ยามาฮ่า จับมือพันธมิตร Warrix แบรนด์ชุดกีฬาชั้นนำของไทย เปิดฟลอร์แฟชั่นโชว์ ผุดแคมเปญซื้อ FAZZIO รับฟรี!! เสื้อบอล Jersey ทีมชาติไทย

นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอร์ริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ในการแถลงข่าวแคมเปญ Warrix x YAMAHA ”FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า FAZZIO ภายในงานมอเตอร์โชว์ รับฟรี เสื้อ Thailand Lifestyle Oversize Jersey มูลค่า 890 บาท พร้อมสกรีนชื่อ และเบอร์ฟรีทันที พร้อมกันนี้ภายในงาน ยามาฮ่าได้เปิดตัว All New NMAX WARRIX Edition และ YAMAHA FAZZIO WARRIX Edition ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณของนักกีฬาไทย ผสานกับความโฉบเฉี่ยวของยามาฮ่าอย่างลงตัว โดยมีแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นของนักเตะทีมชาติไทย และดีไซน์ที่สะท้อนถึงเส้นทางของความฝันและความสำเร็จ พร้อมกับเปิดฟลอร์แฟชั่นโชว์สุดอลังการ กับเสื้อผ้า ยามาฮ่า คอลเลกชัน และ วาลิค คอลเลกชัน อีกด้วยโดยการแถลงข่าวในครั้งนี้มีขึ้น ณ บูท ยามาฮ่า “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE สุดทุกทาง...ต่างทุกฟีล” ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เมื่อเร็วๆ นี้#WARRIXEVERYMOVEMATTERS#เพราะทุกMOVEมีความหมาย​​#EveryMoveMatters #MOVE#YamahaxWarrix #YamahaSocietyThailand