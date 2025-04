“ซุปเปอร์เล็ก” เผยเบื้องลึกในใจหลังถูก “นาบิล” ล้างแค้น รอวันเจอกันภาค 3

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เปิดใจละเอียดยิบถึงความพ่ายแพ้ต่อคู่ปรับเก่า “นาบิล อานาน” เจ้าของเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล ในศึก ONE 172 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ชี้ไฟต์นี้ทำให้ตนเองได้รับบทเรียนหลายอย่างและจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนเดิมทีศึกภาคสองของทั้งคู่มีตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เป็นเดิมพัน แต่เนื่องจาก “ซุปเปอร์เล็ก” ชั่งน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ของ ONE ทำให้ต้องเสียตำแหน่งแชมป์โลกบนตาชั่ง ส่งผลให้ไฟต์นี้ต้องสู้กันนอกรอบในกติกามวยไทน รุ่นแบนตัมเวต 3 ยก แทนสุดท้ายเป็นทาง “นาบิล” ที่จัดการล้างตาได้สำเร็จ เมื่อโชว์รัวอาวุธชุดใหญ่ส่ง “ซุปเปอร์เล็ก” หล่นลงไปโดนนับ 8 ตั้งแต่ยกแรก รวมทั้งคุมเกมได้แทบเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้เขาได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ไปในที่สุด โดย “ซุปเปอร์เล็ก” ได้เปิดใจถึงผลงานครั้งนี้ว่า“ก่อนชกไฟต์นี้มีเหตุการณ์หลายอย่างทำให้การซ้อมของผมต้องสะดุดลง ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่สะสมมา และอาการป่วยช่วงก่อนเดินทาง แต่สุดท้ายผมกับทีมงานปรึกษากันว่ายังไงก็ต้องขึ้นชก เพราะแฟน ๆ รอดูอยู่ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผมไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และต้องยอมรับว่าผมยังถี่ถ้วนไม่พอด้วย”“ในเรื่องการทำน้ำหนักและวัดค่าน้ำ ก่อนชกผมได้เทสต์แล้วและทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ตามแผนที่วางเอาไว้ แต่เนื่องจากสภาพอากาศและตัวแปรอื่น ๆ ทำให้น้ำหนักออกมาคลาดเคลื่อนไปจากทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ผมไม่มีข้อแก้ตัวในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะตั้งใจปรับปรุง พัฒนา ทั้งการชกและควบคุมน้ำหนักให้รัดกุมยิ่งขึ้นครับ”นอกจากนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” ยังได้ยอมรับว่าฝีมือของ “นาบิล” คือของจริง โดยต่อจากนี้ ตนต้องกลับไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น และไม่ปิดโอกาสที่จะวัดฝีมือกับ “นาบิล” ให้หายข้องใจอีกครั้ง ตามที่ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” บอสใหญ่ของ ONE ได้ออกมากล่าวก่อนหน้านี้ว่า สนใจจะให้ทั้งคู่เปิดศึกภาค 3 ชิงเข็มขัดกันในอนาคต“ผมพูดมาเสมอว่า นาบิล ร่างกายดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับการเจอกันครั้งแรกตอนสองปีก่อน เขามีทั้งความมั่นใจและกล้าออกอาวุธมากขึ้น ถือว่าเขามีพัฒนาการที่ดี”“ผมต้องขอบคุณ บอสชาตรี ที่ยังเห็นในฝีมือและความตั้งใจของผม หากมีโอกาสได้เจอกับ นาบิล ภาค 3 ผมก็ยินดีครับ”“ผมอยากขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจ ขอบคุณที่คอยสนับสนุน แม้ว่าผลจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ตัวผมเองก็ผิดหวังและเสียใจมาก แต่ผมจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนครับ”