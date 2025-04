"โรมัน" ไล่ทุบ "ลินดอน" ยกแรก ป้องแชมป์มวยไทยรุ่นยักษ์ นักชกไทยกอดคอพ่ายเรียบ

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับความมันทะลุองศาเดือด ในศึก ONE Fight Night 30 ที่ยิงสดสู่สายตาคอกีฬาการต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “โรมัน เคร็กเคลีย” สามารถรักษาเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต ครั้งแรกเอาไว้ได้ ขณะที่ “รีเกียน เออร์เซล” เป็นฝ่ายกำชัยเหนือ “อเล็กซิส นิโคลัส” ในศึกไตรภาคชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต ที่ว่างอยู่ส่วน 3 ตัวแทนนักกีฬาไทย “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” “คนไม่ยอมคน" เสกสรร อ.ขวัญเมือง “ทองพูน พีเค.แสนชัย” ต่างต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อพ่ายแพ้ให้กับคู่ชกจากต่างชาติด้วยกันทั้งหมดคู่เอกของรายการ “โรมัน เคร็กเคลีย” ราชัน 2 บัลลังก์จากยูเครน เปิดศึกป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต พบกับ “ลินดอน โนลส์” ผู้ท้าชิงจากสหราชอาณาจักรที่มาเปิดตัวครั้งแรกใน ONE โดยปรากฏว่าเกมจบลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรก หลัง “โรมัน” โชว์ฟอร์มดุ ยิงหมัดตรงปิดเกมน็อก “ลินดอน” ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต ครั้งแรกเอาไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมพิชิตโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) เข้ากระเป๋าเป็นของรางวัลสุดพิเศษคู่รอง “รีเกียน เออร์เซล” ยอดนักชกจากซูรินาม ที่ทำเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต หลุดบนตาชั่ง ขึ้นสังเวียนเปิดศึกแห่งศักดิ์ศรีนัดไตรภาค พบกับ “อเล็กซิส นิโคลัส” คู่ปรับเก่าจากฝรั่งเศส ดีกรีอดีตราชันของรุ่นนี้ซึ่งมีสิทธิ์คว้าเข็มขัดแต่เพียงผู้เดียว โดยภาพรวมเกมการชกออกมาสนุกสุดมัน ก่อนสุดท้ายจะเป็น “รีเกียน” ที่กุมความได้เปรียบจากการอัดนับ “อเล็กซิส” ในยก 2 เบียดเอาชนะไปด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่งผลให้ตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต มีสถานะ “แชมป์ว่าง” ในตอนนี้ด้าน “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” นักสู้ระดับตำนานจากบุรีรัมย์ เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต รับมือ “นิโค คาร์ริลโล” กำปั้นอาวุธหนักจากสกอตแลนด์ ที่ไฟต์นี้ขยับจากรุ่นแบนตัมเวต ขึ้นมาชกในรุ่นเฟเธอร์เวต ซึ่งผลการชกปรากฏว่า “นิโค” คืนฟอร์มโหด งัดศอกเรียกแผลแตก “สิทธิชัย” ตั้งแต่ยกแรก ก่อนจะตามปิดเกมด้วยหมัดตัดลำตัวส่งนักชกไทยร่วงลงไปกองในยก 2 พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) เข้ากระเป๋าเป็นของรางวัลจากผลงานสุดมันบนเวทีขณะที่ “คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง จอมบู๊สู้ไม่ถอยจากนครศรีธรรมราช พบกับ “เอซา เทน พาว” มวยอาวุธคมจากสหรัฐอเมริกา ในกติกามวยไทย 142 ป. ซึ่งผลปรากฏว่า “เอซา” ระเบิดฟอร์มโหดกดหมัดอัด “เสกสรร” ร่วงลงไปกองยกละ 1 นับ จนผู้ชี้ขาดบนเวทีต้องจับแพ้ทีเคโอไปในยกสุดท้าย ส่งให้ “เอซา” ขึ้นแท่นเป็นนักสู้คนแรกใน ONE ที่สามารถปิดเกมนักสู้จอมอึดชาวไทยลงได้ส่วน “ทองพูน พีเค.แสนชัย” นักสู้สายบู๊แหลกจากมหาสารคาม พบกับ “เอลเมห์ดี เอล จามารี” มวยหมัดดุจากโมร็อกโก น้องชายแท้ ๆ ของคู่ปรับเก่า “ซากาเรีย เอล จามารี” ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต โดยผลปรากฏว่า “เอลเมห์ดี” โชว์ฟอร์มเดือดไล่เดินสาวหมัดใส่ “ทองพูน” จนได้จังหวะอัดนับในช่วงท้ายยกแรก ก่อนจะตามเข้าไปปิดเกมด้วยหมัดฮุกซ้าย ส่ง “ทองพูน” เข่าทรุดลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหว พ่ายน็อกครั้งแรกบนเวทีของ ONE ไปแบบสุดช็อกสำหรับนักกีฬาฟอร์มจัดที่คว้าโบนัสอัดฉีดในศึกนี้มีทั้งหมด 2 คน ได้แก่ “นิโค คาร์ริลโล” และ “โรมัน เคร็กเคลีย” ที่ระเบิดฟอร์มโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.7 ล้านบาท) รวมยอดทั้งสิ้น กว่า 3.4 ล้านบาท (สามล้านสี่แสนบาท) ในอีเวนต์เดียวสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 30คู่เอก โรมัน เคร็กเคลีย ชนะน็อก ลินดอน โนลส์ นาทีที่ 2:10 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต)คู่รอง รีเกียน เออร์เซล ชนะคะแนนเสียงข้างมาก อเล็กซิส นิโคลัส (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต)นิโค คาร์ริลโล ชนะน็อก สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง นาทีที่ 2:20 ของยกที่ 2 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)เอซา เทน พาว ชนะทีเคโอ เสกสรร อ.ขวัญเมือง นาทีที่ 0:37 ของยกที่ 3 (มวยไทย 142 ป.)ซานซาร์ ซาคิรอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โบคัง มาซันเยน (MMA รุ่นฟลายเวต)จอร์จ จาร์วิส ชนะคะแนนเอกฉันท์ มูชีน ชาฟี (มวยไทย รุ่นไลต์เวต)พอล เอลเลียต ชนะทีเคโอ ริวโก ทาเคอูชิ นาทีที่ 1:00 ของยกที่ 3 (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)ฟาบริซิโอ แอนเดรย์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แอชลีย์ วิลเลียมส์ (ปล้ำจับล็อก รุ่นเฟเธอร์เวต)เอลเมห์ดี เอล จามารี ชนะน็อก ทองพูน พีเค.แสนชัย นาทีที่ 2:56 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)มาคาเรนา อารากอน ชนะคะแนนเอกฉันท์ จีฮิน รัดซวน (MMA รุ่นอะตอมเวต)คาร์โล บูมินาอัง ชนะทีเคโอ มาวโร มาสโตรมารินี นาทีที่ 2:45 ของยกแรก (MMA รุ่นแบนตัมเวต)แฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH