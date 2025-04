โตโยต้า มอบรางวัลแก่แชมป์ Drag Racing รายการ “Hilux REVO Racing Mania” ในงาน “Hilux REVO Racing Mania : Night of Champion

นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะที่มีคะแนนสะสมรวมประจำปี 2024 ในการแข่งขันรถยนต์ทางตรงรูปแบบ Drag Racing ในงาน “Hilux REVO Racing Mania : Night of Champion ประจำปี 2024” ณ TOYOTA ALIVE บางนา กม.3 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568Hilux REVO Racing Mania จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาวงการรถแต่ง ให้เห็นถึงความเป็นไปได้และความหลากหลายของการแต่งรถกระบะไฮลักซ์ รีโว่ ไม่ว่าจะเป็นการ “แต่งแรง” ในรูปแบบ Drag Racing หรือ “แต่งสวย” อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ร่วมสร้างสังคมของรถกระบะไฮลักซ์ รีโว่ ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผู้รักการแต่งรถให้มีความอิสระและสนุกสนานในการแต่งรถมากยิ่งขึ้นกิจกรรม Racing Mania เริ่มขึ้นในปี 2018 จากการสร้างรถต้นแบบไปแสดงในงาน บางแสน กรังปรีซ์ ตามด้วยการเชิญอู่ชื่อดังมาร่วมพัฒนาและทำรถแข่ง Drag ในชื่อ Super REVO จนกระทั่งในปี 2023 จึงได้ประกาศเปิดการแข่งขัน Drag Racing เต็มรูปแบบกับ 9 รุ่นการแข่งขัน โดยชูจุดยืนที่ชัดเจนคือ “สมัครแข่งขันฟรี สมัครประกวดฟรี และผู้ชมเข้าฟรีทุกสนาม”นายณัทธร ศรีนิเวศน์ กล่าวว่า “กิจกรรม “Hilux REVO Racing Mania” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง และพัฒนาวงการรถแต่งให้ได้แสดงศักยภาพ และแข่งขัน Drag Racing บนพื้นที่ปลอดภัย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนาการแข่งขันรถยนต์รูปแบบ Drag Racing ให้เป็นกีฬาที่ได้มาตรฐาน มีกฎกติกาชัดเจน และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการแข่งขัน และยังมีกิจกรรมอื่นๆจัดเต็ม เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้สนุกไปพร้อมกันตลอดการแข่งขันสำหรับการแข่งขัน Hilux REVO Racing Mania เราจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2023 และในปี 2024 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นปีที่ 2 ได้จบฤดูกาลอย่างสวยงาม แข่งขันสุดมันส์ครบทั้ง 5 สนาม ครอบคลุมทั่วภูมิภาค ทั้งที่ สนามสุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต / สนามบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แดร็กสเตอร์แทร็ก และ สนามบางกอก แดร็ก อเวนิว ปทุมธานี ได้แชมป์ทั้ง 3 ประเภท ครบ 9 รุ่นการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 4 ล้านบาทในฤดูกาลนี้เราได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีรถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คัน มียอดผู้เข้าชมออนไลน์จากทั้ง 5 สนาม รวมกว่า 4,000,000 คน ผู้เข้าชมไลฟ์สูงสุดขณะการแข่งขันถึง 20,000 คน แสดงให้เห็นถึงฐานคอมมูนิตี้ที่ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างแท้จริง อีกทั้งฤดูกาลนี้ยังได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ทุบทุกสถิติ Best Records ไปด้วยเวลา 8.247 วินาที โดยฝีมือของทีม PHC RACING PERFORMANCE & SKS TURBO”ผลการแข่งขันประเภท Pro Race : รุ่นนักแข่งมืออาชีพรุ่น Super Revoแชมป์ประจำปีคือ รักษา บุญเขต หมายเลข 103 จากทีม เสี่ยต้นดูไบ & ช่างแจ๊คบางหญ้าแพรกอันดับ 2 ศุภทัศน์ บุญเรือง หมายเลข 106 จากทีม PHC Racing Performance & SKS Turboอันดับ 3 สมจิตร สมการ หมายเลข 108 จากทีม ไทยจิตรเจริญดีเซล Suote Power, BL Turboรุ่น Hilux Pro Modifyแชมป์ประจำปีคือ เทพพิทักษ์ ส่งเสริม หมายเลข 206 จากทีม BYP Racing Part Thailand & ช่างแจ๊คบางหญ้าแพรกอันดับ 2 คือ ทรงวุฒิ พริ้งเพราะ หมายเลข 205 จากทีม ช่างแจ๊คบางหญ้าแพรก BOOMER_THAILANDอันดับ 3 คือ วราวุฒิ โทวันนัง หมายเลข 204 จากทีม คุณชิรีแมพ & ช่างแจ๊คบางหญ้าแพรกรุ่น Revo Turbo F55SPLแชมป์ประจำปีคือ ศุภทัศน์ บุญเรือง หมายเลข 307 จากทีม PHC วัชอะไหล่สดอันดับ 2 คือ ทรงวุฒิ พริ้งเพราะ หมายเลข 304 จากทีม เสี่ยเอกราชบุรี & ช่างแจ๊คบางหญ้าแพรกอันดับ 3 คือ ธวัชชัย สีประดิษฐ หมายเลข 301 จากทีม อู่คลองตันดีเซล & ADMรุ่น Revo Turbo 3000SPLแชมป์ประจำปีคือ ศุภทัศน์ บุญเรือง หมายเลข 504 จากทีม PHC วัชอะไหล่สดอันดับ 2 คือ ทรงวุฒิ พริ้งเพราะ หมายเลข 503 จากทีม เสี่ยเอกราชบุรี & ช่างแจ๊คบางหญ้าแพรกอันดับ 3 คือ ธวัชชัย สีประดิษฐ หมายเลข 501 จากทีม อู่คลองตันดีเซล & ADMผลการแข่งขันประเภท Amateur Race : รุ่นนักแข่งมือสมัครเล่นรุ่น Revo Turbo F55 Streetแชมป์ประจำปีคือ ใจพร้อม จินตรักษ์ หมายเลข 407 จากทีม ADM By บังฮูเรซซิ่งอันดับ 2 คือ กิตติชัย ทองจันทร์ หมายเลข 405 จากทีม ช่างเล็กบางบอนอันดับ 3 คือ ธนาภัทร หมูเงิน หมายเลข 401 จากทีม บิลบอลเบ๊นซ์คาร์แคร์ สระบุรี By BO Garageรุ่น Revo Turbo 3000 Streetแชมป์ประจำปีคือ กิติศักดิ์ คงยิ่ง หมายเลข 608 จากทีม ADM By บังฮูเรซซิ่งอันดับ 2 คือ วิษณุ ศิริแตง หมายเลข 604 จากทีม Kodang 168 – กิมเฮงการช่าง – ลุงตั้ม ซ้อเบญอันดับ 3 คือ ธนาภัทร หมูเงิน หมายเลข 601 จากทีม บิลบอลเบ๊นซ์คาร์แคร์ สระบุรี By BO Garageรุ่น Revo Radial Turbo STDแชมป์ประจำปีคือ สมหมาย มูซอ หมายเลข 707 จากทีม อู่สมหมายเซอร์วิส PHC SKS เทอร์โบ เจริญทรัพย์การยางสุวินทวงศ์ BT ประดับยนต์อันดับ 2 คือ ณัฐวุฒิ มูซอ หมายเลข 708 จากทีม อู่สมหมายเซอร์วิส PHC SKS เทอร์โบเจริญทรัพย์การยางสุวินทวงศ์ BT ประดับยนต์อันดับ 3 คือ สรสิช หลายมณี หมายเลข 710 จากทีม บังฮูเรสซิ่ง ADM รวมช่างเชียงกง SK Support, บังฮู Racing by เอกวีโรรุ่น Revo Pre Runner Streetแชมป์ประจำปีคือ กิติศักดิ์ คงยิ่ง หมายเลข 802 จากทีม ADM by บังฮูเรเรซซิ่งอันดับ 2 คือ วรภพ กิรัมย์ หมายเลข 804 จากทีม อาจารย์ตั้ม ADM บังฮูเรสซิ่งอันดับ 3 คือ พีรศักดิ์ เพ็ญสวัสดิ์ หมายเลข 801 จากทีม Little Shop พุทธคุณบอลบุ๊ค สป อินเตอร์ซิ่งผลการแข่งขันประเภท Car Club Raceรุ่น HIACE Street Dragแชมป์ประจำปีคือ นนทพัทธ์ คำสินธุ์ หมายเลข 908 จากทีม บางบอนแอเรียช๊อป & บ้านสวนเรซซิ่งอันดับ 2 คือ ตฤณ ชาวไทย หมายเลข 902 จากทีม อู่ช่างฤทธิ์อยุธยา & Lucky Shop Racingอันดับ 3 คือ สมนึก ไพสิทธิพงษ์ หมายเลข 901 จากทีม สายไหมไม่หวาน เจ๊อ้วนสั่งลุย ช่างปุ๊บางนา DFASTนายณัทธร ศรีนิเวศน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำหรับกิจกรรม Racing Mania ในปี 2025 สนามแรกจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้และจะจัดอย่างต่อเนื่องไปทั้งหมด 4 สนาม ขอเชิญแฟนๆทุกท่านรวมถึงผู้ที่สนใจในการแต่งรถ เตรียมรถ เตรียมความพร้อม แล้วมาร่วมกิจกรรมนี้กันในสนามแรก เดือนสิงหาคมนี้”ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันและกิจกรรมได้ที่ Facebook: Racing ManiaTiktok: REVO Racing Mania