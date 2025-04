ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว ชวนลุ้นบินลัดฟ้าสู่ FORMULA1 HEINKEN “DUTCH GRAND PRIX 2025

สมาชิกทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจ Platinum และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) แพ็กเกจ Now Max ลุ้นเป็นผู้โชคดีสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจาก beIN SPORTS Thailand บินลัดฟ้าสู่ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ชมการแข่งขัน FORMULA 1 : HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2025 จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) พร้อมที่พัก เริ่มแล้ววันนี้จนถึง 13 เมษายน 2568 สำหรับแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) คลิกลุ้นรับสิทธิ์ได้เลย https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/izbpq4twเพียงรับชม FORMULA 1 ทางทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ช่อง beIN Sports สแกน QR Code ที่หน้าจอ ระหว่างการแข่งขัน Formula 1 JapaneseGP (4-6 เม.ย.) และ BahrainGP (11-13 เม.ย.) พร้อมตอบคำถาม เพียงเท่านี้ ก็ลุ้นเป็นผู้โชคดี บินตรงสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และรับชม FORMULA 1 แบบสดๆ ติดขอบสนาม ติดตามรายละเอียดการร่วมกิจกรรม และการประกาศผลผู้โชคดีได้ที่เพจ TrueVisionsสมัคร TrueVisions NOW MAX แพ็กเดียวจบ กีฬาสดมากที่สุด ชมพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD อีกทั้งยังมี NFL, F1, Moto GP, เทนนิส, แบดมินตัน, กอล์ฟ และอีกมากมาย ชมพร้อมกันสูงสุด 4 จอ เต็มอิ่มไปกับรายการบันเทิง ซีรีส์ดังทั่วเอเชียจาก iQIYI ,WeTV และสตรีมมิ่งที่มาพร้อมกับความบันเทิงที่เหนือกว่าจาก Max สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้