นักสู้สาวไทยหนึ่งเดียวแห่งสังเวียน UFC พลิกสถานการณ์ด้วยการเทคดาวน์และการคอนโทรลภาคพื้นดินในยกสุดท้าย เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน อิสเตลา นูนเญส คู่ปรับจากบราซิล อย่างเป็นเอกฉันท์ ในศึก UFC FIGHT NIGHT : EMMETT VS MURPHY ณ สังเวียน UFC APEX, ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมาศึกมวยกรงที่แฟนมวยชาวไทยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง เป็นการกลับขึ้นสังเวียนของ โลมา ลูกบุญมี นักสู้สาวไทยวัย 29 ปีที่มีสถิติชนะ 9 แพ้ 3 (ใน UFC ชนะ 6 แพ้ 2) ที่ฟอร์มช่วงหลังกำลังร้อนแรงชนะมา 3 ไฟต์รวด พบกับ อิสเตลา นูนเญส วัย 32 ปีที่มาพร้อมสถิติชนะ 6 แพ้ 5เปิดฉากยกแรก โลมา วางแข้งซ้ายเปิดทาง พร้อมออกหมัดชุดได้อย่างหนักหน่วง ขณะที่ นูนเญซ ก็เริ่มเกมด้วยการแลกแข้งกับ โลมา พร้อมกับอาศัยช่วงชกที่ยาวกว่า ดักทำลายจังหวะนักสู้หนึ่งเดียวจากแดนสยามเช่นกัน โดยในช่วงปลายยกแรก โลมา พยายามเทคดาวน์ แต่กลับพลาดลงไปโดน นูนเญซ คอนโทรลจนจบยก เข้าสู่ยกที่ 2 โลมา รุกไล่หนักขึ้น แต่รูปเกมส่วนใหญ่ติดอยู่ที่กรงทั้งคู่ทำอะไรไม่ถนัด ช่วงปลายแต่ยก โลมา มาได้เทคดาวน์ ก่อนระดมฟันศอก แต่ นูนเญซ ก็เอาตัวรอดด้วยการล็อกข้อเท้าของ โลมา ไว้ทำให้สาวไทยยังโจมตีไม่ถนัดเข้าสู่ยกที่ 3 โลมา พลาดโดน นูนเญซ ลากลงพื้น แต่ระบบป้องกันตัวยังยอดเยี่ยมจนนักสู้จากบราซิลทำอะไรไม่ได้จนกรรมการตต้องแยกออกมา อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น โลมา ก็มาได้จังหวะเทคดาวน์ครั้งสำคัญ พร้อมกับขึ้นคอนโทรลประเคนอาวุธโดยเฉพาะศอกมวยไทยใส่คู่ต่อกรจากบราซิล จนสิ้นเสียงระฆังหมดยกสุดท้ายครบ 3 ยกกรรมการจะรวมคะแนนพร้อมกับชูมือให้ โลมา ลูกบุญมี เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน อิสเตลลา นูนเญซ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมกับเพิ่มสถิติเป็นชนะ 7 แพ้ 2 ในสังเวียนระดับโลกอย่าง UFC นอกจากนี้ยังเป็นการเก็บชัยชนะไฟต์ที่ 4 ติดต่อกันของนักสู้วัย 29 ปีจากบุรีรัมย์ด้วยโดยหลังได้รับการชูมือ โลมา ลูกบุญมี กล่าวผ่าน พี่มะลิ ถึงความรู้สึกและเป้าหมายภายในปี 2025 กลางสังเวียน UFC ว่า“นี่คือครั้งแรกที่พยายามทำกราวน์แอนด์พาวน์ (สู้ภาคพื้นดิน) โดยรวมก็โอเค เพราะอย่างเล่นเกมนอนสู้บ้าง ส่วนเป้าหมายแรกต่อไปจากนี้ ก็คืออย่างการขึ้นสังเวียนมากกว่า 1 ครั้ง อีกครั้งให้ได้ภายในปีนี้ เพราะที่ผ่านมาขึ้นสังเวียนปีไฟต์ก็ต้องพักเนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัด”ขณะที่คู่เอกของรายการเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวท ระหว่าง จอช เอ็มเม็ตต์ ที่มาพร้อมสถิติชนะ 19 แพ้ 4 ที่พบกับ ลีโรน เมอร์ฟีย์ นักสู้ชาวอังกฤษวัย 33 ปี เจ้าของสถิติไร้พ่ายจากการชนะ 15 ไฟต์รวด โดยผลการต่อสู้ตลอด 5 ยกเป็น เมอร์ฟีย์ ที่ใช้ความสดและความปราดเปรียวว่องไวที่เหนือกว่าเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะคะแนน จอช เอ็มเม็ตต์ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ผลการต่อสู้อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT : EMMETT VS MURPHYคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นเฟเธอร์เวทลีโรน เมอร์ฟีย์ ชนะคะแนน จอช เอ็มเม็ตต์รุ่นเฟเธอร์เวทแพต ซาบาตินี ชนะคะแนน โจอันแดร์สัน บริโตรุ่นแบนตัมเวทลี ชาง โฮ ชนะ TKO คอร์ตาเวียส โรเมียส ยกที่ 2รุ่นมิดเดิลเวทแบรด ตาวาเรส ชนะคะแนน เคราร์ล เมียร์แชร์ตรุ่นฟลายเวทโอเด ออสบอร์น ชนะ TKO หลุยส์ กูรูเร ยกที่ 2รุ่นมิดเดิลเวทตอร์เรซ ฟินเนย์ ชนะคะแนน โรเบิร์ต วาเลนตินคู่ประกอบรายการรุ่นฟลายเวทหญิงดิโอเน บาร์โบซา ชนะ TKO ดิอานา เบลบิตา ยกที่ 1รุ่นเวลเตอร์เวทรีส แม็คกี ชนะ TKO ดาเนียล ฟรุนซา ยกที่ 1รุ่นสตรอว์เวทหญิงโลมา ลูกบุญมี ชนะคะแนน อิสเตลา นูนเญซรุ่นแบนตัมเวทวิคเตอร์ เฮนรี ชนะคะแนน เปโดร ฟัลเการุ่นเฮฟวีเวทมาร์ติน บูเดย์ ชนะคะแนน อูราน ซัลติบาลดิเยฟรุ่นสตรอว์เวทหญิงตาลิตา อเลนการ์ ชนะคะแนน วาเนสซา เดโมปูลอสสำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ภายใต้ศึก UFC 314 : VOLCANOVSKI VS LOPES คู่เอกของรายการเป็นการดวลกันระหว่าง อเล็กซานเดอร์ โวลคานอฟสกี อดีตแชมป์โลก UFC รุ่นเฟเธอร์เวท ดวลกับ ดิเอโก โลเปส ตัวอันตรายจากบราซิล ขณะที่รองคู่เอกน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นไลท์เวทระหว่าง ไมเคิล แชนด์เลอร์ จอมบ้าดีเดือดชาวอเมริกัน ที่จะพบกับ แพ็ดดี พิมเบล็ตต์ นักสู้จากอังกฤษืโดยจะระเบิดศึก ณ สังเวียน Kaseya Center, ไมอามี สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายนนี้ คู่หลักของรายการเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-314 ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ UFC Thailand ได้ที่Facebook 👉 https://www.facebook.com/UFCThailand Instragram 👉 https://www.instagram.com/ufcthailand